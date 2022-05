Encíclica CARIDAD EN LA VERDAD del Papa Benedicto XVI (Por Lorenzo Ramírez)

Por Lorenzo Ramirez

Corresponsal Adoración y Liberación en Paraguay

Leí parte importante de esa encíclica CARIDAD EN LA VERDAD del Papa Benedicto XVI y hasta ahora no encontré que tenga contubernio alguno con la actual gobernanza mundial que lamentablemente está imponiendo la élite satánica tanto dentro del mar (política) como dentro de la tierra (Iglesia).

Si pudiste analizar alguna vez, Satanás es el mono de Dios y en los más mínimos detalles quiere copiar al Altísimo Creador del Universo.

Te doy un ejemplo para cotejar lo que hace el mono y lo que hace Dios:

1. Los enemigos de Dios quieren imponer el NUEVO ORDEN MUNDIAL, término acuñado por la élite globalista a finales de la década de los 80, para lograr un solo gobierno, una sola moneda y una sola iglesia mundial cuya cabeza visible será el MALDITO ANTICRISTO.

Toda esta parafernalia de acontecimientos que estamos viviendo desde diciembre de 2019 a la fecha tiene como finalidad esclavizarnos a la fuerza masacrando la voluntad y la libertad que tenemos como seres humanos queriéndonos alejar de Dios Todopoderoso.

Pero que pasará antes del cumplimiento total de la agenda 2030?? Veremos pasar punto por punto lo establecido para nuestro tiempo en las Sagradas Escrituras especialmente el Apocalipsis de San Juan, las profecías de Daniel (Juicio de Dios) y los discursos escatológicos de Jesucristo Mt 24, Lucas 21, Marcos 13 etc.

2. Cristo regresa en su Parusía para parar nuestra derrota inminente contra el dominio de los globalistas y DERROTARLOS DEFINITIVAMENTE.

Posteriormente crea todas las cosas nuevas, cielo nuevo y tierra nueva –

ES DECIR – CREA EL VERDADERO NUEVO ORDEN DIVINO EN LA TIERRA,

para regresar y gobernar las Naciones con Cetro de Hierro. El hombre convivirá con plena CARIDAD Y VERDAD. Ya no pasaremos:

necesidades

hambres

enfermedades

sufrimientos

envejecimiento

pobreza

etc. etc.

Tanto en nuestras almas como en nuestros cuerpos seremos glorificados en el Señor y todo lo ahora existente, especialmente el pecado del hombre, sus obras de soberbia sin Dios DESAPARECERAN DE LA FAZ DE LA TIERRA.

Y en este contexto de la Voluntad Divina es que Benedicto XVI escribió su encíclica ‘Caritas in Veritate’. No veo una posición que aliente a un nuevo orden mundial sin Dios en las palabras del Papa de la Fe y la Razón. Como ser humano el propio Benedicto reconoció que pudo tener errores y limitaciones. Pero grandemente ha purgado en la tierra aceptando de manera voluntaria SU MARTIRIO DE AMOR EN VIDA DESDE HACE 9 AÑOS (con su falsa renuncia al papado) soportando con mucho dolor, oración y penitencia las atrocidades y la gran apostasía reinante en el Vaticano y en todas las Diócesis de la tierra, además de estar rodeado de LOBOS (MASONERIA ECLESIASTICA) que hacen todo lo posible por llevar a cabo los mandatos de la maldita ONU – capitaneados por el bufón del Anticristo, me refiero al desgraciado prelado argentino.

GOD BLESS YOU!!!

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!