HOY EN «BELÉN EN DANZA»: Pistas para identificar troles y “disidencia controlada”

BELÉN EN DANZA

Adoración y Liberación

Por Belén Calvo

Antes de nada. Estas son algunas pistas, sólo pinceladas, basadas en mi experiencia personal, mi recorrido por el mundo y en la Resistencia al NOM. No por el hecho de cumplir una o varias de las características expuestas significa que alguien no sea de fiar. Es orientativo y sólo para encender una lucecita cuando tu propio olfato te avise de que algo no encaja. Puedes cotejar y ver qué pautas habituales cumple y cuáles no. Puede haber otras en las que yo aún no he caído: complétalo.

Por supuesto puedo equivocarme, es mi percepción y mi experiencia. Si te ayuda en algo y te resulta útil, habré cumplido mi objetivo. Si crees que no te sirve y/o que no son más que tonterías, harás bien en ignorarlo, borrar el enlace, y olvidarme para siempre.

Todos estos apuntes definen una sola e indivisible intención: destruir nuestra cultura y raíces para transformar la realidad en otra virtual que aunque no tiene entidad (ni podrá nunca tenerla), será real en sus efectos y por tanto útil a sus objetivos. En algunos conceptos se redunda en uno u otro apartado. Disculpen por ello, es en aras de abundar en distintos matices o aspectos.

Premisas:

1 – Cuantos más aparezcan, significa que mejor lo estamos haciendo. Que ya hayan aparecido mecanismos de canalización significa que hemos alcanzado una masa crítica suficiente para que tengan que activar esos mecanismos. Enhorabuena.

2 – ¿Por qué aún tienen éxito?

. Paternalismo habitual de todos esos “movimientos” que nosotros hemos aceptado e integrado como natural. Llevan mucho tiempo induciéndonos a delegar la responsabilidad.

. Te han hecho creer que no puedes acceder a la verdad por ti mismo, que siempre necesitas a otro más sabio o más inteligente que te la confirme. Te han destruido la confianza natural en el Sentido Común. Así como te han hecho creer que tú no puedes cambiar nada si no consigues que todos, a la vez, lo hagan contigo.

. A todos nos pueden engañar, porque queremos ser tolerantes y prudentes, asumiendo que nunca lo sabemos todo y que podemos estar equivocados. Pero hay cosas que NO son opinables. Los hechos, la verdad, la realidad, NO son opinables.

3 – No pueden vencer bajo ningún concepto. Esta gente quiere construir una no- realidad. Eso es imposible. Ontologicamente imposible. Están condenados a fracasar, y por tanto nosotros a vencer. Que individualmente vivamos lo suficiente para verlo, es otro cantar. ¿Te importa? ¿Modifica eso en algo tu posicionamiento y tu acción?

Algunas de sus características y patrones

La gente sólo resuena con la Verdad y el Bien, con la coherencia. Entonces ellos tienen que fingir que son veraces y bondadosos para alcanzar su objetivo que es opuesto (en todo o en parte) al nuestro. Por eso ellos siempre siguen un guion, y es siempre el mismo. A saber:

– Siempre usan parte de la verdad, pero con algún ingrediente falaz o distorsionador.

Emponzoñan la información. Como nos acostumbraron a delegar, ya queda poca gente que lee, busca y estudia por si mismo, así que lo tienen muy fácil para exponer la información llena de sutilezas falaces, que mezclan con elucubraciones, teorías y contradicciones.

– Emocionalidad. Emotividad. Apelando a las emociones anulan o adormecen tu capacidad racional. Si renuncias a que la razón filtre tus emociones te dejarás arrastrar por las vísceras. Son maestros en la activación de vísceras. ¡Atento! Fiate más del análisis frío y racional que sólo de soflamas y puños en alto sin análisis detallados y pertinentes.

– Transforman las evidencias manifiestas en tesis, opiniones, puntos de vista, etc. Imaginemos, por ejemplo, que un programa de la tele coge evidencias, hechos flagrantes o pruebas irrefutables, y los convierte en enigmas y misterios. O con la excusa “tolerante” de un “debate” insertan opinión donde no cabe, porque es un hecho flagrante. O un trol entra en un grupo a refutar un hecho usando falacias, como el argumento “ad hominem”. Abren una grieta para hacer dudar al receptor del mensaje de lo que ven sus ojos, comprueban sus sentidos, o percibe su propio olfato.

– La jerga. En lugar de hablar de un modo que todos podamos entender, usan una jerga incomprensible. Algunos temas requieren un vocabulario concreto, y quien quiere hacerse entender ha de tratar de explicar cada término para que el mensaje sea comprendido. El que habla con jerga te hace sentir ignorante, tonto, y de nuevo, delegas tu poder, entregas tu confianza a alguien porque dice cosas al parecer muy cultas o complejas que parecen impresionantes, cuando en realidad sólo te hipnotiza con la jerga.

– El vocabulario. Todos habéis visto cómo retuercen las palabras, usan eufemismos, redefinen significados, etc. Aparte de la jerga ya nombrada y de los eufemismos a los que nos tienen acostumbrados, cuando tratan de infiltrarse desconocen el uso apropiado de muchas palabras que usamos entre nosotros. A veces incluso creamos términos. Cuando veas que no sabe, en realidad, lo que significa porque lo usa mal o fuera de contexto, enciende una lucecita de alerta.

– Te hacen perder el tiempo. Discusiones estériles, directos frecuentes larguísimos, estrategias comerciales como dejar lo importante para el final de la exposición, focalizar en batallitas internas en lugar de la denuncia importante, dar trascendencia a temas o aspectos irrelevantes en esencia (amarillismo), reventar hilos insultando o argumentando en contra de la temática del grupo (¿si no te gusta este lugar qué haces aquí y quién te impide marcharte?), etc.

– Salen “líderes” de la nada. Resulta que de la noche a la mañana uno salido de la nada se convierte de un día para otro en líder absoluto en cuanto a la atención que recibe de la gente “despierta” (o que se autopercibe despierta…) y acapara la atención en las redes habituales de información. Y además da lecciones a los que llevan treinta años o más (toda su vida en muchos casos), estudiando, advirtiendo y difundiendo. Sospechoso…

¿Puede haber gente con talento que quizá han sabido hacerlo mejor que los veteranos? ¡Por supuesto que si! También es verdad que los que han dedicado su vida a esta lucha abonaron un terreno que los siguientes nos encontramos ya fértil, y los recién llegados empiezan a recoger frutos casi desde el primer día. Pero llegar a conocer en profundidad los entresijos de esta situación requiere de mucho tiempo, esfuerzo y perseverancia.

– Dedican tiempo y esfuerzo a desacreditar a

otros guerreros. Como no hay suficientes cosas que investigar, denunciar y difundir, les parece mucho más importante dedicarse a desacreditar, difamar o desvirtuar lo que hacen otros. Que hay mucho ego desatado y mucha envidia, ¡claro! Pero cuando esa saña es gratuita e innecesaria, y el propio culebrón se convierte en el foco de atención en lugar de los crímenes que estamos sufriendo; encendamos la lucecita de advertencia y comprobemos si cumplen algún que otro indicio.

– Lenguaje no-verbal. Afirmo con rotundidad que la verdadera comunicación humana sucede a través del lenguaje-no verbal. Las palabras son importantísimas, pero no da igual usar una que otra, ni da lo mismo expresarlas de una forma o de otra. Así como el tono y el timbre de la voz no da lo mismo. Tampoco nuestros gestos, posición corporal o actitud, etc. Tú sabes perfectamente cómo luce la verdad. Tú sabes perfectamente interpretar una mirada, un microgesto, una ceja levantada, un cruce de piernas, un movimiento nervioso, una barbilla levantada, un timbre de voz disonante, etc. Tú lo sabes. Lo afirmo. Y quizá esta es la única ocasión en la que lo que digo es mi real y única materia de conocimiento. Lo afirmo. La comunicación no-verbal refleja la verdad de quien emite el mensaje. Necesitas entrenarte un poco en focalizar tu atención en los detalles. Recupera tu confianza en lo que sabes, ves y percibes. ¡Es real!

– Ellos no sufren represalias, censura, difamación. Esto ya cada vez es más difícil de considerar una pista fiable. Porque normalmente se aseguran de que los ataquen o censuren para ganarse la confianza del receptor. Lo que no cabe duda alguna es que cuando salen en la tele u otros medios de masas propiedad de los tiranos y no los censuran, es porque -conscientemente o no- sirven a los propósitos de los amos.

– Son psicópatas y/o cobardes. El que contribuye conscientemente con este plan maquiavélico carece de empatía, así que, si rascas la superficie, por mucho que parezcan honestos en un aspecto de su vida, serán deshonestos en otros. Falaces, traidores, embusteros, amorales, depravados, etc. Todos tenemos miserias y fallas, los católicos sabemos que “todos somos pecadores”; pero estos elementos son retorcidos y amorales en su disco duro, en su tuétano, te darás cuenta enseguida, si los tratas de cerca. Si no son psicópatas, entonces son muy cobardes o débiles, y es mayor su miedo a las represalias de los amos, que su temor de Dios.

Actitudes que pueden ayudar a inmunizarnos

Siempre ha habido troles, disidencia controlada, infiltrados y mecanismos de canalización del descontento. Siempre. Es la prueba de que tenemos poder y ponen mucho cuidado en que no lo sepamos y sobre todo, no consigamos usarlo. Es decir, esos elementos van a aparecer siempre, y se irán multiplicando en cantidad e intensidad directamente proporcional a nuestro éxito, al terreno que vayamos reconquistando. Así pues, es importante entrenarnos en la habilidad de reconocerlos y en inmunizarnos contra sus artimañas.

– Recuperar la confianza en lo que veo y sé. Sentido común.

– Soberanía personal. Quítate de la cabeza la estructura de entrega de tu poder a un líder o movimiento. Hay líderes naturales, y los necesitamos, pero no para que delegues, sino para que nos ayude a focalizar y aunar la intención. Hacernos responsables: leer, estudiar y comprobar por nosotros mismos. Pero también recuperar nuestra soberanía personal, dejar de delegar.

– Atemporalidad. Tratamos de evitar la esclavitud de hoy, pero también la de hijos y nietos. Denuncia porque es lo correcto. Contribuye porque es tu responsabilidad. Acciona por los que vendrán, o mejor dicho, porque sigan viniendo…

– No esperar que aparezca el grupo perfecto, el movimiento perfecto, el líder perfecto ¿por qué esperas que otros hagan? Haz tú. ¿Cómo podría un trol trolearte a ti? ¿Cómo podría la “disidencia controlada” controlar TU acción? NO PUEDEN. Haz tú, a veces acompañado, a veces sólo; a veces con un grupo de confianza bien organizado, a veces tú y tu abogado o amigo o compañero, etc. Lo importante es qué haces tú, ¿lo que haga el vecino le quita acaso valor a lo que tú haces?

– Cuando algo es verdad, no es opinable. Hemos de aprender a distinguir un hecho probado, una verdad, de algo opinable. Eso requiere tiempo y esfuerzo. Así que,

– No te dejes entretener.

– Lee y mengua tus carencias en lo posible. ¿Quieres terminar con esta situación? Pues lee. Si no quieres o puedes participar en acciones colectivas o iniciativas de otros, etc.; puedes ser el receptor de lo que producen otros, leer artículos (no sólo el titular…), así como empezar por los clásicos, la historia, filosofía, libros, libros, libros (las pantallas merman tu capacidad neuronal), y entrenarte en discriminar el heno de la paja. La información es poder. Los pedacitos de certeza que alcances, por minúsculos que parezcan , serán tu mejor arma. Recuerda: la verdad nos hará libres.

– Revisa tus creencias. ¿Es vivencia o es ideología? ¿Cuáles de tus actitudes y principios son tuyos, nacidos de tu comprensión de la vida, de tu “prueba-error”, de tus certezas alcanzadas por tu propia búsqueda; y cuáles son inducidas por la “inercia”, la moda, la adaptación cómoda al medio, las actitudes inducidas por la tele o el cine, etc. (todos ellos medios de propaganda)? La New Age, por ejemplo, ha hecho un gran daño: ha ‘deconstruido’ nuestra percepción común de la realidad, para que ahora cada uno vea la suya propia (relativismo), consiguiendo dividirnos, incluso cuando pretendemos estar unidos, ya que si vemos realidades distintas no podemos accionar juntos sobre ella/ellas. La patria, no es un palabro arcaico de tiempos oscuros, significa literalmente “la tierra de los padres”. ¿Quién eres tú? ¿Cómo ha vivido SIEMPRE tu estirpe? ¿Qué había de malo en la civilización que te parió? ¿Por qué quieren aniquilarla con tanta saña? ¡Discrimina tú! ¡Lee! ¡Informate! No dejes que ellos deconstruyan tu pasado ni diseñen tu futuro a su conveniencia.

Este cuadro es mi pequeña aportación. Ya me han hecho algunas matizaciones y críticas, que estoy de acuerdo habría que corregir ahí, pero así lo dejo. Es sólo un esquema muy sintético. Haz el tuyo. Pero asegurate de que es TUYO.

Seguramente hay más detalles que añadir.

Hazlo tú.

Yo aporto, contribuyo como puedo y se me ocurre.

Si no te sirve, lo dicho: ignóralo.

Si te resuena, coge lo que consideres y el resto descartalo.

Sólo te animo, si eres sincero y bienintencionado en tu lucha por la verdad, el bien y la libertad, que continúes. Si o si y pase lo que pase. Así aparezcan cien troles o cien millones. Ellos quieren dividirnos y desalentarnos. Eres un individuo (indivisible) y tu acción sólo la decides tú. No pares, no te rindas, no desistas, da igual lo que ellos hagan. ¡Sigue!

Estamos condenados a vencer.

Dios nos asista.

Belén Calvo

Belén Calvo es Licenciada superior en coreografia e interpretación de la danza clásica; Master en artes escénicas, y Experto Universitario en Educación Física; entre otras muchas cosas, que no le gusta que contemos, por su extremada humildad. Pero sobre todo es un alma inquieta y fiel; amiga y hermana. ¡Bienvenida a casa!

