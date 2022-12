Don Minutella con el Pequeño Resto fiel a Benedicto XVI en Roma, a 10 km de Bergoglio

Por Andrea Cionci

Viéndolo desde fuera, no parecería nada excepcional: un gran salón del hotel Marriot de Roma con más de dos mil personas, de diversas naciones, aclamando a un grupo de ocho sacerdotes y asistiendo después a una misa. ¿Una peregrinación? ¿Una reunión de alguna comunidad? No. Fue la Reunión del Pequeño Remanente, la última etapa del acontecimiento más sensacional de toda la historia de la Iglesia católica desde la crucifixión de Cristo, del que, gracias a la generosidad de este periódico, podemos ofrecerles aquí una crónica al menos breve e insuficiente.

La marcha por la Reconquista de la verdadera Iglesia por parte de los verdaderos católicos, aquellos que se han dado cuenta de que Bergoglio canónicamente no es el Papa y se han profesado en unión con el verdadero Pontífice Benedicto XVI, está involucrando cada vez a más fieles. Se lo repetimos a quienes todavía tienen alguna dificultad para entender el asunto y siguen insultándonos gratuitamente: Benedicto XVI está en sede “totalmente impedida”, como especifica el artículo 335 del Derecho Canónico, porque, a pesar de no haber abdicado nunca, sino de haber decidido renunciar sólo al EJERCICIO del Munus, es decir, al ministerium, en 2013 convocaron detrás de él un cónclave ilegítimo que eligió -aunque a empujones- al mafioso de St. Gallen, Card. Bergoglio, convirtiéndolo en un antipapa perfecto, conocedor e impenitente. De ahí el significado de emérito: ‘el que merece’, que tiene derecho a ser papa porque está impedido, pero sigue ostentando el Munus. Lo explicaba muy bien hace unos días Diego Fusaro (AQUI)

, que en enero ofrecerá una imprescindible panorámica del contexto socio-político-económico en su próximo libro ‘La evaporación del cristianismo’.

De hecho, es un éxito ganado a pulso el de Don Alessandro Minutella, que una vez más demuestra ser un hombre de temple: “No me rendí, no entregué Minus”, bromea sobre su apellido. Pero poco hay que reírse de las persecuciones que ha sufrido hasta la fecha: suspendido a divinis, excomulgado dos veces, finalmente esparcido, (siempre inválidamente, por supuesto), machacado por la televisión, insultado por sus cohermanos (algunos acabaron muy mal, como el P. Levi di Gualdo, dolorosamente implicado en el asunto de la carta falsa de mons. Gaenswein AQUÍ), y, de nuevo, los ataques de hackers a su canal Radio Domina Nostra, la agresión judicial, la omertà impuesta de la corriente dominante, la traición de los tradicionalistas y de muchos conservadores, los primeros en pretender que no existe un sacerdote que reúne a cientos de miles de seguidores en todo el mundo y que, más recientemente, ha coagulado a su alrededor a un grupo de otros trece sacerdotes de diversas nacionalidades: algunos de edad avanzada, todos ellos de aspecto y modales muy mansos y seráficos, que, sin embargo, soportan la enorme carga de dar testimonio al mundo de la verdad: el P. Enrico Bernasconi, el P. Celestino, el P. Gebhard, el P. Johannes, el P. Pavel, el P. Natale, el P. Robert. a los que se unieron otros cinco sacerdotes sudamericanos vinculados a Adoración y Liberación por Vicente Montesinos AQUÍ.

Los fieles, con un entusiasmo desbordante, siguieron primero su catequesis y después la misa Vetus Ordo en unión con el verdadero Papa Benedicto XVI. Vea el vídeo del Encuentro AQUÍ y díganos si el informe no responde a la verdad objetiva. Son números pequeños comparados con la gran masa de católicos plagados del encantamiento emocional bergogliano-mundialista, pero lo típico de los cristianos siempre ha sido dejar en unos pocos. La “levadura”, la “sal de la tierra”, el “grano de mostaza”… ¿sabes?

Todo esto ocurre mientras fuera, el mundo hipnotizado mainstream seguía en un yuyu surrealista por las inexistentes “lágrimas” del Papa Francisco en la ceremonia de la Inmaculada Concepción, hechas -por supuesto- no antes de la visita 102 a “su” Salus Populi Romani AQUÍ . Los supuestos sollozos por el pueblo ucraniano deberían haber hecho que, al menos, a Bergoglio se le nublaran los ojos, se le extendiera apenas un velo de rubor en el rostro, se le quebrara la voz. Pero en vez de nada, compruébelo usted mismo AQUÍ en el minuto 13.20 .

¿Una simulación de propaganda? Desde luego, no sería la primera vez: basta recordar la escena de la foto ‘CASUALMENTE’ que le hizo un periodista que pasaba por allí (su fotógrafo que le sigue a todas partes, como descubrimos AQUÍ ) a la salida de la tienda de discos.

Así que mientras el evento del Pequeño Remanente Católico tiene lugar en un clima impregnado por una fe verdaderamente de otros siglos, en blogs conservadores, intelectuales a cum, se indignan porque Bergoglio, ha hecho otra de las suyas: ahora ha empezado a confundir las cartas sobre el embrión como ser humano vivo – persona AQUÍ . Y estos señores, disgustados, no pueden explicar cómo es posible. (Me pregunto por qué).

Y, sin embargo, sobre el Piccolo Resto no sólo calla la información dominante, que se prepara para una figura que manchará el honor -ya bastante charlatán- del periodismo italiano durante los próximos tres siglos, sino que también calla el Papa Benedicto -de forma santa y estentórea, eso sí: “Dum tacet clamat” AQUÍ .

¿Ha oído alguna vez al Papa Benedicto decir algo en contra de Don Minutella? Zero: en efecto, Mons. Gaenswein declaró recientemente que “el P. Minutella está teológicamente loco”, AQUÍ . Lo cual, si el italiano no es una opinión, indica el sentido teológico de la palabra loco, es decir, el conocido tema místico de la locura por Dios, propio de profetas y mártires, siempre querido por Ratzinger. También porque si fuera un delito real, el arzobispo Gaenswein acabaría en la Gehenna por “aquel que llama loco a su hermano”, como dice el Evangelio de Mateo.

Monseñor Gaenswein también afirmó que la carta enviada al P. Minutella exhibida por el P. Levi di Gualdo es mentira, por lo que su contenido también es falso, es decir, NO ES CIERTO QUE BENEDICTO CELEBRE EN COMUNIÓN CON FRANCISCO AQUÍ . Ergo celebra la misa en unión consigo mismo “siervo indigno”, según la fórmula litúrgica del papa.

Ahora, dejemos de lado los aspectos canónicos, los códigos Ratzinger y los razonamientos demasiado sutiles porque entonces los intelectuales un cum fatiga.

Sigamos siendo terrenales y, con un poderoso ejercicio de imaginación, tratemos de convencernos de que Benedicto XVI ha abdicado realmente: en este caso, ¿le parece a usted que el papa emérito no censuraría severamente al padre Minutella y a los demás sacerdotes, dado el “escándalo” que están provocando en todo el mundo? ¿Le parece que, habiendo recibido en julio el bestseller nacional “Codex Ratzinger”, no enviaría una nota de desmentido? ¿Le parece que, con respecto a la carta falsa, el escrupuloso arzobispo Gaenswein no habría especificado: “Sí, la carta es falsa, pero es cierto que el Papa Benedicto celebra en comunión con Francisco”?

Y sobre todo, si el P. Minutella sólo fue víctima de un malentendido canónico, ¿qué hacía falta para convocarlo al Vaticano allá por 2016 y aclarar sus ideas? Si la Declaratio está en vigor, ¿había necesidad de masacrarlo así, sin explicaciones? ¿Había caducado ya la Misericordina Bergogliana?

Bien comprendes que aquí la escena se la están robando al Papa Benedicto y al Antipapa Francisco todos aquellos que, o realmente no pueden ver una ballena en una bañera, o fingen no entender, negando la evidencia: aquellos que, para ahorrarse el sueldo de hoy, consignan su carrera, su reputación, su dignidad eclesiástica o profesional al deshonor perpetuo. Y pasemos por alto el alma porque esta investigación adopta un enfoque laico.

