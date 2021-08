CARTA DE UNA CIUDADANA Y FELIGRESA A MONSEÑOR MARIO ICETA, MÉDICO, Y ARZOBISPO DE BURGOS

el •

A/A del Señor Arzobispo D. Mario Iceta:

Buenos días Señor obispo,

adjunto una carta dirigida a usted que se publicará próximamente en Adoración y Liberación.

Me sentiría sumamente honrada si pudiera usted dedicarle un poco de su valioso tiempo y, si lo considera oportuno y su agenda se lo permite, me respondiera.

Muchas gracias.

Belén Calvo

Belén Calvo

España, 22 de agosto 2021

A/A Monseñor Mario Iceta,

Arzobispo de Burgos

Respetado Señor Obispo,

soy una ciudadana y feligresa que, a pesar de pertenecer a otra diócesis, ha visto en usted la persona adecuada, dentro de la Iglesia, a quien dirigir esta petición. En base, tanto a su importante cargo en la jerarquía católica de nuestro país, como a su condición de médico.

Antes de nada quiero informarle de que voy a hacer pública esta carta y, si usted me da permiso, publicaré también su respuesta. En caso de que no responda, o bien que no me autorice, respetaré escrupulosamente su deseo, y expondré tan sólo mis letras. Ni siquiera haré mención del contenido de su respuesta si usted no me da el consentimiento.

Le doy mi palabra.

Aunque, sinceramente, agradecería mucho me conceda ambas cosas: respuesta y autorización.

En segundo lugar, manifestarle que no tengo la más mínima intención de usar esto como ataque, escarnio, provocación o cualquier cosa remotamente parecida a un objetivo vil. Y que me mueve, única y exclusivamente, un compromiso absoluto con la Verdad y el Bien.

He meditado mucho esta última frase, para asegurarme de que escapa a todas las impurezas que sabe Dios que hay en mí. Confieso que la gesta, me ha llevado varios días…

También le digo, que sin ser un genio, mi inteligencia llega para distinguir una falacia, necedad o postureo, de las palabras nacidas del deseo de franqueza.

Bien, al lio.

Hará tres o cuatro días nos llegó desde la Santa Sede, un video (1) con rostros de las más altas jerarquías de nuestra Iglesia, animando a la “vacunación universal”, decían.

Verá, se da la circunstancia -de ningún modo nueva pero sí llegada al extremo en estos últimos tiempos-, de que los medios de comunicación de masas muestran una realidad, que cuando uno la coteja con la realidad real (habrá de permitirme usted la redundancia, ya que dado lo surrealista de lo que le expongo, de alguna manera habré de hacerme entender), resulta que no cuadra.

. Los medios dicen que eso que pinchan es una vacuna.

– Los profesionales que trabajan en ese campo tienen discrepancias muy serias al respecto ya que no cumple las características de lo que hasta ahora se denominaban vacunas. Lo definen como: Un medicamento de terapia génica (2).

. Los medios afirman con rotundidad que esta “vacuna” inmuniza. Lo repiten hasta el cansancio, una y otra vez sin parar.

– Las propias compañías farmacéuticas no afirman semejante cosa (3: página 9).

. Los medios aseveran que ese medicamento es seguro.

– Me pregunto cómo pueden saberlo si los propios fabricantes no lo saben aún (4 : página 3 y siguientes), ya que estos medicamentos que están YA inyectando a la gente, están aún en fase experimental.

. Los medios contabilizan “casos” de coronavirus como si fueran enfermos. No lo dicen, no lo aclaran. Dan a entender que hay muchísimos enfermos; cuando en realidad lo que cuentan son sólo supuestos positivos en PCR que, como usted bien debe saber, no es un test que determine nada específico, y menos cuando supera 25 ciclos…(5, Kari Mullis, inventor de la PCR) (34)

Podría seguir infinitamente, porque el desdoblamiento de la realidad en el que estamos viviendo es tan abrumador que necesitaría meses para enumerar las disonancias. Pero creo que usted ya me sigue, ¿verdad?

Quiero empezar mi súplica rogándole un primer y minúsculo esfuerzo.

Le ruego, visualice, por favor, este breve video de otro ciudadano común y corriente que expresa con franqueza desnuda lo que una inmensa mayoría de mortales estamos sintiendo.

(6) https://odysee.com/@laespiralazul:b/14-agosto-2021-Bilbao–Los-ni%C3%B1os-no-se-tocan-:a?r=5WRM71n5qkL9LR7ndNbmaJuB8JtsKBxH

Este video se registró el 14 de agosto del presente año en una concentración en la ciudad de Bilbao. Hace tan sólo unos días. Una de las muchísimas y multitudinarias que se dieron ese día en toda España y en gran parte de Hispanoamérica.

Si Monseñor, ya sé que los medios no lo cubrieron, pero creame que fue espectacular. Le dejo abajo otro video resumen por si sospecha usted que tengo alguna intención de engañarle, tergiversar o exagerar (7).

Algunas cosas que afirma este buen hombre en ese video:

– Premio Nobel Luc Montagner afirmando el gran riesgo y la sinrazón acientífica (8)

– Dr. Robert Malone creador de la tecnología ARN mensajero (9)

– La paradoja más vacunas = más “casos” (10)

No se hace usted una idea de la sensación de impotencia al estar frente a un policía, con el Real Decreto 21/2020 impreso en mi mano, señalándole el artículo 6 y leyéndolo en voz alta, y el policía diciendo

– “No dice eso. Porque yo lo he leído”.

– Bien, agente, vamos a buscarlo en la web del BOE, lo tengo aquí en mi móvil. ¡Ah! Que no se fía. Ok, ¿Sería usted tan amable de buscarlo en el suyo y salimos de dudas?

– “¡No! ¡No dice eso!”

Y me puso una sanción.

Sanción que no ha llegado y que, según mi abogado, no va a llegar, y si llegare, no tiene curso posible según la ley escrita. Ahora hay que especificar, sabe usted, entre la escrita y la interpretada libremente por cualquiera que se auto-proclame autoridad. Ya sabe usted que estamos en los tiempos de la imposición por “auto-percepción”. Hoy me auto-percibo hombre, mañana mujer, al otro transespecie (11), etc.

Lo que en realidad le molestó a aquel agente, creo yo, es que le dijera que el Estado de Alarma por el cual él justificaba todo atropello y abuso, era inconstitucional. Estaba francamente indignado de que yo contradijera tan osadamente lo que él escuchaba todos los días en el telediario.

Casi un año después de aquella escena que viví, la realidad se impone y confirma (12) que mis fuentes -que son las de cualquiera que tenga abogado y ojos en la cara para leer-, no estábamos locos ni se nos movían las letras…

Hace unos meses el abogado José Miguel Ruiz Valls presentó esta iniciativa (13) : denunciar a todo aquel que públicamente afirme que esas «vacunas» son seguras.

Anteayer, tuve oportunidad de hablar con él sobre este video de Bergoglio pidiendo la vacunación universal. Cito literalmente sus palabras “lo que dicen los obispos y Francisco en ese video es tan punible como lo que dijo Belén Esteban”, refiriéndose a la campaña de una cadena de televisión en la que salían famosos animando a la gente a pincharse un experimento en fase 3 de una terapia génica JAMÁS ANTES PROBADA EN HUMANOS, que como bien dice uno de los obispos está AUTORIZADA, para uso sólo en caso de emergencia y de que no haya ningún otro medicamento para tratar el síndrome Covid. No se cumplen ya ninguna de las dos condiciones (si es que se cumplieron alguna vez…); pero NO está aprobada.

Las palabras son una de las armas mejor usadas en esta guerra. (40)

A día de hoy aún no tengo constancia, pero apuesto a que si no están ya presentadas, no tardarán mucho en estarlo las correspondientes demandas. Esto va a velocidad de vértigo Monseñor.

El día 4 de este mes, en su directo habitual de los martes noche, el Doctor Luis de Benito, nos lee una carta del CGCOM (14: minuto 32′), indignadísimo y afirmando que no es posible que ningún médico haya escrito eso y que por lo general esas comisiones las forman abogados.

Al día siguiente por la mañana ese organismo y su presidente ya tenían la primera demanda penal puesta (15).

Quiero hacer ver, que desde que volvió a activarse la justicia tras el confinamiento, estamos ganándolo casi todo ¡Para sorpresa de muchos, no le voy a engañar! Eso comentaba también con el conocido abogado antes mencionado. Ya son pocos los que siguen confiando en nuestro sistema judicial.

Pero las evidencias son tan flagrantes que, sufran presiones o no, es difícil negar la realidad empírica manifiesta.

Los confinamientos fueron inútiles e ilegales.

Los test PCR no encuentran ningún virus específico.

Los toques de queda fueron y son inconstitucionales.

Los datos médicos son privados y nadie tiene derecho a exigirlos.

Las “vacunas” no inmunizan.

Nadie puede obligar a nadie a inyectarse un medicamento experimental. Ni uno aprobado tampoco.

Etc, etc, etc.

Pero ya hemos comprendido el juego Monseñor.

Mientras una “autoridad sanitaria” (que no es sinónimo de científico ni de experto ni nada parecido: es sólo un cargo) dice a una hora tal que las mascarillas son imprescindibles para evitar contagios; sale en otro lugar a la misma hora otra autoridad cual a decir que se eliminan porque está demostrado que no protegen (16).

Mientras el más alto tribunal dictamina que exigir certificados de vacunación es inconstitucional y tumba la orden (17); otra autoridad determina que en “su” Comunidad se exigirá el certificado de vacunación (18)

¿Cómo se come esto?

No sé si usted como médico ha estudiado algo sobre la pauta del psicópata narcisista. Me refiero al “refuerzo intermitente” que aplica sobre sus víctimas: primero te adulo, luego te humillo, de nuevo te amo, al rato te desprecio… Ahora te digo blanco, y me enfado muchísimo si no me obedeces, y al rato te digo negro y te culpo por irresponsable. ¿Entiende el juego?

Le dejo aquí un información científica pormenorizada sobre estas sustancias: (19)

La Doctora maría José Martínez Albarracín, Catedrática de procesos diagnósticos, tras formar durante años a generaciones de médicos, ahora es dilapidada y difamada por hacer lo que siempre ha hecho: ciencia. Sus explicaciones minuciosas: (20)

Otra explicación muy detallada y breve de cómo funcionan y sus graves efectos: (27)

El Doctor Ryan Cole, este medicamento es la enfermedad: (22)

Dr. Dan Stock, medidas contrarias a la ciencia: (23)

Todos estos profesionales y cualquiera que se atreva a plantear dudas sobre la versión oficial que difunden los medios, es dilapidado y tachado de “negacionista”. Da igual que sea Premio Nobel, Catedrático, eminencia o hasta ayer autoridad irrefutable.

Les señalas la luna y se quedan mirando el dedo.

Tampoco sorprende; el argumento ad hominem es práctica habitual del mal, y también frecuentemente del que confunde prudencia y moderación con cobardía o tibieza.

No es tiempo de tibios Monseñor.

Las “vacunas” covid contienen células de fetos humanos abortados (24).

Son innumerables los conflictos que se están dando en el seno de la Iglesia de Cristo (25) (26)

Los avisos son claros: la ya famosa proteína spike y otros ingredientes de este medicamento, ya están provocando miles de muertes y efectos graves. (21) (28) (29 minuto1h20’)

Y efectos que a largo plazo serán devastadores.

Y advierten: en cuanto lleguen los catarros de todos los años de otoño e invierno los inoculados con esa sustancia van a caer como moscas.

Como es un medicamento experimental jamás probado en humanos, NADIE tiene ni idea de lo que puede provocar a largo plazo. Pero sospechan que infertilidad, cáncer, y un larguísimo etc., incalculable.

Respetadísimo y estimadísimo Señor Arzobispo, con profundo pesar y con, no le voy a negar, ya poca confianza en las “autoridades” de cualquier tipo, con la mano en el corazón ruego me responda ¿Hemos de creer que Francisco y sus obispos no tienen la más remota idea de lo que los laboratorios dicen de sus propias “vacunas”?

¿De verdad es ingenuidad, ignorancia o confianza ciega en lo que oyen por la tele?

El que hoy se sienta en la Silla de Pedro nos dice que nos pinchemos esa sustancia “por amor”.

Pincharse este experimento que mata y que nos advierten que va a crear, ahora si, una verdadera pandemia de dimensiones desconocidas, hecho con tejidos de inocentes asesinados y que además ni inmuniza, dice Bergoglio que “es un acto de amor al prójimo”.

Y todo para “protegernos” de una enfermedad con una mortalidad del 0’02%.

¿En serio?

No le voy a escribir lo que me pasa realmente por la cabeza en este momento, porque aun le respeto a usted y respeto sinceramente su Ministerio. Pero no nos merecemos que nuestros pastores insulten nuestra inteligencia con tan poco pudor.

Legalmente lo vamos ganado casi todo Monseñor. Con mucho esfuerzo, y una organización un poco caótica pero titánica, por parte de gente común y corriente que se siente agredida por quienes deberían velar por su bien. (31) (32) (33) (36) (37) (38) (y cientos más…)

No sé lo que tardará la justicia en darnos la razón en todas las evidencias flagrantes. (39)

Para lo que ya llevamos ganado ha tardado más de un año, y no hemos hecho más que empezar.

Tampoco sabemos si empezarán a cambiar leyes y a conseguir que los papeles no afirmen tan obscenamente lo que los medios nos “deconstruyen” (tenía que usar el palabro: está de moda…).

Pero hay un Juez por encima de estos con toga. Y no atiende a eufemismos, neolenguas, triquiñuelas, ni tampoco a impunidades.

Me pregunto qué sucederá cuando la realidad se imponga.

Da la sensación de que algunos piensan que nunca se va a imponer.

¿Cuánto más tiempo cree usted que podemos fingir que todo es bienintencionado y coherente?

Usted es médico. Podrá entender mejor que nosotros.

Si la realidad real no es como dicen esos científicos ni como nos indican los hechos, le imploro ¡Refútelo!

Dígame que estoy equivocada. Dígame que los datos oficiales no dicen lo que dicen (39). Explíqueme qué no hemos entendido bien. Argumente, por favor, racionalmente, dónde está el error.

Porque aceptar que el objetivo es reducir la población mundial, como algunos líderes expresaron clara y abiertamente en el pasado no muy lejano (35), sinceramente, como simple ser humano, se me atraganta. Pero como católica, tras tantos y tantos despropósitos que malamente hemos ido digiriendo desde hace algo más de un lustro, ese video que ha motivado esta carta, me desgarra el alma.

Aquí, el Doctor de Benito (29: minuto 1h28’), para más señas católico, y que muchas veces termina sus directos leyéndonos citas de La Biblia, nos anima a sacar pecho y confiar en que sólo es cuestión de tiempo que la Verdad se imponga. ¡Escúchelo Padre, le va a gustar!

No lo conozco personalmente, pero me atrevería a asegurar que estaría encantado de hablar con usted y resolver cualquier duda o debatir detalles. ¿Quizá prefiera usted argumentarle a él o a otro profesional? ¡Hágalo Monseñor! ¡Aclaremos con franqueza cualquier discrepancia REAL y demos luz a esta situación que tanto sufrimiento está causando!

Dios no se equivoca, por algo le hizo a usted médico y le puso a servir en estos tiempos, ¿No cree?

Paz y Bien Monseñor.

Gracias por su tiempo.

VÍDEO SOBRE LA CARTA GRABADO POR BELÉN CALVO

