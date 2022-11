El convite regio II. Por Juan Cicconi

Por Juan Ciccioni

Para Adoración y Liberación

El Reino de los Cielos es parecido a un convite de bodas (Mateo 22, 1- 14), o un gran banquete (Lucas 14, 15- 24); todos son convidados, pero muchos pierden el convite por su culpa. Es un convite peligroso; porque la otra alternativa, la del que no entra es la muerte, o sea el infierno.

La parábola del banquete en Mateo es más dura y casi feroz, y su amenaza se extiende no solamente a los que se excusaron, sino al que entró sin la vestidura nupcial: la gracia santificante.

El incendio de una ciudad y una masacre ilumina el banquete como una antorcha siniestra; esa situación está reflejada en la parábola. Si la parábola es feroz, es porque refleja fielmente una situación feroz.

Esta parábola contiene en síntesis el drama de Cristo y la tragedia de los judíos; Cristo está haciendo lo indecible para evitar la tragedia; y los judíos la están precipitando; ya tienen decidido matarlo.

Tal como podemos verlo en la parábola anterior: “Los viñadores homicidas” (Mateo 21, 33- 46), y la queja amarga de Jesucristo: “¡Jerusalén, Jerusalén! tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas , y vosotros no habéis querido!” (Mateo 23, 37-)

Por eso ante lo general podrido Cristo hace lo siguiente: primero, se resigna a ser perseguido; segundo, convierte a cuantos individuos puede; tercero, funda una nueva sociedad sana; cuarto, predice la ruina de lo general podrido.

Cristo había puesto ya los fundamentos de su iglesia por debajo de la sinagoga podrida. Esta es su última lucha; sabía que iba a la muerte para fundar su iglesia.

Y por increíble que parezca luego de dos mil años nos encontramos en medio de lo General Podrido: el rechazo de Jesucristo, las sociedades humanas hundidas en la miseria, y claro desde luego, la Iglesia Católica en completa ruina.

Estamos en un mundo post-cristiano, el cual será castigado conforme a los anuncios proféticos como lo fue Jerusalén en el año 70 DC.

“Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra, ansiedad de las naciones, a causa de la confusión por el ruido del mar (1) y la agitación de sus olas. Los hombres desfallecerán de espanto, a causa de la expectación de lo que ha de suceder en el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces es cuando verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y grande gloria”

(Lucas 21, 25- 27)

1- El mar en la escritura representa el mundo

Nota: La gracia santificante carecer de ella.

Es no estar en gracia y los que se pierden son aquellos que rechazan la fe, no creen; otros no rechazan la fe pero NO viven conforme a la fe. O sea ateísmo teórico y ateísmo práctico.

El grave peligro no es tanto la vida inmoral, el grave peligro es la falta de fe; el ateísmo es un grave pecado contra Dios, el peor que se puede cometer. Vivimos en medio de una Gran Apostasía; no se tiene en cuenta la Segunda Venida de Cristo y la autotrascendencia humana, una consciencia que escale posiciones superiores hasta alcanzar lo infinito, ha venido a ser un proceso irreprimible que lleva a alejarse de Dios.

Los hombres buscan lograr su propia autorealización lo cual es demoníaco.

Les dejamos la primera parte de este magnífico artículo:

