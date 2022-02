Donald Trump califica de “maravillosa” la estrategia de Putin en Ucrania

AyL Redacción

Agencias

En la crisis de Ucrania, una parte del Partido Republicano de Estados Unidos apoya a Rusia. Y ése es el caso del ex presidente Donald Trump. Ya durante su Presidencia, Trump dejó claro que profesa una marcada admiración por Vladimir Putin y, ahora, ha vuelto a dejarlo claro.

Trump ha defendido la invasión rusa de Ucrania, aunque ha matizado que, si él no hubiera perdido las elecciones y siguiera de presidente, ésta no se habría producido. Su ex secretario de Estado, ex director de la CIA, y posible candidato a la Presidencia en 2024, Mike Pompeo, ha hecho lo mismo, al calificar a Putin de “estadista de gran talento”.

Así lo dejó claro en una entrevista radiofónica el martes, justo unas horas después de que Rusia invadiera Ucrania. “Lo vi ayer en televisión, y dije: ‘esto es una genialidad’. Putin declara que una gran porción de Ucrania es independiente. Es maravilloso. Y yo dije: “Hace falta ser listo”. Y él va y se va a convertir en la fuerza de paz. Es la fuerza de paz más potente.

El ex presidente continuó su explicación al ofrecer más detalles: “Es la fuerza de paz más potente que he visto nunca. Nunca había visto tantos tanques”. Trump también elogió, como suele ser habitual en él, a Putin. “Aquí hay un tipo que es muy hábil. Lo conozco muy bien. Muy, muy bien”.

El ex presidente insistió en que “esto [en referencia a la invasión rusa de Ucrania] nunca hubiera sucedido con nosotros”, en referencia a su mandato como presidente. “Si yo hubiera estado en el cargo, esto habría sido inconcebible. Nunca hubiera sucedido”.

Pero Trump no es el único que defiende a Putin en EEUU. Comentaristas televisivos, como Tucker Carlson y Maria Bartiromo, de Fox News, también lo han hecho, lo mismo que el líder evangélico Franklin Graham. Y ahí se encuadra, también, Mike Pompeo. En el último mes, Pompeo ha intervenido en Fox News elogiando en repetidas ocasiones a Putin, al que ha calificado de “estadista capaz”, “hábil” y “con talento”.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!