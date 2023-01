¿Qué será de la Iglesia tras la muerte de Benedicto XVI? Dudas y respuestas. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada Maria Luisa Perez Gherlone

Enero 15, 2022

Se han planteado algunas preguntas inteligentes sobre la supuesta dimisión del Papa Benedicto XVI. Responde punto por punto Andrea Cionci

El colega Americo Mascarucci, en el blog del deano de los vaticanistas Marco Tosatti, hizo algunas preguntas inteligentes sobre la Magna Quaestio en relación con la supuesta renuncia del Papa Benedicto XVI. Nos gustaría responderle aquí sobre el fondo de sus dudas.

Benedicto XVI: querido a querido Mascarucci – Cionci

Mascarucci. Sigo con interés el debate en Stilum Curiae sobre la cuestión de la renuncia de Benedicto XVI. No soy canonista, siempre lo he escrito y reiterado, así que no entro en el fondo de las diatribas sobre el munus y el ministerium; Dejo esta tarea a los expertos. Mis consideraciones son, digamos, mucho más “terrenales” y están ligadas a razones menos canónicas y más prácticas. Por eso, aunque nunca he denigrado el trabajo del colega Andrea Cionci, a quien respeto y considero un periodista de investigación de talento, a menudo me he hecho preguntas.

Cionci. Pero si el centro de la cuestión es canónico, si todo gira en torno a una Declaratio que se ha malinterpretado, no puede haber otras cuestiones más prácticas que se impongan. Sería como tratar el caso del atentado del JFK independientemente de la investigación del tirador. Por lo tanto, como los periodistas no son canonistas, deben recurrir a los especialistas y luego sacar las conclusiones. Además, el aspecto lingüístico del Código Ratzinger está fácilmente al alcance de los profesionales de los medios de comunicación.

Si realmente existe la posibilidad de que la renuncia de Benedicto sea inválida y la elección de Bergoglio nula, ¿cómo es que nadie dentro de la Iglesia ha sentido la necesidad de investigarlo? Me refiero, en particular, a los numerosos cardenales que en los últimos años han adoptado posturas muy críticas respecto al pontificado bergogliano y que, en algunos casos, han llegado incluso a denunciar el riesgo de herejía que se esconde tras ciertos pronunciamientos del Pontífice reinante. […] ¿No es más bien legítimo pensar que estos cardenales nunca han considerado el asunto, simplemente porque saben más?

¿Es válida la dimisión de Benedicto XVI?

Cionci. Esto no es así porque 1) muchos cardenales no lo han entendido. Entran en crisis en cuanto leen que Benedicto escribe “he renunciado válidamente a mi ministerio”, al igual que muchos periodistas. 2) Temen, inclusa por sus propias vidas, y tienen razón. 3) Les aterroriza (sobre todo a los alemanes) el cisma, cuando eso es exactamente lo que necesita la Iglesia: expulsar el mal y la masonería. 4) No quieren arriesgar su posición. 5) Son víctimas de esa vieja forma de pensar eclesiástica manzoniana de “no dar escándalo, calmar, romper, calmar. Una estrategia fallida porque la Iglesia realmente necesita un mega escándalo para purificar el mundo. A Bergoglio está ligado el deep – mundial : se derrumba él, se derrumban todas las imposturas.

Mascarucci. Se dice que Benedicto hizo este movimiento para salvar a la Iglesia y cismar la corriente modernista, dándole la ilusión de haber conquistado el gobierno de la Iglesia. Muy bien, pero ¿podemos creer realmente que Ratzinger no ha pensado en los fieles? ¿Ha permitido que millones de católicos de todo el mundo sean engañados por un falso Papa, recibiendo sacramentos inválidos? La respuesta es que el Papa Benedicto habló en clave, advirtiendo a los fieles. Eso también está muy bien, pero ¿será que Ratzinger pensó de repente que todos los católicos del mundo se habían convertido en expertos teólogos y, por tanto, capaces de entender sus mensajes codificados? ¿Y los que no las comprendieron, no por mala fe sino por falta de la debida pericia o preparación histórica, teológica y doctrinal, están todos condenados al infierno?

La figura del Falso Profeta

Cionci. Para los inconscientes, existe la Supplet Ecclesia, doctrina que hace válidos y lícitos los sacramentos. Los que no saben nada de los papas tampoco se desvían demasiado por las distorsiones e inversiones de Bergoglio. Por lo demás, era necesario separar el trigo de la cizaña y asegurarse de que en los sabios fueran escogidos en una nueva élite de verdaderos creyentes. Al fin y al cabo, la Biblia contempla la figura del Falso Profeta, al que muchos escucharían. Es un discurso sobre el libre albedrío, la revolución interior, la libre elección, la selección y el renacimiento. Cristo sólo habló a los que tenían oídos para entender: ¿diremos que Él mismo condenó a todos los que no le entendieron? Además, hoy el asunto se ha explicado “con marionetas”, en 400 artículos, en un libro traducido a cuatro idiomas, incluso en una fábula. Así que ya no hay excusas.

Mascarucci. Se dice que Benedicto habría salvado la verdadera Iglesia de la falsa iglesia. Ahora bien, con el debido respeto y sin ánimo de ofender a nadie, ¿podemos creer realmente que el Papa Benedicto podría haber identificado a la verdadera Iglesia en sacerdotes como el P. Minutella, el P. Roncaglia, los místicos de las capillas celestiales? ¿Que también se hacen la guerra entre sí con excomuniones mutuas? ¿Podemos pensar realmente que la salvación de la Iglesia puede habitar en los que se siguen unos a otros? ¿O tal vez ha llegado el momento de dejar de meter a Benedicto XVI en el mismo saco que otras personas a las que, sin ánimo de ofender a nadie, el Papa emérito ni siquiera las haya considerado?

El Códice Ratzinger: los mensajes cifrados de Benedicto XVI

Cionci. “El Señor”, dijo Benedicto en su elección, “también se sirve de instrumentos insuficientes” por muy heroico y preparado que sea el P. Minutella, injustamente denostado por sus tonos justamente acalorados, ante quien la historia tendrá que inclinarse. También para un fraile humilde pero muy culto como Fray Bugnolo. Baste decir que el descifrado de los mensajes del Papa se confió a un periodista normal y corriente y no a un cardenal o vaticanista entendido.

Si pensamos que un importante cardenal se asombró de que Benedicto saludara todavía con su bendición apostólica, sin hacerse siquiera una pregunta… Si pensamos que Valli y Tornielli se creyeron el cuento de la sotana blanca conservada a falta de sotanas negras… Quizá el Papa nos sobreestimó a todos. Pero al final funcionó. Ahora ustedes también estás llamado a poner de su parte. Si todos los intelectuales gritaran la verdad al unísono, el anti papado de Bergoglio tendría los días contados.

Mascarucci: Las revelaciones del padre Georg en su libro hablan claro y muestran que Ratzinger siempre ha considerado a Bergoglio su legítimo sucesor. Es cierto, como confirmó el propio Tosatti en la entrevista que tuve el placer de hacerle, que el secretario particular de Ratzinger se contradijo respecto a declaraciones anteriores, pero si es creíble cuando habla en clave de Ratzinger, ¿por qué no iba a serlo cuando informa de que siempre ha habido un solo Papa y se llama Francisco? ¿Cómo es posible que en el espacio de unos pocos días el Padre Georg haya pasado de ser el más fiel servidor del Papa Benedicto en la emisión de mensajes en clave Ratzinger, a convertirse en alguien que no es de fiar o que sólo está interesado en su propio beneficio personal?

El papel del Padre Georg

Cionci. El Papa Luciani lo eliminó. Juan Pablo II dio un tiro. . Benedicto XVI se quitó de en medio. El secretario de un Papa en cautiverio, que en cuanto puede lanza súplicas de auxilio, yo diría que sólo debe ser tomado en serio en esos momentos, y no en aquellos en los que asume un perfil políticamente correcto. El arzobispo Gaenswein, ahora, además, privado de la débil protección de Benedicto, por lo que sabemos puede haber sido amenazado, comprado, seducido con perspectivas de carrera, o puede estar siguiendo otra estrategia que la que Benedicto le indicó, o una que no podemos entender.

Mis argumentos de por qué ese libro contradictorio no debe tomarse en serio.

Mascarucci. Última consideración: cuando Benedicto decidió renunciar inválidamente al pontificado, ¿lo hizo teniendo la bola de cristal y sabiendo ya lo que ocurriría en el cónclave? ¿Se le apareció un ángel del cielo anunciándole que el Papa sería Bergoglio? Yes, como todo el mundo suponía, Angelo Scola hubiera sido elegido… ¿Qué habría hecho Benedicto en ese momento? ¿Cómo fue cardenal a su gusto ¿habría corregido la Declaratio haciéndola válida?

Cionci. Aparte de que Scola pasó con Bergoglio, pero Benedicto, en primer lugar, presionado así para quitarse del medio, tenía una certeza del 99% de que Bergoglio, o uno de la camarilla de San Gallo, sería elegido. Pero si hubiera salido un cardenal honesto, a las primeras dudas sobre la Declaratio, habría acudido inmediatamente a Benedicto para pedirle aclaraciones y éste, en el acto, tranquilizado por su honestidad, habría abdicado de hecho, seguro de dejar la Iglesia, con un nuevo cónclave, a un santo varón que habría sido reelegido a lo grande. En cambio, a Bergoglio, tenga o no el munus, y con él la asistencia de Dios, no interesa en absoluto.

El papel de Bergoglio

Mascarucci. Está claro que si le preguntas a Monseñor Sciacca, o al Card. Ghirlanda canonistas vaticanistas defensores de Bergoglio, ¿qué tendrán que contarles? Te dirán que munus es sinónimo de ministerium y que, por tanto, Benedicto al renunciar a ministerium ha renunciado también a munus. Un poco como decir que si su abuelo les dejó la bicicleta, “bicicleta” es sinónimo de “piso en el centro” y, por tanto, deben heredar la casa. Además, según Mascarucci, ¿uno puede casarse pero dejarlo 17 días después? La elección y la abdicación forman parte de los llamados actos puros y no pueden aplazarse por derecho divino.

Además, desde la perspectiva de la fe, un Papa puede ser malo como persona, inmoral, corrupto, pero nunca ir en contra de la doctrina. Y aquí no estamos ante las difamaciones monotelitas apenas heréticas y no intencionadas del Papa Honorio, estamos ante una demolición organizada de todo el cristianismo.

Debes comprender que este tema es tabú: da miedo no hablar de ello. Está censurada en todas partes, incluso en los motores de búsqueda. Todo el mundo tiene miedo, un terror que vive una vida propia, como una eggregora, incluso más allá de lo necesario. Pero no teman: Bergoglio es un gigante con pies de barro. No más respiración.

Por último, el hecho de que una declaración póstuma y decisiva de Benedicto XVI pueda o no salir ahora no es decisivo, aunque sería una bendición. Ha habido varios antipapas que han sido declarados tales al cabo de los siglos, sobre la base de estudios realizados por canonistas. Todo se resolvió ya el 11 de febrero de 2013 con una Declaratio que realmente entendimos después de 8 años de estudio y que no fue una abdicación. Hoy todo depende únicamente de si queremos o no abordar la cuestión.

Cionci. Quizá sea buena idea leer primero “Código Ratzinger”, “Benedicto XVI: ¿papa emérito?” de Estefanía Acosta y escuchar a canonistas independientes. ¿Cómo puede decir Mascarucci que, por una parte, no quiere ocuparse de la cuestión canónica y, por otra, pasar la pelota aceptando la legitimidad de Bergoglio sobre la base de consideraciones accesorias? Los periodistas no son especialistas en Derecho canónico, pero por eso consultan a expertos, con la mayor libertad posible.

Está claro que si le preguntan si Bergoglio es un verdadero papa a Monseñor Sciacca, o al Card. Ghirlanda canonistas vaticanistas defensores de Bergoglio, ¿qué deberían decirles? Les dirán que munus es sinónimo de ministerium y que, por tanto, Benedicto al renunciar a ministerium ha renunciado también a munus. Un poco como decir que si su abuelo les dejó la bicicleta, "bicicleta" es sinónimo de "piso en el centro" y, por tanto, deben heredar la casa. Además, según Mascarucci, ¿uno puede casarse pero dejando que el matrimonio entre en vigencia 17 días después? La elección y la abdicación forman parte de los llamados actos puros y no pueden aplazarse por derecho divino.

Además, desde la perspectiva de la fe, un Papa puede ser malo como persona, inmoral, corrupto, pero nunca ir en contra de la doctrina. Y aquí no estamos ante las difamaciones monotelitas apenas heréticas y no intencionadas del Papa Honorio, estamos ante una demolición organizada de todo el cristianismo.

Deben comprenr que este tema es tabú: da miedo no hablar de ello. El suscrito está censurado en todas partes, incluso en los motores de búsqueda. Todo el mundo tiene miedo, un terror que vive una vida propia, como una egregora, incluso más allá de lo necesario. Pero no teman: Bergoglio es un gigante con pies de barro. Solo un soplo.

Por último, el hecho de que una declaración póstuma y decisiva de Benedicto XVI pueda o no salir ahora no es decisivo, aunque sería una bendición. Ha habido varios antipapas que han sido declarados tales al cabo de los siglos, sobre la base de estudios realizados por canonistas. Todo se resolvió ya el 11 de febrero de 2013 con una Declaratio que realmente entendimos después de 8 años de estudio y que no fue una abdicación. Hoy todo depende únicamente de si queremos o no abordar la cuestión.

