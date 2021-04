el •

«Bergoglio intenta destronar a la Santísima Virgen María. No lo permitamos» Entrevista con el historiador D Rafael María Molina. Por Lina Castillo, para Adoración y Liberación.

En los últimos tiempos hemos tenido por desgracia otra vez noticias sobre nuevos desprecios de Bergoglio a la Santísima Virgen. Bergoglio ha vuelto a señalar que el único Corredentor es Cristo (a quien menciona de pasada) “y no hay más corredentores” ha enfatizado, despreciando de nuevo la amplia Tradición de la Iglesia que ha proclamado siempre a María Corredentora indirecta. También ha recalcado que María es solo sierva del Señor, “nada más”, “no es Corredentora, no es diosa” ha dicho. También señaló hace algún tiempo que lo más adecuado es dar a María solo el título de mujer y madre, sin más títulos. Bergoglio ya no solo niega que la Santísima Virgen sea Corredentora, sino que parece negar también la condición de Reina de Cielos y Tierra a la Santísima Virgen, incluso parece poner en duda su excelso título de Madre de Dios, pues la presenta como únicamente una madre normal, en este caso solo de un Jesucristo puramente humano ¿Qué nos podría usted decir al respecto?

Pienso que los católicos debemos oponernos con todas nuestras fuerzas a los intentos de Bergoglio de menospreciar a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y nuestra querida Madre y Reina. Por supuesto la Iglesia ha señalado siempre que el único Redentor directo es Nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio excelso por nosotros en la Cruz, pero existe una larguísima tradición en los Santos y en la Iglesia de considerar a la Santísima Virgen como Corredentora, sin que, por supuesto, ello haya significado calificarla de “diosa”

La Santísima Virgen es Corredentora indirecta, pero es Corredentora, al fin y al cabo. Es Corredentora ya que María es también Reina de los Mártires pues ninguna persona sufrió lo que sufrió Ella en el Calvario viendo ser torturado, agonizar y morir a su querido Hijo. Al estar llena de Espíritu Santo, María sufrió infinitamente más que lo que una madre normal hubiera sufrido en tales circunstancias. Y como había profetizado mucho tiempo antes San Simeón durante la Presentación del Señor en el Templo, una espada de dolor atravesó su Inmaculado Corazón al comprobar que una gran parte de la humanidad iba a despreciar el inmenso sacrificio de su Hijo.

La Santísima Virgen es Corredentora indirecta porque, aunque el único Redentor directo es Nuestro Señor Jesucristo, el inmenso sufrimiento de la Santísima Virgen la hace Corredentora, ya que como señaló San Alfonso María de Ligorio, la Santísima Virgen no dudó en aceptar la Voluntad del Padre de que Nuestro Señor Jesucristo fuese crucificado, pues sabía que de ello iba surgir la Redención para la humanidad. San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia, llega a decir que, con tal de redimir y abrir las puertas del Cielo a la humanidad, si hubiera sido necesario, la Virgen hubiera crucificado Ella misma a Jesús, a pesar del amor infinito que sentía por Él.

La tradición de la Iglesia que ha considerado Corredentora a la Santísima Virgen es muy amplia, desde sus primeros tiempos. San Justino y San Ireneo ya se refirieron a María como Corredentora. Ya en la Edad Media San Alberto Magno, San Bernardo de Claraval, San Buenaventura o San Antonino de Florencia defendieron también la condición de Corredentora de la Santísima Virgen.

Se calcula que entre los siglos XVII y el XIX más de 300 teólogos defendieron la condición Corredentora como atributo de María, entre ellos San Alfonso María de Ligorio. Por desgracia en el siglo XX después del nefasto Concilio Vaticano II, muy pocos teólogos la han defendido ya. Se ha impuesto el temor a no ser considerados lo suficientemente ecuménicos. Poco a poco, gracias al Concilio, han ido penetrando gradualmente dentro de la Iglesia las tesis protestantes en el ámbito mariano. Según la mayoría de los protestantes María es una figura que merece un cierto respeto como madre de Jesucristo, pero que no fue virgen, ni estuvo libre del pecado original ni es madre de Dios, ni reina de nada. Tampoco es nuestra madre. Bergoglio está acelerando este proceso de menosprecio creciente por María. Nada puede ofender más al Señor como menospreciar tanto a su Madre.

También tradicionalmente muchos Santos Padres defendieron que María es Corredentora. León XIII lo hizo en su encíclica “Jucunda Semper” de 1894 y en su encíclica “Aditricem Populi” de 1895. También San Pío X en la encíclica “Ad Die Illum” de 1904. Benedicto XV lo dijo de forma meridianamente clara en su Carta Apostólica “Inter Sodalicia”, de 1918. Pío XI se refirió a la Santísima Virgen como Corredentora en su mensaje radiofónico del 28 de abril de 1935. Pío XII describió a la Santísima Virgen como Corredentora en al menos dos encíclicas: “Mystici Corporis” de 1943 y “Ad Coeli Reginam”, de 1954 (encíclica donde insiste mucho también en la condición de Reina de la Santísima Virgen). En esta encíclica Pío XII defiende que María es Reina, no solo por ser Madre de Dios, sino por haber participado con él en la Redención

Precisamente respecto a que la Santísima Virgen es Reina de Cielos y Tierra ¿quÉ nos podría decir usted, dado que Bergoglio parece negarle también este excelso título a María?

El rango de reina de la Santísima Virgen, como Reina de Cielos y Tierra ha estado siempre presente en la Tradición de la Iglesia Católica desde los primeros tiempos. El número de Santos y de Papas que han honrado a María como Reina es inmenso. De hecho, algunos países y regiones, como Polonia o el estado libre de Baviera, en Alemania veneran también como patrona a María Reina de los Cielos. Ya Santo Tomás de Aquino en su Tratado de la Encarnación señala que “El Cielo, La Tierra y los Abismos se someten, de grado o por la fuerza, a las órdenes de la humilde María, constituida en soberana del Cielo y capitana en la Tierra de los ejércitos de Dios, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentos, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos”

Sin embargo, fue ya en el siglo XX cuando los Papas han establecido oficialmente la Realeza de María. Pío XII estableció oficialmente el 22 de agosto como el día de la solemne fiesta de María, Reina de Cielos y Tierra. Lo hizo en 1944, todavía en plena Segunda Guerra Mundial, sin duda también como súplica a la Virgen para que terminara pronto aquella terrible guerra.

En noviembre de 1954 Pío XII en su encíclica “Ad Coeli Reginam” escribió que “la beatísima María debe ser llamada Reina, no solo por razón de su Maternidad Divina, sino también porque cooperó íntimamente a nuestra salvación. Así como Cristo, nuevo Adán, es Rey nuestro no solo por ser Hijo de Dios, sino también nuestro Redentor, con cierta analogía se puede afirmar que María es Reina, no sólo por ser Madre de Dios, sino porque también, como nueva Eva, fue asociada al nuevo Adán”

También el Papa Benedicto XVI señaló que “la aceptación de María de la Voluntad Divina es la razón última por la cual es Reina de los Cielos. Debido a su aceptación humilde e incondicional de la Voluntad de Dios, el Señor la exaltó sobre todas las criaturas y Cristo la coronó como Reina de Cielos y Tierra”

Así pues, queda bien claro que la Santísima Virgen es Reina, y no simplemente “mujer y madre” como ha dicho Bergoglio, utilizando la palabra “mujer” en un tono sospechosamente cercano a las tesis feministas y de ideología de género.

