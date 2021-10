MONSEÑOR VIGANÒ: SANTO ROSARIO POR EL FIN DE LA EMERGENCIA PANDEMICA. Textos originales y vídeo en español

SANTO ROSARIO

POR EL FIN DE LA EMERGENCIA PANDEMICA

15 de octubre de 2021

Hace cuatrocientos cincuenta años, el 7 de octubre de 1571, la flota cristiana dirigida por Don Giovanni d’Austria trajo una aplastante victoria sobre los turcos a Lepanto, en el golfo de Patras. Esa victoria, lograda milagrosamente por la Liga Santa que también se encontraba en clara inferioridad numérica y militar frente a la flota del Imperio Otomano, se atribuyó a la intervención de la Virgen, quien desde ese día fue venerada bajo el título de Reina de las Victorias y Auxiliadora: la invocación Auxilium Christianorum que recitamos en las Letanías de Loreto se insertó precisamente después de esa milagrosa victoria. Desde entonces también hemos celebrado a Nuestra Señora como Reina del Santísimo Rosario.

El estandarte de la Santa Liga, en el que se encontraba el Crucifijo flanqueado por los Santos Apóstoles Pedro y Pablo con el lema In hoc signo vinces, había sido bendecido el año anterior en la Basílica de San Pedro por San Pío V, el Papa del Concilio. de Trento, de la Misa tradicional y el Rosario – y entregado al Comandante de la flota papal Marcantonio Colonna. El 16 de septiembre de 1571 la flota de la Liga Santa zarpó del puerto de Messina y el 4 de octubre se reunió en el puerto de Cefalonia para actuar contra los turcos. En la Liga participaron el Reino de España, la República de Venecia, los Estados Pontificios, las Repúblicas de Génova y Lucca, los Caballeros de Malta, los Farnesio de Parma, los Gonzaga de Mantua, los Estensi de Ferrara, los Della Rovere. de Urbino, el duque de Saboya, el gran duque de Toscana. Todos unidos para hacer frente al enemigo común que amenazaba una vez más, tras ser rechazado y derrotado en Poitier (732) y Viena (1529): la Europa cristiana.

Hoy nuestro enemigo es más sutil y traicionero: cuántos deberían ser nuestros aliados, aquellos que deberían ayudarnos y protegernos ante una amenaza, no menos formidable que entonces, están librando una guerra despiadada contra nosotros.

Quien debe defendernos es precisamente quien favorece la invasión y quien sistemáticamente borra nuestra identidad, nuestra fe, nuestra cultura y nuestras tradiciones de la sociedad. En nombre de la cultura de la cancelación logró avergonzarnos de la Victoria de Lepanto, sin la cual durante cuatro siglos el Islam no pudo someter a nuestros países a la Media Luna Roja.

Pero si lo que estamos presenciando hoy hubiera sucedido en 1570, el prodigio de esa Victoria con toda probabilidad hubiera sido imposible. Si San Pío V hubiera promovido el diálogo con el Islam, en lugar de convocar a la Liga Santa; si Don Giovanni de Austria hubiera conspirado con el sultán por intereses personales y la República de Venecia hubiera guardado silencio sobre lo que hoy llamaríamos «violaciones de los derechos humanos» infligidas por los otomanos a los venecianos de Chipre; si el Rey de España o los Duques y Grandes Duques de Italia hubieran invocado el estado secular, los pueblos de la Europa católica nunca hubieran podido luchar y ganar. Porque los movimientos populares, incluso los motivados por las mejores intenciones, necesitan líderes, guías carismáticos, una autoridad que los oriente y coordine su acción.

Por eso la crisis que atravesamos es tan grave: parte de una crisis de autoridad, de una falta de principios y valores morales que animen y orienten a los que mandan antes que a los que obedecen. Quien nos manda no juega su papel a favor del pueblo italiano, sino que sigue las órdenes de una élite financiera muy poderosa. Quienes realmente mandan hoy no forman parte de las instituciones, sino que se sirven de ellas sobornando a sus funcionarios, chantajeando a quienes las han metido allí para manipularlas a su antojo, expulsando a los honestos, controlando a la oposición.

Si nuestros gobernantes realmente se preocuparan por el bien común y no obedecieran a sus principios, habrían curado el virus sin seguir las órdenes de la industria farmacéutica por un lado y de la élite globalista por el otro. Lo mismo sucede también en la Iglesia: solo piense en la sumisión de los obispos a la narrativa del Covid, cómo cerraron rápidamente las iglesias, cómo recomendaron a los fieles que se vacunen, utilizando la autoridad y el prestigio del papado para patrocinar el suero genético. Y hoy la transición ecológica, otra obsesión del Gran Reset teorizado por Klaus Schwab Rotschild.

Políticos, parlamentarios, magistrados, médicos, periodistas, clérigos: todos están subordinados a la narrativa psicopandémica y están igualmente dispuestos a aceptar acríticamente las teorías absurdas y científicamente refutadas del calentamiento global, solo porque sus amos han decidido especular primero sobre la emergencia pandémica. Y ahora en el verde, utilizando otra emergencia como pretexto para imponer el pase verde -que no por casualidad se llama verde- y con ello una mayor privación de las libertades naturales de los ciudadanos.

Habrá entendido que todo lo que se nos presenta como justificación de sus acciones es siempre y solo un pretexto que nada tiene que ver con sus intenciones criminales. Por otro lado, si nos dijeran claramente – y no solo anticipándose en las publicaciones de sus conferencias para iniciados – que quieren esclavizar a la población, no podrían engañarnos a todos.

En todas partes del mundo donde la psicopandémia está vigente, la gente sale a las calles y expresa su disconformidad. Los medios del régimen, prácticamente todos, guardan silencio sistemáticamente sobre lo que podemos ver en Internet, a pesar de la censura de las redes sociales: decenas de miles, cientos de miles de personas en Francia, Alemania, Holanda, Grecia, en los países de la ex Yugoslavia. , en América, en Australia, en Canadá… en Italia. Nos despertamos un poco tarde, es cierto, pero estamos empezando a entender que nos han estado engañando durante casi dos años, diciéndonos cosas que no correspondían a la realidad, diciendo que no había cura, que la gente se estaba muriendo de Covid. mientras mata deliberadamente a niños infectados para hacernos aceptar máscarillas, encierros y toques de queda. Hoy nos dicen que hay curas, solo porque las compañías farmacéuticas han patentado a costos desorbitados (y con efectos secundarios aún desconocidos) aquellos medicamentos que llevan años disponibles (sin reacciones adversas) a precios bajísimos. Y ningún magistrado tiene nada que decir.

Entiendan bien, queridos hermanos y hermanas, que cuando una autoridad que tiene como objetivo el bien de los ciudadanos se utiliza para corromperlos, empobrecerlos, esclavizarlos e incluso debilitarlos o eliminarlos físicamente, lo hace usurpando el poder. La obediencia que se nos pide a las leyes tiránicas se convierte en complicidad, porque con el chantaje nos imponen acciones irracionales y potencialmente dañinas, que en condiciones normales nos negaríamos a realizar. Pero, ¿ cómo podemos considerar normal que los médicos no atiendan a los enfermos y se vendan a las empresas farmacéuticas? ¿Cómo podemos callarnos ante los conflictos de intereses de los miembros de la CTS, AIFA, EMA y OMS? ¿Cómo aceptar silenciosamente las admisiones sobre protocolos, a nivel pandémico, sobre la prohibición de tratamientos?

¿Cómo seguir dando crédito a un poder que hasta ahora sólo ha infligido encierro, sufrimiento, miseria, despidos, quiebras, privaciones, dolores, muertes? ¿De verdad crees que cuando te dicen que lo están haciendo por tu bien, lo creen primero?

Por eso hay tantas manifestaciones y protestas, y por eso es deseable tener una coordinación que las haga cada vez más efectivas y cada vez más participadas. Para ello debemos esperar que el Señor despierte también a personas honestas animadas por sólidos principios, por nobles ideales, por un verdadero sentido del deber que puedan crear una alternativa concreta y compartible – sin infiltraciones masónicas y sin porteros – a la desoladora política, social, ambiental y religiosa de hoy.

Pero si se están organizando para enfrentar la amenaza que se cierne sobre ustedes de una clase política, médica y de la información que ha traicionado todos los ideales y la ética que deben animar su acción; por otro lado, es fundamental dar un alma cristiana a esta protesta civil, para que siga siendo moralmente noble y pueda esperar tener éxito y ser bendecida por Dios.

Próximamente rezaremos juntos el Rosario para implorar a la Santísima Virgen su intercesión ante el Trono de Dios, para que pueda intervenir hoy en los asuntos humanos, como lo ha hecho muchas veces a lo largo de la historia. Lo harás con la fe y la humilde confianza de los niños que corren hacia la Madre celestial, sabiendo que a pesar de sus pecados pueden recurrir a ella, invocarla una vez más, prometiendo convertir y hacer todo lo posible para que la patria vuelva a ser una tierra Cristiana, orgullosa de sus valores, orgullosa de levantar la Cruz de Cristo en público, de dar testimonio en las leyes, instituciones, obras y artes de esa Fe que hizo grande a Italia, que le dio tantos santos, que hizo cultura fructífero y prosperado negocio.

El Senado de la República de la Serenísima -con un gesto de devoción que hoy escandalizaría a los partidarios del estado laico- declaró solemnemente: «Non virtus, non arma, non duces, sed Maria Rosarii victores nos fecit», «No ganamos gracias a la estrategia militar, al poder de las armas, al valor de nuestros líderes, pero gracias a Nuestra Señora del Rosario ». En las monedas conmemorativas, San Pío V tenía grabado este lema tomado del Salmo 118: Dextera Domini fecit virtutes, la diestra del Señor ha hecho maravillas.

Hace cuatrocientos cincuenta años, Nuestra Señora escuchó la ferviente oración de todo el catolicismo y otorgó una victoria milagrosa a la flota cristiana. Incluso hoy, si sabemos rezar y hacer penitencia como ella nos pidió en Fátima y en muchas otras apariciones, el rezo del Santo Rosario puede implorar otro milagro para el Cielo: liberar nuestra amada patria de los corruptos y traidores que infestan su instituciones; mover el bien para denunciar con valentía a quienes han cometido delitos graves; iluminar a los magistrados y a la policía para que cumplan con su deber, deteniéndose para complacer los engaños tiránicos de los autodenominados filántropos y quienes les sirven; para inspirar a los políticos a interpretar las legítimas demandas de un pueblo exasperado, y no cínicos ejecutores de la ideología de muerte de la élite.

Hagámonos dignos de lo que pedimos a la Virgen María, siendo testigos constantes de la Fe que profesamos, teniendo una vida honesta y santa, alimentada por la oración y los sacramentos. Nuestra Madre y Reina sólo espera una señal concreta de nuestra parte: Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria.

+ Carlo Maria Viganò, arzobispo

