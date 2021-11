BELÉN EN DANZA: Sobre los curas afeminados y blandos…

Belén Calvo

Adoración y Liberación

Nunca he entendido, porqué para ser un sucesor de los apóstoles hay que ser amanerado, suavón, blandengue y afeminado. ¿Les hacen tragarse plumas en el seminario? ¿Es necesario para ser Pastor tener todo ese amariconamiento? No lo entiendo. ¿Es que no pueden hablar normal? ¿Se han bebido un bote de Mimosin? ¿Acaso Pedro, rudo pescador, se pareció alguna vez a esas nenazas pusilánimes que sufrimos hoy en muchas parroquias?

¿ES QUE YA NO SON HOMBRES? ¿Confundieron castidad con castración?

A mí con los curas afeminados y blandos me pasa como con los médicos gordos: no me dan confianza. No me fío. No son creíbles.

Decía, y dice, el Dr. Angel Gracia que «para recetar salud hay que practicarla» y siempre advierte: «no os fiéis nunca de un médico gordo o fumador». Pues esto es lo mismo.

Todo ese postureo y amaneramiento es empalagoso. Toda esa afectación impostada es un obstáculo a la Verdad, la naturalidad, la realidad. ¿Cómo se puede predicar la Verdad desde la antinatualeza?

Me no comprende…

Luego se preguntarán por qué la gente huye despavorida de la Iglesia… Con ese fantoche vestido de blanco apoyando todo el mal habido y por haber en el mundo; y esa panda de señoritas amaneradas obligando a usar un bozal y a pincharse veneno; en fin, como para no huir…

¿Dónde están los tipos como Schneider, como Viganò? ¿DÓNDE!? ¿No los hay en las parroquias? ¿Alguien coherente, firme, comprometido con lo que cree, piensa y dice?

Yo me he pasado la vida huyendo de ESA Iglesia. Y sigo renegando. Me provoca vómito.

¿Por qué no nombramos a Viganò Papa, y a Schneider gobernador de la Creación? Y mandamos a todos los políticos al carajo, a la cárcel, o a vacunarse…

Esto va a explotar.

Dice Schneider que, SIN NINGUNA DUDA, Dios va a intervenir.

¡Que sea pronto!

Amén

