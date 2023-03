EL SABOR DEL APOCALIPSIS (Por Don Minutella)

Por Don Minutella

Aparentemente, los obispos italianos no tienen nada más en qué pensar.

Mientras el catolicismo se extingue, en número y en membresía, y se evapora (como dice Fusaro), detrás de los espejismos de las reformas sinodales deseadas por el falso Papa Bergoglio; y mientras el cierre de iglesias por las restricciones por el virus sigue, lo que produjo una desafección de los italianos hacia la fe; los obispos italianos sólo se preocupan por los cuatro pobres sacerdotes que, por toda Italia, reúnen a los cada vez más numerosos fieles que no reconocen a Bergoglio como Papa.

Cancelar la misa en latín, proponer sacerdotes casados, promover sutilmente el sínodo alemán, guardar silencio sobre el culto eucarístico, colocar un ídolo pagano en los jardines del Vaticano y reinar como un papa falso, eso no es problema.

Por ejemplo, ante la elección de los obispados alemán y belga -con la aprobación de Bergoglio- de bendecir a las parejas homosexuales (acto sacrílego según el Magisterio), los obispos italianos guardan silencio. En cambio, levantan la voz frente a otra cosa. Mientras tanto, las misas celebradas en agua u otras locuras litúrgicas y dogmáticas transcurren sin mayores problemas. El verdadero problema de los obispos italianos son los sacerdotes de la Cofradía.

En los últimos días, el arzobispo de Brindisi ha advertido a don Enrico Bernasconi de que todo aquel que asiste a sus celebraciones “cae en pecado mortal”. ¿Dónde estaba el obispo Giovanni Intini cuando se adoraba a la Pachamama en Roma en octubre de 2019? ¿Eso no fue un pecado mortal y esto fue? ¿Dónde está el obispo que advierte a Don Bernasconi, frente a las muchas herejías esparcidas por el mundo católico? ¿Por qué calla allí y alza la voz aquí? ¿Por qué no se dice nada sobre el celibato de los sacerdotes y el sacrilegio de bendecir a las parejas homosexuales?

Es evidente que esto es un signo de profunda debilidad del episcopado italiano que teme a estos cuatro pobres sacerdotes italianos que no se doblegan al régimen del mal.

Ayer el obispo de Patti, después de la destitución de fray Celestino, fue al convento de Pettineo y preguntó públicamente al párroco si los fieles estaban vinculados al Papa Francisco. Evidentemente que sí, y así, felices y serenos, tomaron posesión del convento. El obispo no preguntó si eran católicos, adherentes al Magisterio como siempre, devotos, santos, sino si eran fieles únicamente al Papa Francisco. Este aspecto solo es suficiente. Y esto mientras en el pasado, desde púlpitos y ambos, desde cátedras y centros académicos -lo recuerdo bien- no se desaprovechaba oportunidad para hablar mal del Papa Wojtyla primero y de Benedicto XVI después. Era una moda muy extendida, que no implicaba ningún riesgo, es más, parecía que el premio estaba en camino.

Hoy, sin embargo, lo único que realmente importa en esta falsa iglesia, licuada y rechazada por el cielo, es la fidelidad idólatra a Bergoglio. Nada más importa. Ni sobre la moral ni sobre la doctrina. Incluso si un sacerdote es claramente un hereje, o moralmente cuestionado, permanece donde está, siempre que sea en comunión con el falso papa.

En los últimos meses, el vals de las intervenciones de los obispos venecianos, a mi llegada a Padua, me ha parecido incluso doloroso. Todo un aviso de don Minutella, mientras las iglesias están vacías y la fe naufraga. Uno se pregunta seriamente qué queda de católico con obispos como Cipolla de Padua.

El miedo y la debilidad, que un día aparecerán como una dolorosa entrega a la impostura de hoy.

Y las masas católicas, en su mayoría inconscientes, se mantienen en el error.

Todo esto es increíble.

Realmente tiene el sabor del Apocalipsis…

