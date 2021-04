No dejemos de ser nunca piedras vivas de la iglesia.

el •

Analizando la situación actual de la Iglesia y la grave crisis por la que atraviesa, vemos cómo tristemente, ésta ha ido abriendo sus puertas al mundo, poco a poco, pero insistentemente, como gota de agua que cae en silencio.

Gotas continuas que a través de los años, han formado un mar ajeno a «la verdad», dónde una gran corriente arrastra a todos aquellos que no saben ir más allá que en la dirección que se les marca.

¿Dónde queda el mensaje de Nuestro Señor?

Si miramos atentos vemos que ha sido, desvirtuado, reducido, mundanizado… haciendo creer que Cristo mismo, ha de evolucionar con el paso del tiempo.

¿Dónde quedan las palabras de Hebreos (13_8) que dicen?:

«JESUCRISTO ES EL MISMO, HOY AYER Y SIEMPRE»

¡¡Cristo es eterno!!

¡¡Inmutable!!

¡¡Su palabra no cambia!!

¿Por qué entonces muchos se empeñan en que así sea y otros hacen oídos sordos a los gritos de dolor del Señor Crucificado?

¿Por qué no nos preocupa que no se conozca realmente a Jesucristo y se quiera denostar Su Palabra?

¿Cuándo dijo El Señor que su Evangelio se adaptará a los tiempos del mundo?

Nuestro Señor no puede estar sujeto a los cambios de la historia, ni adaptarse a ella, al contrario es la historia la que ha de adaptarse a Él y a su mensaje.

Él es el camino, el único camino.

Si amamos a Jesús, El Señor, no podemos caer en el engaño de cambiar nada de lo que Él nos enseña.

Al Señor no podemos mirarle con ojos meramente humanos, porque El es Dios y hombre a la vez, no podemos olvidar su condición divina, que está íntima e indisolublemente unida a Dios Padre.

Él mismo nos comunica todo lo que ha oído a Su Padre.

» Ya no os llamo siervos, dice El Señor, porque un siervo no está al corriente de lo que hace su amo. Os llamo amigos, porque os he comunicado, todo lo que he oído a Mi Padre» Juan (15-15)

Quién sigue a Cristo, sigue al Padre, quedó claro desde el principio que nadie puede cambiar la ley de DIOS. Ni se puede adaptar la ley a los tiempos de los hombres. Porque Dios es eterno y su alianza también lo es.

Alejarse de Dios, desviarse por caminos erróneos, convierte a los hombres en ciegos y esclavos.

Que como el sordo de nacimiento no es capaz de escuchar la Palabra de Dios tal y como Él la anuncia.

Esto nos hace ver la gravedad en la que vive la iglesia actual, porque El Señor y su iglesia son inseparables.

La iglesia de hoy vive unida al poder político, vive inmersa en cuestiones mundanas olvidándose de lo esencial, de la Redención.

De seguir así, perderemos totalmente la imagen de Dios que Él nos da a través de su iglesia única y verdadera. Entonces los hombres quedarán aferrados a lo meramente terreno, perdiendo para siempre su dimensión trascendental.

Hermanos… en el misterio, búsquemos sin desalentar la verdad, que nada ni nadie nos aparte del único camino.

No dejemos de ser nunca piedras vivas de la iglesia.

