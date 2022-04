Cronología y ubicación – Final de los tiempos – Ultima semana de Daniel ( Por Bladimir Uribe Enciso)

Por Bladimir Uribe Enciso.

Quiero compartirles los siguientes apuntes que son fruto del análisis, oración y discernimiento tanto de la biblia como los mensajes de los arriba mencionados.

Glosario de términos:

– Sellos: Castigo donde no hay intervención divina (con excepción del 6to sello), Dios retira su protección y lo que sucede es consecuencia de la maldad del mismo hombre.

– Trompetas: Castigo de Dios donde se castiga la tercera parte de todo (de la tierra, del mar, de los ríos, del sol …).

– Copas: Castigo de Dios sobre todo (ya no es la tercera parte sino todo, es la ira de Dios en pleno). El Sr arrebatará al pueblo fiel para que no viva las copas.

Argumento claves.

1. Cesar el sacrificio perpetuo: con un solo sacerdote digno que exista en la tierra y por más que hayan cambiado la fórmula de la consagración y por más que nos encierren a todos … el sacerdote digno hará la consagración correcta y por lo tanto el pan y el vino seguirán siendo el cuerpo y la sangre de cristo … por lo tanto “Cesar el sacrificio perpetuo” no se refiere a que el pan y el vino no serán el cuerpo y la sangre del Señor … ¿entonces a qué se refiere? … Se refiere a que el cuerpo y la sangre de Jesucristo no podrá alimentar a su iglesia (a su novia), es decir, como los cristianos católicos somos la iglesia … Cesar el sacrificio perpetuo es que la sagrada comunión no podrá llegar a la iglesia militante … y resulta que esto ya sucedió … el 13-marzo-2020 el Vaticano por el tema del Covid prohibió las misas presenciales (es decir, millones de católicos no pudimos ser alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo) … en esta fecha se cumplió este pasaje de Daniel 9,27 … respecto a la mitad de la última semana de Daniel.

2. Alianza o pacto con muchos: En Daniel 9,27 la biblia dice que la última semana de Daniel, el invasor impondrá una alianza a muchos. Hay varios estudiosos que están esperando que se firme un tratado de paz y seguridad … sin embargo, el 30-septiembre-2016 la unión europea (que fueron los promotores), ratificó el acuerdo de París (Acuerdo para cuidar el planeta, la mamá tierra), al 2016, 191 países habían ratificado ese acuerdo. A que no adivinan quien fue el promotor para que se diera el acuerdo (pronto dará la cara al mundo), así es, es el mismo que impulsó que usáramos los tapabocas.

Adivinen cuando días hay entre el 30-Sep-2016 y el 13-Marzo-2020, así es, 1260 días (3 años y medio), Dios es exacto en sus designios.

3. Prefiguración y plenitud: En la biblia siempre el Sr se ha manifestado con una antesala o prefiguración y luego llega la plenitud. Hay demasiadas citas bíblicas que soportan este argumento.

¿Dónde estamos en la cronología de los últimos tiempos?

Vamos directamente al grano, cronológicamente estamos en la segunda mitad de la última semana de Daniel (esta última mitad inició el 13-marzo-2020). Ya se han abierto cuatro sellos (recordemos la forma como Dios se manifiesta: prefiguración y plenitud), es decir, estamos a nada que estos 4 sellos que se abrieron hacer rato, lleguen a plenitud en pocos días. Y el Gran Aviso (sexto sello), es muy probable que sea en abril-2022, el Gran milagro (séptimo sello), es muy probable que sea en mayo-2022, y la manifestación del anticristo en junio-2022. Luego siguen las trompetas (se castiga la 3ra parte de todo), y la séptima trompeta (probablemente sea en septiembre-2023), donde el pueblo fiel es arrebatado para que no viva el castigo, luego (el mismo día), se inician las siete copas de la ira (donde se castiga todo), finalizando con los tres días de tinieblas (planeta X), en noviembre-2023.

Dios los bendiga.

Cordialmente.

Bladimir Uribe Enciso.

Villavicencio-Colombia.

