Vivir en el espíritu (3). (Por Pequeño Cirineo)

Por el Pequeño Cirineo

Queridos Hermanos: seguimos sirviéndonos de los Santos para adentrarnos en la meditación, tan necesaria en tiempos oscuros y revueltos cómo los que estamos viviendo.

Hoy meditemos con las palabras de tres grandes santos de la Iglesia católica: Santa Teresa de Jesús , San Juan De la Cruz y San Juan Crisóstomo.

Sin más, feliz lectura y feliz meditación.

SANTA TERESA DE JESÚS

Quién de veras ama a Dios todo lo bueno ama, todo lo bueno quiere, todo lo bueno favorece, todo lo bueno loa.

Con los buenos se junta, siempre los defiende, todas las virtudes abraza, no ama sino verdades y cosas que sean dignas de amar.

Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir.

Es ayuda y da fuerza, nunca falta, es amigo verdadero.

Y yo veo claro que, para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere que sea por manos de esta Humanidad sacratísima, en quién dijo su Majestad que se deleita.

Muy, muy muchas veces lo he visto por experiencia, me lo ha dicho el Señor, he visto claro que por esta puerta hemos de entrar, si queremos nos muestre la soberana Majestad grandes secretos.

Así que, Señor, no quiero otro camino, aunque esté en la cumbre de la contemplacion, por aquí va seguro.

Este Señor Nuestro es por quién nos vienen todos los bienes.

SAN JUAN DE LA CRUZ

Cualquier alma que ama de veras no puede contentarse ni querer satisfacerse hasta poseer de veras a Dios, porque todas las demás cosas no solamente no le satisfacen, más antes la hacen crecer el hambre y apetito de verle a Él como es.

Porque todo lo que de Dios en esta vida se puede conocer, por mucho que sea, no es conocimiento de veras, porque es conocimiento en parte y muy remoto, más conociéndole esencialmente es conocimiento de veras, el cual pide aquí el alma, no se contentando con estas otras comunicaciones.

SAN JUAN CRISÓSTOMO

¿Qué hay en el cielo para mí, y qué es lo que quiero yo en la tierra fuera de Tí ?

Es como si dijera este Santo Profeta:

Yo no deseo cosa alguna de cuantas hay en el cielo y en la tierra, sino sólo a Tí.

En Dios está mi único amor, y si yo amo dignamente este divino objeto, miraré como nada lo presente y lo futuro en comparación de su amor.

