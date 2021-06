VÍDEOS DE «MASTURBACIÓN» PARA NIÑOS DE PRIMER GRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS

el •

Los padres de la escuela privada de Nueva York están enojados con los vídeos de «masturbación» que se muestran a los alumnos de primer grado

AyL

Redacción

Agencias

Los padres de un colegio están furiosos porque a los alumnos de primer grado se les han mostrado vídeos de educación sexual que parecen incluir información sobre la masturbación.

Justine Ang Fonte, profesora de salud y bienestar en la Dalton School, supuestamente mostró a los alumnos un vídeo en el que un niño de dibujos animados pregunta sobre las erecciones.

Al parecer, las clases de Fonte también incluían lecciones sobre la identidad de género y el consentimiento, instruyendo a los niños en que sus padres y abuelos no deben tocarlos sin pedir permiso.

Fonte ha dicho a los padres que no utiliza la palabra «masturbación» en clase después de que se quejaran a los administradores de la escuela, pero se les dijo que habían malinterpretado las lecciones, informó.

En el vídeo, un niño de dibujos animados pregunta: «¿Cómo es que a veces mi pene se hace grande y apunta al aire?

El adulto de los dibujos animados le dice al niño que eso se llama «erección» antes de que el niño se refiera aparentemente a la masturbación.

Una joven de dibujos animados le dice al adulto que también se toca la vulva cuando se acuesta

El vídeo también enseña a los alumnos de primer grado las diferencias entre el pene y el clítoris

Entonces, una niña de dibujos animados dice: «A veces, cuando me baño o cuando mamá me acuesta, también me gusta tocarme la vulva».

Tienes un clítoris ahí, Kayla, que probablemente se siente bien al tocarlo de la misma manera que el pene de Keith se siente bien cuando lo toca», le dice el personaje adulto a la niña.

La mujer adulta añade: «¿Te has dado cuenta de que los niños mayores y los adultos no se tocan sus partes íntimas en público? Está bien tocarse y ver cómo se sienten las diferentes partes del cuerpo, pero es mejor hacerlo sólo en privado».

La Fundación Pershing Square del multimillonario Bill Ackman proporcionó a la escuela, de cuyo consejo de administración forma parte su ex esposa Karen, una subvención de 450.000 dólares que, al parecer, financia el trabajo de Fonte.

La serie en la que aparece el controvertido vídeo se ha creado gracias a una asociación entre la organización sin ánimo de lucro Advocates for Youth, con sede en Washington D.C., y las organizaciones Answer y Youth Tech Health.

Las estadísticas de YouTube muestran que los vídeos del canal han sido vistos 619.938 veces.

Los padres de la escuela Dalton, que han querido permanecer en el anonimato, han declarado al New York Post que el vídeo ha sido ‘retirado discretamente del plan de estudios’.

‘Estoy pagando 50.000 dólares a estos imbéciles para que le digan a mi hija que no deje que su abuelo la abrace cuando la vea…’, dijo un padre anónimo que le dijo otro padre.

Otra madre dijo: «Los niños tienen no menos de cinco clases sobre identidad de género, esto es puro adoctrinamiento. Esta persona no debería enseñar a los niños».

Irónicamente, ella enseña a los niños sobre el «consentimiento», pero nunca ha obtenido el consentimiento de los padres sobre el material sexualmente explícito e inapropiado para la edad de los niños de primer grado», dijo esa madre.

A continuación, arremetió contra los administradores de la escuela que, según ella, «gasearon» a los padres haciéndoles creer que estaban «confundidos» sobre las lecciones, informó el New York Post.

De hecho, estamos viendo muy claramente por primera vez lo que significa realmente una educación «progresista» en Dalton», dijo la madre.

AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Apokalipsys: https://amzn.to/2OYiLH7

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Aprender Latín Eclesiástico: https://amzn.to/3r7kMhI

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Mauricio Ozaeta: Quinto Reino: https://amzn.to/3tuNPxg

– Roberto De Mattei: Concilio Vaticano II: https://amzn.to/3qGU5jB

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ

– Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v

– Marco Tosatti: Neovatican Gallery (inglés): https://amzn.to/3fTnANA

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox (https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html)

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

➡️GAB: https://gab.com/ADORACIONyLIBERACION

➡️ PARLER: https://parler.com/profile/Adoracionyliberacion

➡️VK: vk.com/adoracionyliberacion

➡️DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

➡️WEB: adoracionyliberacion.com

➡️ E-MAIL CONTACTO: info@ayl.tv

➡️ E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí: https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Categorías:BLOG ADORACIÓN Y LIBERACIÓN