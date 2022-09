Berglogio sigue a lo suyo. Por Alejandra Mesén, corresponsal AyL

Por Alejandra Mesén

Corresponsal de AyL en Costa Rica

Francisco no mencionó a Jesucristo por su nombre en absoluto, y predominantemente usó sinónimos de Dios más aceptables desde el punto de vista ecuménico, como «Todopoderoso, Creador, el Divino».

Ni citó la sagrada Biblia para no “ofende”

La amazona, hinduismo, el budismo, la sexta de Mahoma.

“Los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. No podéis beber del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él?” (1 Cor 10,20-22)

Para él Jesucristo no fundó una sola iglesia.

Al dirigirse a los participantes del Congreso, ‘Francisco’ ignoró las numerosas diferencias religiosas de los diversos representantes y afirmó que sus «religiones» les recuerdan que están «en camino hacia la misma meta celestial». “Nuestra naturaleza compartida como criaturas da lugar así a un vínculo común, a una auténtica fraternidad”, dijo.

Todo el mundo tiene “derecho” a promover su propia religión.

