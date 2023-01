LA FALSA IGLESIA Según la Beata Ana Catalina Emmerick

“Vi muchas abominaciones con gran detalle: reconocí a Roma y vi a la Iglesia oprimida y su decadencia en el interior y en el exterior.

Vi sobre una verde pradera muchas personas, entre los cuales había sabios, reunirse aparte…

Y apareció una nueva iglesia en la cual ellos estaban reunidos.

Esta iglesia era redonda con una cúpula gris y tantas personas afluían que yo no comprendía como ese edificio podía contenerlas a todas.

Era como un pueblo entero.

Sin embargo esta nueva iglesia se volvía cada vez más sombría y negra (al comienzo solo era gris) y todo lo que se hacía en ella era como un vapor negro.

Estas tinieblas se extendieron fuera y todo el verdor se marchitó.

Varias parroquias de los alrededores fueron invadidas por la oscuridad y la sequedad, y el prado, a una gran distancia, se volvió como una sombría ciénaga.

Vi entonces varios grupos de gentes bien intencionadas correr hacia un lado de la pradera donde había todavía verdor y luz.

No puedo encontrar palabras para describir la acción terrible, siniestra, mortífera, de esta iglesia.

Todo verdor se marchitaba, los árboles morían, los jardines perdían su aderezo.

Vi, como se puede ver en una visión, las tinieblas producir su efecto a una gran distancia.

Por todo donde ellas llegaban, se extendía como una cuerda negra. No sé lo que pasó con todas las personas que estaban dentro de esa iglesia.

Era como si devorara a los hombres: se volvía cada vez más negra, semejaba totalmente al carbón de forja y se descamaba de manera horrible.

Tras esto (tras la horrible visión de la iglesia negra) fuí, guiada a un lugar verdeante rodeado de muros, grande aproximadamente como el cementerio que está aquí ante la puerta.

Fui colocada allí como en una banqueta elevada.

No sabía si estaba viva o muerta, pero tenía un gran vestido blanco.

El mayor de los tres me dijo: «¡Alabado sea Dios! Aquí todavía queda luz y verdor» entonces cayó del cielo, entre la iglesia negra y yo, como una lluvia de perlas brillantes y de piedras preciosas deslumbrantes…

Y uno de mis compañeros me ordenó recibirlas.

Después se fueron.

No sé si partieron todos, me acuerdo solamente que, en la gran ansiedad que me causaba la iglesia negra, no tuve el coraje de recibir las piedras preciosas.

Pero cuando el Ángel volvió a mi, me preguntó si las había recogido y le respondí que no.

Entonces me ordenó hacerlo en seguida.

Entonces me incliné hacia delante y encontré todavía tres pequeñas piedras con las caras talladas como cristales.

Estaban situadas por orden: la primera era azul, la segunda de un rojo claro, la tercera de un blanco brillante y transparente.

Yo las llevaba a mis dos otros acompañantes que eran más pequeños que el primero, y, siempre marchando de aquí para allá, ellos las frotaban unas contra otras e hicieron surgir de ellas los más bellos colores y los más bellos rayos de luz que se extendieron por todo.

Allí a donde llegaban, el verdor renacía, la luz y la vida se propagaban.

Vi también a un lado a la iglesia tenebrosa que se degradaba.

Después, de golpe, una gran multitud se extendió por el prado verdeante e iluminado, dirigiéndose hacia una villa luminosa.

Por el otro lado de la iglesia negra todo permanecía todavía en una noche sombría”