La «No-respuesta» de Monseñor Iceta. Por Belén Calvo

Belén Calvo

Señor Montesinos,

como recordará usted escribí a finales de agosto una carta al Señor Mario Iceta, Arzobispo de Burgos, que ustedes tuvieron a bien publicar en su plataforma.

Al pasar las semanas y no recibir respuesta, volví a escribir (a la dirección de contacto pública que figura en la web de la diócesis de Burgos) un correo rogándole, al menos, me acusaran recibo de la misma. Correo que le adjunto más abajo por si considera oportuno publicarlo también.

Si bien no he recibido respuesta alguna de Monseñor, si me ha confirmado, por medio de su secretario, haber recibido ambas misivas.

¿Y ahora qué?

Pues en primer lugar que cada uno de sus lectores saque sus propias conclusiones. Yo no tengo muy claras las mías, para serle honesta.

En aras de cumplir con lo prometido al señor obispo en mi primer texto, no voy a revelar lo poco que me dicen en el mensaje recibido, sólo comparto que me acusan recibo de ambos textos. Pero las pocas palabras recibidas me hacen sospechar que ni siquiera han leído mi primera carta, ni el obispo, ni su secretario.

Esta es, precisamente, la cuestión más sangrante de la situación surrealista que nos ha tocado vivir: se empeñan en seguir actuando como si nada pasase. Nada en el mundo, y nada en la Iglesia.

¿Reaccionarían de otro modo de haberla leído?

Pues ya no lo sé. Porque se ha convertido en consigna generalizada de nuestras autoridades, tanto civiles como religiosas, ignorar cualquier argumento racional, cualquier hecho y más aún si va cargado de pruebas. De tal modo que no dan ni siquiera opción a discrepar o a que nos refuten cualquier error en el que pudiéramos estar incurriendo. Nada.

De dónde vienes, manzanas traigo…

Muy «sinodal» todo. Muy «ecuménico». Este es el «diálogo» que nos impone la Nueva Normalidad.

Lo que yo creo ya un hecho es que estamos viviendo en dos realidades paralelas. En una los que leemos los Decretos, las fuentes oficiales, el BOE, las fichas técnicas de las farmacéuticas, las sentencias de los tribunales, etc.; así como las «encíclicas», comunicados, homilías y demás. Y en otra paralela los que se limitan a aceptar como veraz la realidad virtual que construyen los medios y suscriben las «autoridades». Y creo que son ya irreconciliables, por la propia condición que tiene una de real y otra de virtual, y por tanto no podrán ser nunca compatibles. Esta situación se irá radicalizando cada vez más hasta que, sin remedio, colapse; con el derrumbe irremediable de todo relato construido sobre falacias.

Agradezco muchísimo, su disposición siempre a dar voz y ofrecer un espacio de argumentación y expresión, ante la tiranía del silencio cómplice que nos imponen los pretendidos dueños de las instituciones que nos gobiernan. Quizá sus lectores se animen a escribir ellos, a enviarles el enlace de mi carta o a escribir una propia. Puede que ellos tengan más suerte, más habilidad o menos torpeza que servidora, y consigan establecer un punto de contacto, entre esos dos mundos paralelos que nos obligan a la división predicando esa supuesta «fraternidad universal».

De locos señor Montesinos, de locos lo que nos ha tocado vivir.

Muchas gracias de nuevo. Dios les bendiga a todo su equipo, a usted y sus familias. Continuemos en la resistencia y la defensa de la Verdad, pase lo que pase, y sean cuales sean sus consecuencias. Estamos condenados a vencer.

¡Ánimo!