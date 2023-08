Iglesia Católica: de Cuerpo de Cristo a burdel bergogliano. Por José Arturo Quarracino.

Por José Arturo Quarracino

Para Adoración y Liberación

20 de julio de 2023

Llama poderosamente la atención que el actual obispo de Roma, ¿ex? Vicario de Cristo, avale que Jesucristo, el Señor resucitado, sea marginado y cancelado de la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se llevará a cabo en pocos días más.

El problema no es que avale semejante barbaridad, él mismo promueve esa estrategia, convirtiendo un evento católico en un encuentro internacional filantrópico.

¿Será el precio que se ve obligado a pagar para ser reconocido como capellán y bufón de la Casa Rothschild y promotor religioso de la agenda anticristiana y anticatólica del Foro Económico Mundial y de la Agenda 2030?

Gracias al “sincericidio” del obispo auxiliar de Lisboa y neo-cardenal (¿o papagayo?) de la “iglesia” bergogliana, nos hemos enterado que ya no está vigente y ha sido abandonada la misión milenaria de la Iglesia Católica de anunciar el Evangelio y conducir a los pueblos y naciones del mundo a la presencia del Redentor, porque esa misión evangelizadora ha sido reseteada y ha mutado en la promoción -impulsada por el Nuevo Orden Mundial y por el Gran Reseteo de la plutocracia globalista- de la Fraternidad global, como nuevo paradigma e ideal supra-religioso al que se ha sometido la jerarquía vaticana, pretendiendo arrastrar detrás de sí a toda la Iglesia de Cristo.

Para lograr este objetivo, el Pontífice “misericordiador” y sus secuaces han comenzado a cancelar y eliminar toda referencia pública explícita de Jesucristo, Supremo Rey y Salvador, Redentor del hombre y del mundo, en lo que constituye en un verdadero golpe de Estado contra Él, para promover en los próximos meses -a través del esperpento denominado “Sínodo sobre la Sinodalidad”- el cisma en el seno mismo del Cuerpo Místico de Cristo, no al modo de Martín Lutero yéndose de la Iglesia, sino destronando al Señor y expulsando a todos los que son fieles a Él, sentándose él mismo en el trono de Dios, como Anticristo del siglo XXI (2Tes 2, 3-9)[1].

Como hemos informado oportunamente, este proceso de descristianización en la Iglesia Católica lo comenzó el obispo de Roma en abril de 2020, al “renunciar” informalmente al titulo de Vicario de Cristo y convertirlo en una simple referencia histórica pretérita, para asumir unos meses después, el 8 de diciembre de 2020, como capellán-poeta de la Casa Rothschild londinense en el Consejo para el Capitalismo Inclusivo (creado por la baronesa Lynn Forester de Rothschild, esposa del fallecido sir Evelyn de Rothschild)[2]. Y tal como ha destacado el vaticanista Sandro Magister, después del fallecimiento de Benedicto XVI se aceleró la ofensiva bergogliana de seudo reforma anticrística de la Iglesia, como si la presencia terrenal del santo Pontífice alemán le hubiera impedido hacerlo impunemente[3].

1. Neo-Cardenal papagayo

Días pasados nos hemos encontrado con la novedad, por boca de su organizador responsable, el obispo auxiliar de Lisboa y neo-cardenal, Américo Manuel Alves Aguiar, que en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se llevará a cabo del 1 al 6 de agosto en Lisboa, el gran ausente -cancelado o no invitado- será el jefe supremo de la Iglesia Católica, nada mas y nada menos que Nuestro Señor Jesucristo.

Así lo afirmó explícitamente el mencionado prelado, tres días antes de conocerse la noticia de su designación cardenalicia: “Nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo ni a la Iglesia Católica ni nada de eso, en lo absoluto. Nosotros queremos que sea normal que un joven cristiano católico diga y testimonie quién es o que un joven musulmán, judío o de otra religión tampoco tenga problema en decir quién es y en testimoniarlo, y que un joven que no tiene ninguna religión se sienta bienvenido y no se sienta acaso extraño por pensar de otra manera”, porque el objetivo de las Jornadas es “que los jóvenes que vienen a Lisboa, a Portugal, conozcan a otros jóvenes de África, Asia, América, ricos, pobres, de Occidente, católicos, no católicos, con religión, sin religión, con fe y sin fe, y comprender primero que esta diversidad, cualquiera que sea, es una riqueza. Y después conocerse y darse a conocer. De ahí en adelante, que se cuiden, que se amen, que tengan el gusto de estar juntos”[4], en síntesis: una jornada de disfrute de la diversidad, para forjar la fraternidad universal, PERO SIN JESUCRISTO.

En otras palabras, ¡JESUCRISTO AFUERA, OUT! El objetivo no es que los jóvenes se reúnan y congreguen en torno al Señor Resucitado, sino “celebrar la diversidad y las diferencias”, de tal modo que cada joven pueda decir “yo pienso diferente, yo siento diferente, yo organizo mi vida de un modo diferente, pero nosotros somos hermanos y vamos juntos a construir el futuro”. Es decir, el objetivo es forjar la HERMANDAD DE LOS YOES, no una comunidad con Cristo en el centro.

Para justificar esta cancelación y expulsión de Jesucristo de la Jornada, el prelado portugués no tuvo mejor idea que recurrir a la mentira descarada, ya que ha dicho que la invitación a participar en la Jornada Mundial de la Juventud “nunca es para los católicos (…), nunca los Papas hicieron una invitación para los jóvenes católicos (a la JMJ), siempre fueron invitaciones a los jóvenes del mundo entero”[5]. Pero esto está totalmente alejado de la verdad, pues en primer lugar, quien instituyó las Jornadas Mundiales de la Juventud fue el papa San Juan Pablo II, en 1985, para que la Iglesia les presente y comunique a los jóvenes congregados la presencia y el misterio de Jesucristo: “comunicando la certeza que es Cristo, la Verdad que es Cristo, el amor que es Cristo, mediante una formación apropiada, que es forma necesaria y actualizada de evangelización”[6].

Más aun, para el inspirador y creador de estas Jornadas, el gran Papa santo, “la finalidad principal de las Jornadas es la de colocar a Jesucristo en el centro de la fe y de la vida de cada joven, para que sea el punto de referencia constante y la luz verdadera de cada iniciativa y da toda tarea educativa de las nuevas generaciones”. En este sentido, la Jornada Mundial de la Juventud, en su conjunto, aparece como “una continua y apremiante invitación a fundamentar la vida y la fe sobre la roca que es Cristo”, razón por la cual, concluye el Papa santo, “las Jornadas de la Juventud no son ritos convencionales, sino acontecimientos providenciales, ocasiones para que los jóvenes profesen y proclamen cada vez con más alegría su fe en Cristo.

Estando juntos pueden interrogarse sobre las aspiraciones más profundas, experimentar la comunión con la Iglesia, comprometerse con la urgente tarea de la nueva evangelización”[7]. Es decir, las JMJ son encuentros de jóvenes para profesar y proclamar la fe en Cristo, experimentar la comunión con la Iglesia y compromiso de evangelización.

En definitiva, don Américo Manuel Alves Aguiar es un ignorante, un mentiroso o un mercenario de la fe, o todo esto junto a la vez, indigno de la dignidad del cardenalato, cuya misión es la articular, apuntalar y sostener la vida de fe de la Iglesia, no mentir ni prostituir la verdad para agradar a sus jefecitos. ¿Pero el Vaticano de Bergoglio no se está convirtiendo cada vez más, a toda marcha y sin pausa, en una parodia de “Iglesia”, en la que un cardenal recién llegado puede expulsar a Cristo de una actividad eclesial evangelizadora u otro puede negar que la Eucaristía dominical sea el centro y fundamento de la vida de la Iglesia?[8].

2. Aval pontificio al desprecio a Cristo

¿Cómo es que puede darse tal felonía en las mas altas esferas de la Iglesia institucional? El problema es que el jefe del Colegio de Papagayos-cardenales le ha dado aval al esquema delirante que hemos descrito. El prelado portugués “no se cortó solo”, sino que en realidad tuvo y tiene el aval de la jerarquía máxima, como lo prueba el video-mensaje que hace pocos días el obispo de Roma dirigiera a los jóvenes que participarán o participarían en la adveniente Jornada[9]. Porque en el círculo de amistades de don Jorge Mario, esto solo puede hacerse con su aval.

En este mensaje, el obispo de Roma comienza hablando de las crisis que han afectado al mundo en los últimos años -pandemia, economía, guerra en Ucrania- [sin ninguna mención al genocidio abortista planetario -75 millones de niños por nacer asesinados por año-, la concentración de la riqueza en muy pocas manos, el envejecimiento poblacional mundial], exhorta a los jóvenes a celebrar un evento “joven, fresco, con vida, con fuerza, creativo”, porque para que sea exitosa la Jornada y no salga mal los jóvenes tienen que ser “poetas”. Caso contrario, “la Jornada va a salir mal”. ¿Y Jesucristo dónde está? Lamentablemente, el obispo de Roma se olvido de mencionarlo y hacerlo presente, al igual que en otros video-mensajes que envió para invitar y entusiasmar a los jóvenes[10].

En definitiva, don Jorge Mario es “fiel” a su consigna de prohibir el proselitismo, es decir, la conversión a Jesucristo producto de la acción evangelizadora, porque para él “evangelizar” es dar testimonio de Cristo e irradiarlo mediante nuestras acciones bellas, que el otro vea en mi lo bueno que soy porque tengo fe, pero aceptando y respetando en el otro su diversidad, que sea distinto a mí (¿?????). Nada de evangelizar las culturas, como decía san Juan Pablo II; nada de fomentar el dialogo entre razón y fe, para demostrar que la Verdad última de todo conocimiento y obrar moral es Dios hecho hombre en Jesucristo, en unidad con el Espíritu Santo, como ha enseñado Benedicto XVI. No, para don Jorge Mario “evangelizar” es mostrar, mientras que convertir es “proselitear”, con perdón del neologismo bárbaro que acabo de inventar, al estilo bergogliano.

Pero con este golpe de Estado contra Jesucristo nuestro querido compatriota pontífice no solo traiciona el mandato del mismo Señorque ha confiado a Su Iglesia la misión de anunciar y predicar la Buena Noticia por excelencia, el Evangelio -proclamar que Jesús es el Señor, κυριος/Dominus[11] (Rom 10, 9)-; Flp 2, 11)-, sino que además se traiciona a sí mismo, ya que en la homilía que pronuncio en la Misa que celebró al día siguiente de ser elevado al papado afirmó explícitamente, al comentar la actitud de Simón Pedro en el pasaje evangélico leído de Mt 16, 13-28: “El mismo Pedro que ha confesado a Jesucristo, le dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Te sigo, pero no hablemos de cruz. Esto no tiene nada que ver. Te sigo de otra manera, sin la cruz.

Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor: somos mundanos, somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. Quisiera que todos, después de estos días de gracia, tengamos el valor, precisamente el valor, de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor; de edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor, derramada en la cruz; y de confesar la única gloria: Cristo crucificado. Y así la Iglesia avanzará”.

Salta a la vista que, según sus propias palabras, con su obrar actual don Jorge Mario ha mundanizado y está mundanizando cada vez la Iglesia de Cristo, que ya no esta in mundo sino que se la está transfigurando en inmunda, ya no Corpus sino porcus. Traicionándose a sí mismo, el obispo de Roma ignora el sabio consejo de Nuestro Señor Jesucristo: “Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero” (Mt 6, 24). La prueba esta a la vista: por servir a los Rothschild, los Biden, los Clinton, los Soros, los Draghi, las Pelosi, las Bonino, don Jorge Mario calla el nombre de Jesucristo y se lo manda callar a sus papagayos.

Judas Iscariote se arrepintió de su traición. ¿Qué hará el pontífice que construye puentes hacia afuera de la Iglesia y grietas insalvables hacia el interior de ella?

Siempre pide que se rece por él. ¿Para qué?

