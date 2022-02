Sociedad paralela ¿O mejor alternativa?

Por Dr. De Benito

¿Es posible una sociedad alternativa, fuera o distinta del modelo actual bajo la opresión de los Estados, gobiernos o políticos? La clase política, lacayos del verdadero poder mundial, está llamada a desaparecer una vez que hayan entregado al pueblo en manos de sus depredadores. ¿Qué organización social cabe una vez que hayan destruido el modelo actual de países y naciones? Dos escenarios posibles y solo uno real: dos modelos sociales, el de los hombres libres y sin miedo y el de los entregados a los señores del mundo que buscan supeditar el libre albedrío bajo el imperio del miedo y el control social.

Esos dos modelos no pueden coexistir pacíficamente porque los señores del mal no pueden tolerar una sociedad paralela de seres humanos libres, supondría una permanente amenaza a su proyecto. No porque desde la sociedad libre se les atacase sino porque estando nosotros, nadie querría estar con ellos.

Empezad a soñar con lo que queréis que sea, porque el tiempo de los políticos profesionales se acaba: han cumplido su papel y ahora les toca ser juzgados por su siglo.

Con lo que hemos aprendido no podemos equivocarnos.

