Víctimas de abusos doctrinales. Carta abierta a Monseñor Munilla

Por Isaac García Cebrián

A la atención de su Excelencia Mons Ignacio Munilla

Obispo de la Diócesis de Orihuela- Alicante

Monseñor, mi nombre es Isaac García Cebrián, soy un laico de la Diócesis de la que usted es Obispo, y le escribo para referirle que en conciencia, no puedo sino estar en contra de Francisco I, considerándolo un enemigo de la Fe, y por tanto de Dios, como consecuencia, no de un juicio temerario y gratuito sino de las acciones que el mismo Francisco I ha perpetrado durante los últimos años. Deseo agregar antes de empezar, que yo no juzgo, sino aviso del Juicio que puede caernos, a mi personalmente, si no aviso pues:

Ezequiel 33: 8-9: Cuando yo le diga al malvado: “¡Vas a morir!”, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. 9 En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta, y no lo hace, él morirá por su pecado pero tú habrás salvado tu vida.

Y también para la corrección fraterna:

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad; y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano”.”Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo”.”Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos”.

Me acojo al Cánon 212

212 § 1. Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir, por obediencia cristiana, todo aquello que los Pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la Iglesia.

§ 2. Los fieles tienen derecho a manifestar a los Pastores de la Iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales, y sus deseos.

§ 3. Tienen el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los Pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los Pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas.

Para no caer en rodeos, le expreso mi disposición a hacerle a Francisco I resistencia públicamente y de forma reiterada hasta que estos errores sean subsanados, siempre con el debido respeto, siendo que me declaro atado al Papa, pero no en sus errores, tantos y tan graves que no podría cumplir con mi deber moral si no tomara la posición que estoy tomando dado que NINGÚN PASTOR, INCLUSO EL SUMO PONTÍFICE tiene el poder y la autoridad para someter al Pueblo de Dios al error.

La lista de errores aquí presentada no es larga, porque me he atenido a los actos más notorios y sobretodo a los documentos expedidos por Roma, los cuales son la base de mi preocupación y mi crítica.

En primer lugar el documento Amoris Laetitia y la Carta a los Obispos de la región de Buenos Aires punto número 6 especialmente, donde dice:

En otras circunstancias más complejas, y cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad, la opción mencionada puede no ser de hecho factible. No obstante, igualmente es posible un camino de discernimiento. Si se llega a reconocer que, en un caso concreto, hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad (cf. 301-302), particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta dañando a los hijos de la nueva unión, Amoris laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía (cf. notas 336 y 351). Estos a su vez disponen a la persona a seguir madurando y creciendo con la fuerza de la gracia.

En primer lugar presenta el camino de la continencia como una opción, cuando sabemos que es el único camino para no caer en el adulterio, por lo tanto no es una opción, el punto 5 es el que hablaba de esto. No solo eso, este punto 6 propone que un camino concreto, el de la continencia, surgido directamente de la necesidad de cumplir el Mandamiento, puede ser de hecho no factible. Es decir, que Dios puede poner pruebas las cuales no nos de las fuerzas para superar, algo que va directamente contra La Escritura, y que señala a Dios como injusto. Siguiendo esta lógica, la exigencia de cumplir los Mandamientos todos queda anulada y relativizada.

Pero este punto va más allá cuando dice que es posible acceder al Sacramento de la Reconciliación, incluso si no se ha obtenido la nulidad, es decir, La Iglesia reconoce ese Matrimonio (ya que al no conceder la nulidad lo reconoce) y aun así, cuando ha quedado claro que el Matrimonio existe, dice el texto que pueden haber atenuantes, cuando de hecho, el único atenuante que puede haber para no cumplir con la fidelidad al matrimonio es precisamente el mismo que anularía ese Matrimonio. Aún con todo, el texto se atreve a señalar que, un Matrimonio valido, que ha sido confirmado incluso contra un juicio de nulidad, puede ser atacado permitiendo que aquellos que lo faltan mediante el adulterio puedan Comulgar tras recibir una absolución inválida.

¿Y por qué digo que es inválida? Pues porque el CDC estipula que para que una absolución sea eficaz debe haber un verdadero propósito de enmienda, cosa que siguiendo este texto desaparece ya que dice que se puede ir a la Confesión aún sabiendo que no es factible cumplir con la continencia. Por tanto se fabrica, siguiendo este texto, un Sacrilegio:

Capítulo III Del penitente

987 Para recibir el saludable remedio del sacramento de la penitencia, el fiel ha de estar de tal manera dispuesto, que rechazando los pecados cometidos y teniendo propósito de enmienda se convierta a Dios.

Los casos prácticos abundan y yo he podido seguir dolorosamente uno de ellos en mi propia familia. Los propios obispos de Buenos Aires siguiendo esto celebraron una ceremonia de acceso a la Comunión a treinta parejas de adúlteros (no puedo llamarles otra cosa) subiéndolos incluso al Altar etc. ¿Cómo quedarían los otros cónyuges cuando ven que sus pastores lejos de aliviar su espera por el esposo huido, o la esposa alejada, los confirman en su pecado?

Yo no voy a ser cómplice de esa felonía ante el Cielo, y por eso lo denuncio.

El siguiente punto es el apoyo abierto a las uniones civiles entre personas del mismo sexo en su entrevista del año 2021, algo terminantemente prohibido por La Congregación para La Doctrina de La Fe en el año 2003:

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_sp.html

De nuevo vemos otra afrenta a la Ley de Dios y a su Iglesia, y confirmando en el pecado a aquellos que ven en estas notas públicas y confusas una supuesta guía moral que les confirma, endureciendoles el corazón. Tristemente en mi familia tengo un caso cercano de alguien que se declara homosexual, por quien oramos y hemos tenido no pocos episodios dolorosos que han supuesto la soledad casi total de mi propia familia frente al resto.

Cabe lamentar también cómo el mismo Francisco atenta contra la Congregación Para La Doctrina de la Fe, recibiendo al hereje James Martin gran promotor de la agenda lgtb en el Vaticano después que la CDF dijera, con razón, que la Iglesia no puede bendecir a las parejas LGTB. No solo esto sino que le apoya y permite que en Alemania y en otras latitudes se sucedan eventos que van abiertamente contra esto. Contra La Fe.

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/03/15/res.html

Por último, aunque no son todos los motivos que Francisco I ha dado para posicionarse como un enemigo de La Fe, está la Comunión en el Vaticano, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, en la Basílica, a ojos del mundo entero, de la política abortista Nancy Pelossi, riéndose así de tantos católicos que son perseguidos y que lloran por el asesinato indiscriminado de los inocentes. ¿Qué clase de Herodes es este? No se puede decir que el aborto es un crimen y luego permitir a ojos de todo el mundo, cuando el orbe católico estaba alegrándose por la victoria de la vida en estados unidos, llevada a cabo por unos jueces católicos, que lo único que hicieron fue llevar adelante La Doctrina maravillosa de Nuestro Señor, que una de las peores enemigas del catolicismo comulgue sacrilegamente, contra derecho (canon 915), en el corazón mismo de la cristiandad. No se puede, sin ser un enemigo de la Fe. Y digo una de las peores porque es una de tantas que se dice católica y separa La Fe de La Doctrina, la cual vapulea en aras de un liberalismo de conciencia. Mi conciencia está atada a Dios. Es satanás quien separa, separa el Jesús Histórico del Cristo de la Fe, separa el Encuentro con El Resucitado de la Doctrina. Todo es separar. Y al final en esto quedamos, en desvirtuar el concepto recto de obediencia. Porque aquí no somos papólatras, somos de Cristo y en virtud de Cristo y con dolor, decimos lo que ha de decirse.

Yo no juzgo a las personas sino que les aviso del Juicio que puede caerles como he dicho antes. No se cual es el corazón de aquellos quienes hacen esto, porque no solo es el Santo Padre, y ante estos hechos, yo no quiero verme manchado con un silencio cómplice. Si alguna vez La Iglesia ha sido Maestra es para que aprendamos su doctrina y sepamos, aprendiéndola, qué es y qué no es lo que quiere Dios. Porque Dios así quiso que nos lo enseñara La Iglesia. Esto no es Misericordia, porque del fruto de una Comunión Sacrílega como la de Nancy Pelossi no se beneficia el mundo, ni el visible, ni el invisible. No tiene sentido.

Desde que entré de vuelta en La Iglesia Católica después de mi Conversión en 2007, he sido testigo, no de las faltas personales de cada cual, con una naturaleza herida inclinada al pecado, sino de todo un movimiento para cambiar La Fe de La Iglesia, un movimiento sistematizado que cuenta con los recursos incluso económicos (otra razón de la que ya no quiero ser participe) de La Iglesia Católica. Un movimiento formado por laicos, sacerdotes, obispos, cardenales incluso El Santo Padre. Me da vértigo escribir estas palabras por la oscuridad de lo que significan, pero yo se lo que se, y lo que se lo se porque me lo ha enseñado La Iglesia y se que no es lo que ellos enseñan.

Un movimiento en el que tanto mi mujer y yo hemos encontrado sacerdotes que nos aconsejaban no guardar la castidad ni en el noviazgo; huyendo de dicha parroquia llegamos a otra donde el Sacerdote no estaba dispuesto a hablar de la castidad a las parejas que iban a casarse, y saliendo de allí caímos en otra donde las personas encargadas de los cursillos prematimoniales, una de ellas nos llamó tontos por no guardar la castidad. Esto en la Diócesis. Pero, internacionalmente, uno queda desconsolado al ver que tales desmanes a Los Mandamientos son perpetrados por miembros de La Jerarquía de cualquier estamento. Lo más fácil es hacer callar a estas ovejas, tanto que ahora se clama contra los abusos sexuales, ¡hay abusos doctrinales! son muchos más y más graves porque ennegrecen el alma y la preparan para perpetrar los otros tipos de abusos. Y si a las víctimas de abusos sexuales se las calla, ¡cuánto más se hace con las víctimas de abusos doctrinales!

No espero que usted como padre espiritual nuestro nos ampare, que actúe dispersando los lobos, son demasiados y es mejor que sufran estas dos ovejas y otras pocas a que un pastor de La Iglesia como usted habla alto y claro. No obstante esta lucha, aunque lleve toda la savia de nuestra juventud que nos queda, la llevaremos a cabo, porque Dios está con nosotros, mejor dicho, por Su Gracia, nosotros estamos con ÉL. Lo mejor es guardar silencio, y eso es lo que harán. Nos ignorarán.

Siempre atado a la obediencia en tanto La Iglesia tiene potestad para hacerme obedecer y que es en Su SANTO MAGISTERIO en el cual no hay ni un ápice que me retenga a mi a ofrecer una resistencia pública y justa a estos errores monstruosos que cuentan con el silencio cómplice, sea por intención positiva o cobardía de casi todo el clero mundial y los laicos.

No conmigo.

Si algún juicio injusto ha de aplicarseme, si he de ser victima de la Omertá, y se prefiera enviarme al matadero, en ese caso pido ser juzgado en Roma directamente, como católico que soy.

Esta carta será hecha pública en una semana a modo de carta abierta en diferentes medios de difusión católicos.

