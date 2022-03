Cuando aparezca el Anticristo ( Por Ángel Ortega)

Por Ángel Ortega

De igual forma que Dios mandó al Mundo a Su Hijo Jesucristo en el momento de la Historia que estaba escrito en renglones de oro antes del prodigio de la Creación, Satanás mandó a su “bestia” al Mundo como también está escrito, desde el momento en el que fue expulsado del lado de la Divinidad junto con su ejército inmundo y formó la parte más importante del mensaje de venganza que preparó contra Dios.

Esta abominable criatura que manchó y ofendió a la Verdad Trinitaria, Lucifer o Satanás, lo mismo da, ideó un plan de condenación, basado en lo que sabía cuando era el Ángel más bello, y lo ha ido llevando a cabo junto al paso de los años.

Sus “profetas” han estado presentes en Antiguo y Nuevo Testamento, desde el faraón al César, desde el Cisma de Lutero al “Templo” de Bergoglio.

El último que vino de Dios, antes de Cristo, fue San Juan Bautista, precursor del Mesías, el Cristo, del que iba a traer la Buena Nueva, la redención del hombre, el nacimiento de la Santa Iglesia Católica, la única que vino con Él, la verdadera.

Del mismo modo, el último que vino del demonio, antes de la aparición del Anticristo, fue y sigue siendo Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, precursor de la bestia y principal protagonista en la preparación del camino para el reinado de la maligna presencia del Anticristo, que traerá la falsa buena nueva, la perdición del hombre, la aparición de la falsa iglesia, que ya la estamos sintiendo en nuestras carnes, y la eterna condenación.

Imaginemos que estamos en época de Juan el Bautista. Nos ha bautizado y sentimos la presencia de Jesús, porque ya está entre nosotros, pero todavía no sabemos quién es.

Ese mismo sentimiento que ahora también tenemos, en espera de la Parusia y sabiendo que su Santo Espíritu se encuentra entre nosotros, también nos hace sentir la presencia del enemigo, no es romano ni fariseo, pero ya está aquí, tampoco sabemos quién es, pero como Cristo en su primera venida, en el momento que comenzó su salvífica misión, tendrá unos treinta años, estará en Templos y lugares de culto enseñando la falsa doctrina que hará parecer que sea verdadera, mientras se prepara para su terrible y satánica aparición. Su Domingo de Ramos será un domingo de llantos, pero antes, habrá convencido a muchos, a casi todos, de que sin él no habrá esperanza, y con él, cuando se hayan dado cuenta, olor a sangre y condenación.

Jesús, en la Parusía, aparecerá como un ladrón, pero no será el ladron, ese puesto lo tendrá el ladrón de los Evangelios, el ladrón de almas; ya sabemos quién es, pero aún desconocemos su presencia y el momento de su venida.

Por tanto, hermanos, debemos prepararnos, no sólo para recibir al Santo de Dios, en la Parusía, nuestro mayor anhelo, sino también para reconocer, cuando se presente, al máximo representante del que huele a azufre, de Lucifer, la criatura más perfecta que perdió todo lo bueno que había en él para sustituirlo por todas las almas que pueda robarle al Señor.

Que haya siempre luz en nuestra vela y Amor de Dios en nuestro corazón. Sólo así estaremos protegidos ante el Mundo. Pues que así sea.

Os dejo una lectura que impacta en nuestros adentros y nos ayuda ante un momento de debilidad.

El Anticristo y sus falsas enseñanzas.

“Queridos míos: no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios; y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios: es del Anticristo. El cual habéis oído que iba a venir; pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo; por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el Espíritu de la verdad y el espíritu del error.”

(1 Juan 4, 1-6)