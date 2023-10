Un marroquí apuñala a dos personas en Mataró (España) entre gritos de ‘¡Alá es grande!’

AyL Redacción

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a un inmigrante marroquí que dañó varios vehículos de la policía autonómica en Mataró, y agredió con un machete a dos personas, que no sufrieron lesiones graves, mientras gritaba «Allah Akbar» (Alá es grande), aunque la policía no ve motivación terrorista, si no “problemas psicológicos”: Otro caso aislado.

Según informaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron hacia las 20.00 horas del domingo, en la carretera de Mata de Mataró, cuando un hombre iba por la calle con un machete persiguiendo a varias personas y causando daños a algunos vehículos.

Algunos testigos aseguraron que el hombre, que sufre problemas psicológicos, iba gritando «Allah Akbar», si bien fuentes de los Mossos d’Esquadra consultadas descartaron que tuviera una motivación terrorista. El problema es la alerta actual en este asunto por el conflicto en la Franja de Gaza.

El hombre atacó con su machete a dos personas, ninguna de las cuales sufrió heridas graves, ya que una pudo huir y la otra quedó herida en un brazo al intentar protegerse.

Fue arrestado en la calle de la Mata de Mataró. Al parecer, también iba bajo los efectos de las drogas y del alcohol, aparte del trastorno psiquiátrico. Los hechos, por la información inicial, hizo activar los servicios centrales de Información, pero la alerta se rebajó cuando se pudo confirmar que se trataba de una persona con un trastorno.

Los hechos se iniciaron en torno a 20.00 horas, cuando el hombre, de nacionalidad marroquí iba por la calle persiguiendo personas, sin ningún criterio aparente, armado con un machete y mientras iba haciendo destrozos a vehículos que estaban estacionados en la vía pública.

Los testigos aseguraron que el hombre iba haciendo gritos y llegó a herir a dos personas, que tenían cortes en el brazo. Finalmente, pudo ser arrestado por agentes de los Mossos y también de la Policía Local de Mataró.

Los dos heridos, por los cuales no se sufre por su vida, declararon en la comisaría que el hombre que los había atacado tenía «claras intenciones de matarlos» y que habían oído claramente que, durante el ataque, había hecho proclamas de carácter terrorista. El detenido está acusado, ahora mismo, y según confirman fuentes de la policía catalana, de dos delitos de tentativa de homicidio. La investigación la asumió la Unidad de Investigación de la comisaría de Mataró.

