Esta parroquia de Suiza no es protestante… es “católica” Un “líder parroquial” en lugar del párroco. No estamos en una comunidad evangélica, sino en una parroquia católica, en Suiza. A medida que se acerca el sínodo, así son las cosas en Riehen, cantón de Basilea, en la frontera con Alemania.

AyL Redacción

Agencias

Si entras en el sitio de la parroquia de San Francisco Riehen, en el cantón suizo de Basilea, te sorprende un poco. Es inútil buscar al párroco. No lo hay. En su lugar hay una señora, Dorothee Becker, la responsable parroquial.

Dorothee, de cincuenta y nueve años, procede de la Arquidiócesis de Colonia. Después de estudiar teología en Bonn, en 2005 se convirtió en capellán parroquial y luego en Gemeindeleiterin, o líder de la parroquia.

Para ayudarla hay otra mujer, Heidrun Döhling, Pfarreiseelsorgerin, es decir, capella parroquial. Del equipo también forman parte Marta Furrer (administración), Katja Rietschi (sagrestana) y Daniela Moreno Petitier (assistente social). El único hombre es el organista, Tobias Lindner.

En la parroquia St. Franziskus el sacerdote viene dos veces al mes. Por lo demás, es Dorothee la que se encarga del culto y los sacramentos, como ella misma explica: “Soy principalmente un pastor y una persona de contacto para la gente de nuestra parroquia. Esto significa que realizo tareas pastorales y acompaño a las personas. Organizo celebraciones de la comunión, celebro bautizos y funerales, tengo reuniones. Los bautizos y los funerales, sobre todo, me permiten estar cerca de las personas, de sus alegrías, de sus necesidades. Además, me ocupo de tareas administrativas y colaboro con comités y consejos “.

En los dos fines de semana en los que está disponible, el sacerdote, un jesuita, celebra la Misa, confiesa y administra la unción de los enfermos, cosas que Dorothee no puede hacer.

“En realidad -explica la líder parroquial- todo sería más fácil si también pudiera administrar la unción de los enfermos, pero no se me permite. Cuando acompaño a personas enfermas y cercanas a la muerte, tengo que consultar a un sacerdote, pero soy yo quien conozco bien a estas personas. Para mí se trata precisamente de construir relaciones con los creyentes, estar con ellos, no sólo escuchar sino simpatizar, llorar con ellos y buscar juntos caminos viables “.

Sobre los bautismos, Dorothee recibió un mandato extraordinario del obispo para poder celebrarlos, normalmente los domingos, en fechas fijas. “También me ocupo de la preparación para el bautismo, visito a las familias en casa y preparamos juntos la celebración. Veo que la gente está contenta de que una mujer haya asumido este ministerio”.

Dorothee Becker es una de las cofundadoras de Junia Initiative, organización que tiene como objetivo lograr que “las mujeres y los hombres sean ordenados para el ministerio sacerdotal, independientemente del sexo y el estilo de vida”. El objetivo es “modificar las condiciones de admisión al ministerio sacerdotal”.

De hecho, explica la líder de la parroquia, “queremos igualdad de derechos para las mujeres y hombres casados que se sienten llamados al ministerio sacerdotal. Se trata en cierta medida de cambiar la imagen del sacerdote, de enraizarlo mejor en la sociedad, contra el clericalismo que el Papa Francisco ha denunciado en repetidas ocasiones: el clericalismo debe ser abolido para que cesen los abusos de poder. Dios se hizo hombre en Cristo. Las diferencias de género ya no deberían desempeñar ningún papel “.

Desde hace tiempo, Dorothee Becker lucha por el sacerdocio femenino. “Cada bautizado -dice- está untado con el crisma de la dignidad sacerdotal. Hace unos años hablé con un hermano sacerdote sobre la posibilidad de convertirse en diácono. Y me dijo: ya te veo como una sacerdotisa. Para mí fue un estímulo para reflexionar más profundamente sobre esta forma de vocación, que siento en mí desde hace mucho tiempo. Sí, creo que todos los que trabajamos en la Iglesia, con y para la gente, somos ministros sacerdotales, hombres y mujeres. Ya no puede haber diferencia”.

En lo que se llama celebración de la comunión Dorothee distribuye las hostias, previamente consagradas por un sacerdote: “Nos reunimos con las personas que previamente celebraron la Eucaristía en nuestra iglesia y celebramos la comunión mutua. Recientemente hemos creado un grupo litúrgico que ayuda a organizar los servicios y, en el futuro, también podría preparar y dirigir las celebraciones de la comunión en caso de emergencia “.

“Cuando fui asentada como líder de la iglesia -explica Dorothee- recibí del representante del obispo un Evangelio, con esta única tarea: ¡Predica el Evangelio! Eso es lo que hago, no sólo en la iglesia. Hace poco leí el Evangelio en voz alta en la plaza del mercado. La comunidad polaca no lo tomó bien: dijeron que para estas cosas se necesita un sacerdote. Pero muchas otras reacciones han sido positivas. Esto deja claro que las iglesias locales se encuentran en diferentes momentos dentro del proceso de reforma. Sólo podremos seguir dialogando unos con otros. Y tal vez no todo tenga que ocurrir a la misma velocidad”.

Cuando le preguntan por qué está en la Iglesia Católica, a pesar de la imposibilidad de convertirse en sacerdote y los escándalos relacionados con los abusos, Dorothee responde: “Simplemente porque la Iglesia tiene un mensaje precioso y liberador sobre el amor de Dios. Es triste y desgarrador que este mensaje esté oscurecido por acontecimientos horribles. Sin embargo, en la Iglesia me siento como en casa y, como pastor, me gustaría hacer que otros también sientan este sentimiento. Mantener la antorcha encendida, transmitir la fe en el bien: esto es lo que me motiva. Empiezo cada día con un estudio de las Escrituras. Esto es importante para mi fe y para mi trabajo. Creo que algo cambia cuando me dejo cambiar. Mucho ya ha cambiado para mejor y seguirá cambiando. En el proceso sinodal se abordan cuestiones que antes nunca se habían planteado a este nivel. Sí, algo está cambiando. El resto lo confío al Espíritu Santo”.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION : pedidosoracion@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!