BELÉN EN DANZA: No quieren estudiar… No quieren saber…

Belén Calvo

Adoración y Liberación

Cada vez tengo más claro que esto que vivimos es una limpieza profunda similar al diluvio universal.

No nos cabe un imbécil más…

Yo le ruego al Señor que, o bien nos libra de ellos, o bien me lleve a mí pronto, porque NO QUIERO SEGUIR VIVIENDO ENTRE SERES DEPENDIENTES, no quiero, no puedo, y NO SÉ.

Ruego Señor, que si no me necesitas para nada más aquí, me lleves pronto, porque esto es insoportable.

¡LA GENTE DESEA MORIR! ¡DESEAN DEPENDER! ¡DESEAN QUE ALGUIEN LOS SOSTENGA!

¡Yo ya tengo bastante con sostenerme a mí!

No quieren estudiar. No quieren saber. Sólo petardean, cotillean, juegan a la guerra. ¡NO SON CONSCIENTES DE LO QUE PASA!

Y el ser testigo de su incapacidad asumida y deseada, ME DESGARRA.

¡Podrían ser taaaaan libres!

Y eligen la esclavitud de sus miedos y dependencias.

Pues, ¿saben qué?

¡SEA!

¡DEJÉMOSLES!

¡RINDÁMONOS!

Que se entreguen a la esclavitud de la dependencia.

¡DEJÉMOSLES EN PAZ!

¡Quieren ser esclavos!

¡SEA!

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!