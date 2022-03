Dr. Martín Monteverde- Testimonio de la Vacuna

TESTIMONIO DEL DR MARTÍN MONTEVERDE – Santa Fe, Argentina

A mi hermana Dámaris de 43 años la inocularon contra COVID19 el 10 de marzo de 2021 con Sinopharm (vacuna China) por ser docente, en la localidad de Maggiolo al sur de Santa Fe.

El 15 de marzo siente mucho dolor en el cuello lado derecho notando a simple vista un pequeño bulto. Su médica clínica del pueblo, registra el efecto adverso en la web que figura en el carnet de vacunación y le indica a ella un pedido de ecografía.

El 16 de marzo queda internada en el Sanatorio San Martín de la ciudad de Venado Tuerto, por trombosis en cuello lateral derecho. Le hacen estudios y mediante tomografía le descubren, también: nódulo en LSD pulmonar derecho con contacto pleural y adenomegalias madiastinales con signos de hiperplasia Timica… observados por los Nefrólogos Carlos M. CALLEGARI y Gerardo MAZZOLA. La quisieron operar, pero ella decide no quedarse y hacerse ver con un especialista. Ella prefirió realizar interconsulta en Rosario con los medicos: Carlos D. GIORDANO y Santiago MILANO, en el Hospital Privado de la ciudad de Rosario. Visita a uno de esos médicos y comienza a hacerse los estudios en profundidad, en el Instituto Gamma de Rosario, pero con la obra Social IAPOS las autorizaciones se demoraron.

Llegó a hacerse tomografía, luego le harían la punción el 27 de abril para analizar los nódulos, pero no llegó, se sintió muy mal desde el viernes 23 de abril, y el 26 de abril quedó internada en el hospital de Venado Tuerto a cargo de la Cardiologa Romina CABRINI. Allí le drenaron líquido del corazón durante dos días. Mientras tanto organizaban el traslado, pero en Rosario no se conseguía cama ni en el HPrivadoR ni en el Británico. Por eso, el 28 de abril a la noche la derivaron al Hospital Italiano en Rosario (Los Alerces), si bien no estaban los medicos que ella eligió en un comienzo, pero sí fueron a hacerle seguimiento…. allí le hicieron los estudios desde cero. El jueves 29 de abril comenzaron a drenarle el pulmón. En cada intervención que le hacían tenía que pasar por coronarias y unidad de terapia intensiva y al otro día volvía a la habitación… más allá de las intervenciones dolorosas, ella siempre estuvo lúcida y esperanzada de salir adelante… el 13 de mayo le dan resultado de la biopsia que se hizo el 30 de abril, en base al estirpe de nódulo pulmonar y adenomegalias mediastinales *.. con resultado malo e indicándole rayos a modo de tratamiento oncológico, y le dijeron que mandarían la muestra de la punción a analizar para ver cuál medicamento sería el correcto para tratarla.

Estando en el Hospital Italiano la biopsia fue solicitada por el doctor Daniel Anselmo Rovira y Analizadas por el Patólogo Martín Varela del Hospital Italiano. Las tomografías en el mes de mayo fueron pedidos por el doctor: Alejandro Darío CHINELLATO realizadas por el Instituto Gamma y observadas por el Dr. Enrique Yelin.

El 25 de Mayo analizan líquido Pleural y Biopsia Pleural solicitado por el médico Luciano Pieretti, analizada por Martin Varela. El 7 de junio le dan el alta para que esté fuera del Sanatorio, pero ya no caminaba por dolor en sus piernas. En total llegaron a hacerle dos rayos, pero le dio trombosis en piernas y no soportaba el dolor en sus pies que ya estaban morados. Por ese motivo, elb 9 de junio la volvieron a internar ahí mismo en el Hospital Italiano… y el 11 de junio falleció.

Dr. Martín Monteverde

