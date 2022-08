Intimidad con Dios. Por El Pequeño Cirineo

Por el Pequeño Cirineo

Sal del mundanal ruido y busca en la soledad provechosa de tu vida, cierra puertas a todo lo innecesario.

Pide al Señor que por medio de Su Gracia te conceda la paz y ten la certeza de que Él te está escuchando y no te preocupes por cómo hacer , cómo llegar , como sentir…porque El Señor te lleva de la mano a donde quiera llevarte.

Sólo El Señor es capaz de dar al alma la experiencia auténticamente espiritual, pues es infusa y no producto de tu propia obra ni valor.

Si nos alejamos de la oración meditativa no avanzamos espiritualmente, y no es que Dios no quiera ,es que tú cierras las puertas.

Antes de nada haz silencio interior como nos muestran todos los místicos de todas las épocas.

Y después ofrécete amorosamente a Dios en el más absoluto silencio, dejando atrás los pensamientos y las ideas que no sean desear ardientemente estar ante Él.

Entonces entrégate a ti mismo entero, con todas tus facultades y potencias al amor de Dios y no desees otra cosa.

Tal como nos enseña Santa Teresa, San Juan de la Cruz y otros místicos cuando soltamos todo, la presencia de Dios está y Es, en el silencio del corazón, entonces, adora en espíritu y en verdad.

El pequeño Cireneo

Que Dios te bendiga

