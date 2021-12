Muerte de la verdadera Sor Lucía en 1958, y Consagración de Rusia

Por Ángel Ortega

Adoración y Liberación

Como me imagino que ya sabréis, la verdadera sor Lucia murió en 1958, así que la masonería eclesiástica puso en su lugar a una impostora que precisamente fue quién promovió el siguiente mensaje, claramente escrito por los masones.

No perdáis detalle.

Lucía anticipó que no se debía esperar la consagración porque “el episcopado mundial no está dispuesto”, ya que el Santo Padre no se la había ordenado.

En carta al Papa del 12 de mayo de 1982, víspera del acto y de un encuentro privado con él, la “hermana” reafirma sin rodeos el pedido del Cielo:

“A Su Santidad Juan Pablo II humildemente expongo y suplico: La consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María en unión con todos los obispos del mundo”

Fijaos en todos los detalles del satánico escrito, releedlo una vez más y observad el modo casi imperativo en el que la impostora revela su verdad, tomando el nombre de Dios en vano, como “receptora de la verdad celestial”.

No hay seguridad de que Rusia fuera consagrada, pero dos años después de este falso y satánico mensaje, san Juan Pablo II tomó cartas en el asunto, a sabiendas de que la impostora Lucía llevaba detrás a todo el ejército de Satanás.

El 13 de mayo de 1981, ocurrió el atentado contra el santo Papa y justo un año después de ese intento, viendo que no pudieron asesinarlo, lo intentaron desacreditar con ese escrito de la falsa Lucia, donde se le advertía de la imposibilidad del consenso eclesiástico mundial para la Consagración de Rusia, hecho, por cierto, descrito sólo en ese mensaje.

Posiblemente, san Juan Pablo II, a través de alguna visión que nunca compartió por el peligro que ello suponía para su integridad y la de la Iglesia, ordenó que aquel 25 de marzo de 1984, día de la Anunciación, como no podía ser menos, lo más pronto que se pudo, Rusia fuera consagrada, en secreto, al Inmaculado Corazón de María.

La duda siempre estará en la mente del católico. Sólo podemos esperar que si, como así parece, se realizó esa bendita Consagración, tengamos muy pronto ese tiempo de paz anunciado por la Santísima Virgen en Fátima, que se verá reflejado con la Parusía de Nuestro Señor.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!