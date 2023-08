Comunión Espiritual.

Jesús mío,

Creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar.

Te amo sobretodas las cosas.

Y te deseo en el interior de mi alma.

Ya que en éste momento no puedo recibirTe Sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a Tí.

No permitas nunca que me separe de Ti.

Eterno Padre,

Yo Te ofrezco la Sangre Preciosísima de Jesucristo, como pago por mis pecados y los del Mundo entero.

En sufragio de las Almas del Purgatorio y por las necesidades de la santa Iglesia Católica.

