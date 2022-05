Una vez más , Jesús nos dice que ¡NO CREEMOS! y algo más duro aún, que si no creemos es porque “no somos sus ovejas”…

Si nosotros decimos creer en su Palabra , si nos llamamos cristianos, ¿Porque no creemos de verdad? ¿ Qué más nos tiene que decir Jesús? ¿ Qué más tiene que hacer por nosotros para salvarnos de las garras del maligno que domina el mundo?

Si queremos ser sus ovejas y queremos que Él, y solo Él sea nuestro pastor , cojamos nuestro rosario en mano y pidámosle con Fe que escuchemos su Voz hoy.

Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón.

Los judíos, rodeándolo, le preguntaban:

«¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente».

Jesús les respondió:

«Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno».

Palabra del Señor