Una vez más el mundo NO entiende lo que hacen los discípulos de Jesús… Un ejemplo más de que Jesús NO es de este mundo, de que sus discípulos NO eran e este mundo y que nosotros NO somos de este mundo…

Por cierto ya llegó ese día en el que nos arrebataron a Jesús… y ahora SÍ toca ayunar…

¡Feliz primer viernes de Cuaresma y primer viernes de Mes!

Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,14-15):

En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole:

«¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan?».

Jesús les dijo:Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán «¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? ». Palabra del Señor

