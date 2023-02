Comunión Espiritual. Por Alejandra Mesén

Por Alejandra Mesén

Corresponsal en Costa Rica

′′La intención puede modificar radicalmente la naturaleza de un acto… La santidad no está en los actos externos, sino en la intención interna de cualquier acto… No son necesarias grandes cosas para ser grandes Santos, basta con hacer grandes las cosas pequeñas. […] Dios puede hacerme Santo tanto pelando papas, como gobernando un imperio”.

Este santo ejercicio nos puede llenar los días de amor, puede hacernos vivir con Jesús en un abrazo de amor que solo depende de nosotros renovar con frecuencia hasta no interrumpirlo más.

El deseo de Jesús de unirse a nosotros, es infinito y todopoderoso: no conoce más obstáculo que nuestra libertad.

COMUNIÓN ESPIRITUAL

Creo, Dios mío, que estáis presente en el Santísimo Sacramento del Altar;

os amo, os adoro y deseo recibiros; mas, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón.

(Pausa en silencio para adoración)

Como si hubieseis venido, yo me abrazo y uno a Vos: No permitáis que jamás me separe de vos.

Eterno Padre os ofrezco la Sangre, el Alma, el Espíritu, el Cuerpo y la Divinidad preciosísima de Tu Hijo Jesús en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica.

Amén