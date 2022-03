Es muy sencillo… JESÚS nos lo recuerda, una vez más, en el Evangelio de hoy:

Cuando queramos que Dios nos escuche… RECEMOS UN PADRE NUESTRO, cuando estemos tristes y agobiados… RECEMOS UN PADRE NUESTRO, cuando tengamos éxito y sintamos alegría… RECEMOS UN PADRE NUESTRO, cuando tengamos miedo de tomar una decisión… RECEMOS UN PADRE NUESTRO, cuando tenemos miedo por nuestros hijos… RECEMOS UN PADRE NUESTRO, cuando empiece el dia… RECEMOS UN PADRE NUESTRO, cuando finalice el dia… DEMOS GRACIAS A DIOS Y RECEMOS UN PADRE NUESTRO…

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así:

“Padre nuestro que estás en el cielo,

santificado sea tu nombre,

venga a nosotros tu reino,

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo,

danos hoy nuestro pan de cada día,

perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,

no nos dejes caer en la tentación,

y líbranos del mal”.

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas».

Palabra del Señor