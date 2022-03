Vivir en el espíritu (1). (Por Pequeño Cirineo)

Por el Pequeño Cirineo

Queridos Hermanos: estamos en Cuaresma, es bueno parar un poco y adentrarse en lo profundo del corazón para estar con El Señor.

Os propongo unas pequeñas meditaciones de santos católicos que pienso pueden servir para ir abriendo las puertas a la meditación y el recogimiento.

En esta Cuaresma adoremos y contemplemos al Dios Vivo y Verdadero, con el corazón y el alma libres de todo afecto del mundo.

No sólo oremos con oración de petición e intercesión, oremos en estos días alabando y sobretodo meditando.

Para ello vayamos a escudriñar la palabra de Dios y apliquemosla en la vida.

El Señor se retiró al desierto, acompañemosle, para que así podamos actuar según Dios quiere de cada uno de nosotros.

Hagámonos amigos íntimos del Señor, estemos a solas con Él , busquemos ese encuentro con el que sabemos nos ama.

Así pues meditemos la Palabra, siendo como somos y sintiéndonos auténticos discípulos del Señor.

Hoy día apenas se medita, mayormente se ora.

Santa Teresa , una de las más grandes místicas de todos los tiempos nos dice que nada podía hacer sin la palabra de Dios.

Unas veces sólo con leer un par de líneas de la Palabra era capaz de meditar una hora seguida y avanzar mucho en la vida del espíritu.

Aunque a veces aún intentando meditar, no podía sacar agua viva de ella y lo que recomendaba entonces era sencillamente leer muy despacio un trozo del texto bíblico y sin desesperarse, ni afligirse, esperaba paciente al Espíritu Santo.

Así que, si esto le ocurrió a esta gran Santa durante muchos años , no nos desalentemos ante la oración meditativa.

Leemos la Biblia y meditemos la Palabra en momentos de descanso, en momentos preparados y esperados, apartandonos del mundo y después de ello volvamos al mundo y demos todo aquello que Dios nos ha regalado, para poder dar fruto.

Tengamos como guía a los santos de todos los tiempos que han vivido y aprendido a entrar en el corazón del Señor , de allí también sacaremos agua del pozo profundo y fecundo de la meditación Cristiana.

Vayamos vacíos, sin vanidad ,sin deseos de sentir algo que queremos sentir, dejemos al Señor actuar ,pongamos la intención y la voluntad sólo en Dios y totalmente mente vacíos , humildes y pobres hagamos todo con Él y por Él.

Que Dios os bendiga 🙏

SAN AGUSTÍN

Te he buscado según mis fuerzas y en la medida que Tú me diste poder, y anhele ver con mi diligencia lo que creía mi fe, y dispute y me afane en demasía.

Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme para que no sucumba al desaliento y deje de buscarte, ansie siempre tu rostro con ardor.

Dame fuerzas para la búsqueda, Tú qué hiciste que te encontrara y me has dado esperanzas de un conocimiento más perfecto.

Ante Tí está mi firmeza y mi debilidad: Sana ésta, conserva aquella.

Ante Tí está mi ciencia y mi ignorancia, si me abres, recibe al que entra y si me cierras el postigo, abre al que llama.

Haz que me acuerde de Tí, te comprenda y te ame. Acrecienta en mí estos dones hasta mi reforma completa.

SAN ANSELMO

Señor, enséñame cómo buscarte, y muéstrame a mí porque de verdad te busco. Y no puedo buscar si no me enseñas cómo.

Ni puedo encontrarte si Tú no te me muestras. Oh Señor, que te busque deseándote, y te desee buscándote, que te encuentre amándote, y te ame encontrándote.

SAN BUENAVENTURA

Tú solo bastas, Tú sólo salvas, Tú solo eres bueno y suave para los que te buscan y aman tu nombre.

Porque Tú eres, Oh mi buen Jesús!

Redentor de los perdidos, Salvador de los redimidos, esperanza de los desterrados, fortaleza de los que trabajan, dulce consuelo de las almas angustiadas, cetro y corona imperial de los triunfadores, único premio y alegría de los ciudadanos de la Jerusalén celeste, inclita prole del Dios sumo y sublime, fruto del seno virginal, uberrima fuente de todas las gracias, de cuya plenitud todos hemos recibido.

Que Dios os bendiga

El Pequeño Cirineo

