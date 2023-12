“Enseguida vi que algo no me cuadraba”. Por F. L. Mirones

Por Fernando López Mirones

Tengo por seguro que tras cuatro años de lucha, la mayoría de los negas han olvidado la cronología exacta de lo sucedido, mezclando en sus cabezas semanas, meses y años.

Esta confusión de los tiempos reales deja una sensación “desdelprincipio” muy inexacta, pues ese desdelprincipio tiene una horquilla de años.

Todo entonces fue muy deprisa, a mucha gente no le dio tiempo a reaccionar hasta bien entrado 2021, para entonces ya nos hacían escuchado a muchos varias veces, los WhatsApp echaban humo con vídeos y tweets antes de que nos eliminaran de las plataformas.

Bajo la frase, tan frecuente entre nosotros, de “enseguida vi que algo no me cuadraba”, muchos disidentes recuerdan la sensación, pero no la fecha exacta.

En 2022 nos parecía a todos que llevábamos una eternidad luchando, pero la mayoría despertó de verdad muy poco antes.

Dos años son mucho tiempo. Debemos ser rigurosos con nuestras sensaciones, el sentimiento de soledad hace que todos pensemos que fuimos los únicos, pero nos engaña la percepción.

Un solo vídeo viral lo veían millones, y bastaba para abrir la caja de Pandora, pero ese vídeo lo hizo alguien, aunque lo hallamos olvidado porque encima tenemos ya mil más.

Un aullido.

PÁSATE POR LA TIENDA AYL

PINCHANDO EN LA IMAGEN

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION : pedidosoracion@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!