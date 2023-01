El actual gobierno mundial. Por Ángel R. Boya

Por Ángel R. Boya Balet

Para Adoración y Liberación

Entiendo por multinacionales aquellas empresas que tienen por mercado en el que competir al Planeta en su conjunto, aunque en ciertos momentos puedan prescindir de alguna parte de él, o tengan poca o nula participación en esa parte.

Como empresas su objetivo es maximizar su beneficio y éste se compone de dos variables los ingresos y los gastos, los precios de venta y los costes. Los precios dependen de su exclusiva voluntad, los fijan libremente en función de sus expectativas y opciones. Los costes por el contrario están sometidos a factores ajenos a los que deben adaptarse: la mano de obra, las materias primas y la intervención del Estado: aranceles, impuestos, acción sindical, reglamentaciones, normas de calidad, etc.

El objetivo de este articulillo es mostrar cómo se están ya implementando mundialmente las medidas que favorecen a las multinacionales y los medios de los que éstas se valen para obtenerlas, es decir que actúan como un Gobierno Mundial (GM) en funciones.

Para reducir los costes de producción hay toda una batería de medios que se agrupan en tres grandes rúbricas u objetivos a alcanzar por ellas: a) Reducción de los salarios, b) Reducción de los costes de seguridad social y c) Reducción de las especificidades nacionales. Por otra parte dado que existen bienes no renovables interesa a las multinacionales que su consumo se prolongue lo más posible en el tiempo por lo que pretenden reducir la demanda sobre esos recursos. Este es su objetivo: d).

Tienen más objetivos que conviene poner de relieve así como los medios que utilizan para alcanzarlos. Objetivo e) Apropiarse de los inmensos recursos marinos más allá de la zona de aguas territoriales, de cuya explotación sólo podrán beneficiarse las multinacionales, previa la imprescindible formación de un GM. Objetivo f) Establecimiento de una brutal dictadura por medio de un GM. Objetivo g) Supresión de los valores cristianos, únicos que garantizan la dignidad de la persona.

Analicémoslos en detalle:

Objetivo a) reducción de los salarios al nivel de subsistencia, alcanzable a través de estos objetivos intermedios.

a-1) La invasión de gentes del tercer mundo en los países del primero: moros y negros en Europa, sudamericanos en USA. Para frenar el legítimo rechazo de la población autóctona frente a los invasores se ha potenciado el antirracismo. Esa invasión se facilitaría con un GM, lo que también facilitaría los objetivos c): supresión de las especificidades nacionales y e): apropiación de los recursos marinos.

a-2) La supresión de los vínculos afectivos: personales y geográficos que facilitará la movilidad de los trabajadores para reducir la escasez de mano de obra en una zona determinada y por tanto con altos salarios. Facilitado por la destrucción de la familia, como institución lo que constituye el objetivo d-6).

a-3) La reducción de la calidad de la enseñanza para disminuir las expectativas de los trabajadores. Es enorme y creciente el número de analfabetos con el título de primera enseñanza. Son los analfabetos funcionales que son incapaces de asimilar un libro de divulgación, aunque puedan leer un anuncio o un prospecto. Es decir, aprenden lo imprescindible para que puedan consumir y obedecer las órdenes de la Autoridad competente.

a-4) La reducción del nivel intelectual de los trabajadores que les vuelve vulnerables al poder de sus empleadores, alcanzable por:

a-4-1) El empobrecimiento del lenguaje por la utilización de las aplicaciones de mensajería como whatsapp y similares.

a-4-2) La utilización masiva de la pornografía, lo que reduce las áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje.

a-4-3) La reducción de la capacidad de pensar por el bombardeo de señales que se reciben a través de esas aplicaciones de mensajería.

a-5) El acceso masivo de la mujer a puestos de trabajo en Europa y USA tiene como objetivos aumentar la oferta laboral con la consiguiente reducción del poder adquisitivo de los salarios, objetivo a) y disminuir la tasa de natalidad, objetivo, d-4). Este acceso en España redujo el poder adquisitivo de los salarios en torno al 60%, en 50 años lo que es muy poco comparado con lo que se reducirá cuando se complete la invasión de moros y negros.

Objetivo b) reducción de los costes de seguridad social, alcanzable por

b-1) La eliminación de capas enteras de población con pandemias, lo que además facilitaría el objetivo d): reducción de la demanda de bienes no renovables.

b-2) La reducción de los salarios reducirá a su vez el importe de las prestaciones de Seguridad Social.

Objetivo c) Supresión de las especificidades nacionales, alcanzable por:

Un GM legalmente establecido dictará las normas planetarias para que se supriman todas las especificidades nacionales lo que se traducirá en economías de escalas y mayores beneficios para las multinacionales. Facilitaría la obtención de los objetivos a-1): invasión de primer mundo por gentes del tercero y e): apropiación por las multinacionales de los recursos marinos y del Planeta Tierra en general.

Objetivo d) Reducción del consumo de bienes no renovables, alcanzable por:

d-1) Disminución de la población mundial a través de la generalización del aborto (desde 1950 ya han sido asesinados 1500 millones de niños dentro de sus madres).

d-2) La Ideología de género y el programa: LGTBI, demográficamente similar al aborto.

d-3) Las pandemias ya citadas en el objetivo b-1).

d-4) La disminución de la tasa de natalidad en la raza blanca.

d-5) La eutanasia.

d-6) La supresión de la familia, fuera de la cual no tiene sentido tener hijos y facilita la movilidad de los trabajadores ya citada en el objetivo a-2)

Objetivo e) Apropiación por las multinacionales de los recursos marinos y en general de la Naturaleza del planeta Tierra.

En la Bolsa de Nueva York, en el Nyse, ya se están cotizando zonas de Naturaleza, sin propietario hasta ahora, son los llamados Activos Naturales.

Esta brutal explotación económica de la humanidad requiere de un entorno político que la permita es decir de una dictadura sin límites y mundial a través de la implantación del pensamiento único:

Objetivo f) Implantación de una dictadura mundial, a través de:

f-1) La censura en aplicaciones tales como Facebook, Whatsapp, entre otras organizaciones.

f-2) Adopción de medidas legales que prohíben discrepar de lo dispuesto por el GM, como por ejemplo la española Ley de Memoria Democrática.

Un GM legalmente establecido podrá fijar de manera uniforme la legislación oportuna para permitir el trasvase masivo y sin posibles restricciones de la población (objetivo a-1), para suprimir los aranceles y las especificidades nacionales objetivo (c) así como la legislación adecuada para reducir la población, objetivo d-1). y realizar las concesiones oportunas para la explotación de las riquezas del planeta, objetivo e). Tan benéfico Gobierno Mundial para las multinacionales pretenden conseguirlo éstas a través de la creación de problemas reales o inventados que exijan un tratamiento planetario como las pandemias o el calentamiento global.

¿Cómo se concreta el actual Gobierno Mundial de las multinacionales? Los órganos que lo estructuran son las conferencias que celebran las multinacionales. Principalmente: el Foro de Davos, ayudado por el Club Bilderberg, La Trilateral, el Club de Roma, etc. etc. y por las fundaciones que se dicen a sí mismas filantrópicas, pero que financian los medios para alcanzar los objetivos ya citados: Fundaciones Rockefeller, Gorbachov, Bill y Melisa Gates, Soros, etc.etc.

El aparente salto en el vacío entre estas conferencias y fundaciones y los gobiernos nacionales o supranacionales que aplican las decisiones de los órganos de las multinacionales, el GM, lo colman o rellenan las logias masónicas por medio de la integración en las distintas órdenes masónicas de la inmensa mayoría de los parlamentarios y cargos políticos de este planeta.

Los medios de comunicación en su inmensa mayoría o son ellos multinacionales o sobreviven de la publicidad de las multinacionales, por lo que inevitablemente apoyan y apoyarán los intereses y las indicaciones de éstas ante el gran público.

Todo este planteamiento peligra si el hombre blanco llegado un momento se subleva y echa por tierra el proyecto. Para afrontar este riesgo se ha previsto el plan B o sistema para garantizar que se cumplen los objetivos anteriores. Este plan B consiste en el Feminismo, una parte de la Ideología de género desarrollado por judíos marxistas en La Escuela de Frankfurt.

El feminismo, (esa aberración que pretende no la igualdad entre hombre y mujer (que en Occidente siempre ha existido, no así entre los musulmanes), sino la identidad de las capacidades de ambos a pesar de su diferente morfología y psicología), tiene como meta la paralización del hombre blanco que por su cultura cristiana es el único colectivo que podría sublevarse contra la dictadura mundial, en la que ya estamos entrando.

Hasta que llegue la eliminación física del hombre blanco, (que llegará más pronto de lo imaginable) se pretende desprestigiarle, culpabilizarle y desmoralizarle. Se le hace saber que no tiene ningún atributo, que es una entelequia, que ni siquiera puede afirmar si es hombre o mujer. Para transmitirle ese desprecio, la mujer se hace soldado, con támpax, pero se hace soldado, juega al fútbol, penosamente, pero juega, boxea y se hace bombera, guardia civil etc. etc. reduciendo los requisitos mínimos, pero se hace ¿Qué es lo específico del hombre varón? ¡Nada! Así es imposible tener los arrestos para sublevarse.

El hombre blanco no se subleva por la dureza de su condiciones materiales, lo hace como reacción ante una situación incompatible con sus valores. Motivo más que suficiente para hacer que desaparezcan esos valores.

Objetivo g) Supresión de los valores cristianos del hombre blanco, es decir, de los valores de la cultura occidental, por medio de la ideología de género (con el ateísmo que conlleva) que ha podido implantarse gracias al aplauso tácito del clero católico (párrocos y obispos).

Los valores cristianos de la cultura occidental, se suprimen suprimiendo ésta cultura. J.D. Unwin en Sex and Culture 1934. demuestra que la libertad sexual (o libertinaje sexual), como la existente hoy en el mundo occidental) logra que en el plazo de tres generaciones desaparezcan entre otras instituciones el pensamiento racional (el que es coherente consigo mismo por adaptarse a la lógica) y que además colapse la cultura (los valores) al reducir el interés de sus miembros únicamente a sus necesidades materiales y personales, es decir, volviendo a la animalidad.

En los primeros años de la década de los 60s del pasado siglo XX, la masonería, (máximo paladín del NOM), en las universidades de la costa oeste de USA lanzó dos proyectos ideológicos emparentados entre sí la Nueva Era (actualización de la Gnosis, vieja herejía del siglo III d C) y la llamada “revolución sexual” en la que se reclamaba la ausencia de límites a la actividad sexual. Esta idea de suprimir las trabas a la libertad sexual, fue tomada y difundida por la revolución de Mayo del 68 con su famoso “prohibido prohibir”.

Por aquellas fechas, un poco antes, fue convocado el Concilio Vaticano II por Juan XXIII, del que expertos en masonería, como el sacerdote católico Manuel Guerra Gómez afirma que era masón . El motivo de convocar este Concilio fue adaptar el mensaje de la Iglesia Católica a los comportamientos y valores del siglo XX. De este modo se trastocó el mensaje de Cristo que pasó de “convertir el mundo” a “agradar al mundo”. Así la Iglesia Católica que pudo ser el muro de contención de la ideología de género, pasó a enmudecer y a favorecerla.

