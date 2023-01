Sobre la muerte del Papa Benedicto XVI y la situación de la actual iglesia. Por Hermano Elías

Por Hermano Elías

No son pocos los creyentes que se sienten inquietos tras la muerte del Papa Benedicto XVI.

Algunos estaban convencidos de que él seguía siendo el Papa legítimo, mientras que el

Papa Francisco no ocuparía legítimamente la sede petrina.

Hubo muchas especulaciones y teorías al respecto, y para los católicos que se adhirieron a ellas no será fácil ahora entender y afrontar correctamente la muerte de Benedicto XVI.

Yo, personalmente, nunca compartí estos puntos de vista, sino que más bien traté de

enfocarme en ver la realidad de lo que sucedía en el actual Pontificado y sacar mis

conclusiones.

Desde mi punto de vista, el Pontificado de Francisco no sólo es confuso,

sino que se ha vuelto cada vez más destructivo.

Quien haya leído mis posicionamientos, sabrá que yo no puedo considerar como una obra

del Espíritu Santo el rumbo emprendido actualmente por la jerarquía eclesiástica en puntos

cruciales; antes bien, veo actuando un espíritu distinto, un espíritu hostil a Dios; es decir,

a Lucifer mismo, que ha adquirido una fuerte influencia y dominación sobre el liderazgo

de la Iglesia (1)

Puesto que las cosas son así y hasta ahora no se percibe ningún cambio de dirección en este

Pontificado, aquella parte de la jerarquía que apoya la línea de Francisco y no se opone

claramente a él, ha perdido en gran medida su legitimidad espiritual. Toma parte en los

errores de su cabeza y, en consecuencia, ya no es capaz de guiar el rebaño de Dios. Además,

debido a que se ha perdido en gran medida el discernimiento de los espíritus, los lobos se

han adentrado en el redil y pueden hacer estragos sin que apenas se les ponga obstáculos.

Incluso hay lobos disfrazados de pastores.

Por lo tanto, en estos tiempos uno no puede prestar oído y obediencia a la jerarquía

eclesiástica de la misma forma como solemos hacerlo de buena gana los católicos. Primero

tendrá que hacerse visible un gobierno eclesiástico que represente la recta e inequívoca

doctrina y praxis, y que se distancie clara y públicamente del rumbo erróneo del actual

Pontificado, antes de que pueda volver a surgir una relación de confianza espiritualmente

sana. Sin embargo, esto aún no se atisba en la actualidad.

El Papa Benedicto aún ejercía el ministerio petrino de forma ortodoxa, por lo que era un

apoyo y consuelo para los fieles. No pocos lo veían como un baluarte en medio de la

tormenta, como un “Katejón”…

(1) Todos mis posicionamientos respecto a la situación actual en la Iglesia y en el mundo pueden

encontrarse en el siguiente enlace, ordenados de acuerdo a las fechas de publicación:

http://es.elijamission.net/blog/

Posiblemente lo fue en parte. Pero no se puede pasar por alto que el desastroso rumbo que

inició a más tardar con la publicación de “Amoris Laetitia” tampoco fue detenido por el

Papa emérito tras su renuncia. Lo que considero posible es que la oración y la presencia

física de Benedicto haya sido, de alguna manera, como un freno para la confusión que se

extendía.

Eso está por verse…

Nosotros, los fieles, debemos permanecer vigilantes y observar atentamente si la decadencia

de este Pontificado incrementa aún más después de su muerte. En estos tiempos, debemos

permanecer firmemente fieles al Señor y a su Iglesia, y rechazar todo lo que no corresponde

al camino de Dios y al camino precedente de la Iglesia a lo largo de los siglos.

Dios mismo reprenderá a aquellos pastores que, teniendo la responsabilidad de guiar a la

Iglesia, la están entregando cada vez más al espíritu del Anticristo. Así como es importante

rezar por ellos, también lo es no apoyarlos con una solidaridad ciega, contribuyendo así a

la confusión generalizada.

¡Que el Papa Benedicto XVI, junto con toda la Iglesia triunfante, nos ayude a atravesar

estos tiempos difíciles, para que, una vez purificada y fortalecida, la Iglesia militante asuma

incansablemente su misión de anunciar a Jesucristo, a quien el Padre envió al mundo para

traer la salvación a todos los hombres!

Hno. Elías, 10 de enero de 202

