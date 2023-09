ÚLTIMA HORA MONSEÑOR VIGANÒ / ABORTO: “SACRAMENTO” DE SATANÁS

Arzobispo Carlo Maria Viganò

Aborto: “Sacramento” de Satanás

11 de septiembre de 2023

No lo llaman aborto: lo llaman “salud reproductiva” e “interrupción del embarazo”. Es la obligación impuesta por lo políticamente correcto con su neolengua orwelliana. Y quien disimula el horrible crimen contra vidas inocentes detrás de una expresión aséptica también está a favor de la mutilación de personas –y de niños prepúberes– para parecer lo que no son con amputaciones y terapias devastadoras: lo llaman “transición de género”. Quienes están a favor del aborto y de la mutilación de los niños también están a favor de matar a los enfermos, a los ancianos, a los dementes, a los discapacitados y a cualquiera, a cualquier edad, que el Estado o el individuo consideren indigno de la vida: no es asesinato legalizado, sino “eutanasia”, “acompañamiento al exitus”. Durante la farsa de la psico pandemia, un país del norte de Europa también invitó a los ancianos a no sobrecargar el Servicio de Salud, enviándoles a su casa un kit para que se apartaran sin molestar a nadie y asegurando el pago del funeral.