La anestesia de Don Ghio sobre el Papa Ratzinger: no juzgar, obedecer, callar y ser buenos.Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada Maria Luisa Perez Gherlone

Don Giorgio Ghio interviene sobre la renuncia del Papa Ratzinger y acaba tropezando con una serie de confesiones embarazosas

De acuerdo. Es una época de decepciones y lo aceptamos. Pasará. Después de Monseñor Gaenswein (que, sin embargo, tiene sus razones) se derrumba también Don Giorgio Ghio, en un artículo anónimo en el blog de Aldo Maria Valli.

Un buen sacerdote, con recientes posiciones valientes y que, en cambio, hoy se ahoga en una serie de especulaciones contradictorias inspiradas en aquel antiguo y desastroso principio clerical manzoniano de “calmar, truncar, truncar, calmar” actualizado con concreciones bergoglianas: sólo falta el llamamiento contra el “charlatanería”.

En relación con nuestra campaña de investigación sobre el Código Ratzinger, escribe: “Declarar sede vacante sin tener autoridad para ello es algo tan ridículo que no existe un término apropiado; al menos, yo no he encontrado ninguno”

Don Ghio admite el distorsiones de la renuncia de Ratzinger

¿Así que si un periodista denunciara un golpe de Estado en Honduras sería ridículo porque no tendría autoridad? Hemos denunciado secularmente un golpe de estado atroz y milenario contra el sucesor de San Pedro. (Por cierto, ¿el lema de los cristianos no sería “renunciar, anunciar y DENUNCIAR”)?

Hemos demostrado más allá de toda evidencia, en dos años y medio de investigación, que Benedicto fue el único Papa. Al haber fallecido, el 31 de diciembre la sede está vacante, por las mismas y obvias normas de la Iglesia. Por lo tanto, el punto clave no es declarar la sede vacante, consecuencia obvia, sino ver si Benedicto siguió siendo o no el único Papa hasta su muerte.

Surrealista como el mismo P. Ghio admita cándidamente la serie de distorsiones anormales, ciclópeas, en uno de esos actos que, en cambio, deberían ser absolutamente sólidas y por encima de toda sospecha como la abdicación porque, como dicta el conocido principio de la canonística: “papa dubius, papa nullus”.

“Hay ciertamente anomalías en la renuncia de Benedicto XVI -escribe el padre Ghio-, anunciada el 11 de febrero de 2013; anomalías tan significativas que, en la propia conciencia, se pueden albergar legítimas dudas. Sin embargo, no nos corresponde a ninguno de nosotros resolver la cuestión en el plano jurídico. Ciertamente, podemos señalar el hecho de que, en su declaración del 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI habló de renuncia al ministerio y no al oficio, es decir al cargo.

Renuncia al cargo, no al ministerio

Ahora bien, el objeto de la renuncia es el oficio, el munus, no el ministerio, que es el ejercicio; por lo que ya hay una anomalía importante en el uso del término, que no es el que se debería haber utilizado. También hay que señalar que no hay ningún acto de renuncia. La renuncia a un cargo es un acto jurídico que debe hacerse por escrito y firmarse. Ahora bien, en el caso de Benedicto XVI, este acto no existe: sólo existe la declaración de la intención de renunciar. Además, están todas las demás anomalías que conocemos bien, es decir, la conservación del nombre, el hábito, el escudo de armas, así como la costumbre de impartir bendiciones apostólicas (algo que sólo puede hacer el Papa reinante), etc.”.

Detalle: el munus es la investidura que se confiere al neo papa por disposición divina (Universi Dominici Gregis Art. 53) y a él se vincula la asistencia del Espíritu Santo, también en la enseñanza ordinaria del Magisterio, no sólo en los pronunciamientos definitivos. (Art. 892 del CCC). Sin munus, no hay Espíritu Santo. Así que si Benedicto retuvo el munus, nunca perteneció a Francisco, ni ahora le ha pasado por herencia. Y a un sacerdote quizá debería preocuparse en que el jefe de la Iglesia no cuente con asistencia divina.

Sin embargo, el Padre. Giorgio ha olvidado el aplazamiento sin precedentes de la medida al 28 de febrero. Si celebrara un matrimonio y el novio dijera durante la ceremonia: “Acepto tomar a Lucía como esposa, pero para que el matrimonio comience el 24 de agosto, dentro de 15 días”, ¿sería un matrimonio válido para don Giorgio?

Aquí el padre tiende la típica cortina bergogliana de amianto y plomo de “no juzgar”.

“Ciertamente, no nos corresponde a nosotros juzgar las intenciones del Papa Benedicto, por el simple hecho de que no las conocemos ni podemos conocerlas: sólo Dios las conoce; el interesado, a estas alturas, ya no puede explicarnos lo que pretendía hacer. Es inútil esforzarse por encontrar una solución a este enigma, que sigue siendo un enigma”.

No es un enigma

Será un enigma para Usted. Los canonistas han vertido ríos de tinta sobre la cuestión canónica y el propio Papa Benedicto nos ha gritado a los cuatro vientos, compatible con su condición de Papa en una sede totalmente impedida, cuáles eran sus intenciones: qué hizo y por qué, hasta el punto de declarar, en unos centenares de frases elocuentes, que “la respuesta está en el Libro de Jeremías”, donde está escrito -como es el caso- en letras de cajón “Yo soy impedido”.

Esperemos que Don Ghio no nos diga que se trata de una coincidencia, ya que en la Biblia esta frase sólo aparece en Jeremías.