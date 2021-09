No se trata de decir «yo creo». Por el Padre Tamayo

el •

RESUMEN /HOMILÍA SANTA MISA TRADICIONAL XV DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS.

RVDO PADRE TAMAYO

5 SEPTIEMBRE 2021

Mis queridos hermanos en el Señor ¿de qué nos habla hoy la Palabra de Dios?

Nos habla de vivir según el Espíritu: «Quién da fruto según la carne muere ,quién da fruto en el espíritu tendrá la vida eterna».

Cristo es persona y misterio,persona porque es la persona del Hijo de Dios, es Dios por tanto y también es hombre y por eso es un misterio; es persona y misterio al mismo tiempo.

Cristo como Dios y hombre llegó a aceptar la experiencia dolorosísima, frutisima y triunfal de su cruz para salvar a todo ser humano que le acepte ,para salvarnos del pecado y no sólo para este tiempo sino para toda la eternidad.

Es necesario abrirse a la acción salvífica de Cristo ,hoy en día la inmensa mayoría de la humanidad incluyendo a la Iglesia católica, se han olvidado de Jesús, incluso algunos ni siquiera lo conocen, es preocupante ya que sólo en Jesús hay salvación.

Siguiendo los medios que Él nos ha dejado podremos experimentar la salvación que Él ya ha realizado para todos nosotros.

Para experimentar esos medios hay que tener relación con Él, es a Jesús a quién hay que conocer y tener relación con Él ,pero muy pocos católicos de hoy quieren relacionarse viva y personalmente con Jesús..

Jesús en la persona de Hijo de Dios no es una teoría, es Dios mismo, ni es leyenda, es hijo de Dios Uno y Trino, Creador ,Salvador y Santificador y sólo en Él hay verdad y salvación.

Quién es católico ,no puede contentarse con un «creer teórico» y tampoco con un acudir a Jesús cuando lo necesitamos.

A Jesús no lo necesitamos de vez en cuando, como humanos que somos vivimos en el pecado original necesitamos de Jesús siempre!!

Quién crea que no necesita a Jesús es soberbio y orgulloso, quién conoce a Jesucristo y vive en el espíritu del mundo, no lo puede conocer.

Hay que renunciar al mundo materialista y modernista para poder tener relación con Cristo y hay que renunciar a los vicios del mundo que son las cadenas que hoy día atan a muchos católicos.

Cadenas como el alcohol, el tabaco, las drogas, el sexo y especialmente la cadena de las herejías.

Hay una muy grave herejía en contra de Jesús cuando se dice que «no es Dios» y sólo es hombre o una apariencia de Dios.

Hoy día se está renovando la herejía del arrianismo ,que niega la divinidad de Cristo y el maniqueismo, el gnosticismo, que dice que Jesús es sólo una apariencia de Dios.

Quién conoce al Señor ,sabe de la barbaridad de esa herejía. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.

¿Cómo nos salvó Jesús?

El mundo no acepta la manera en que nos salvó y así viene otra herejía muy grave, haciendo creer que Jesús, ya nos salvó y estamos salvados, así con esta herejía se hace creer que se puede vivir de acuerdo a los placeres del mundo.

El más grave de todos los placeres es la egolatría, la soberbia; cuando el hombre se centra en sí mismo llega a la desesperación y la angustia pues sólo así se llega a la oscuridad en los pensamientos y en los deseos ,y va a descubrir que fracasa en la vida.

Quién se centra en Jesús alcanza la luz ,la sabiduría, la prudencia, la fortaleza, para hacer frente a las calamidades del mundo.

¿Cómo lograr la relación verdadera con Jesús?

Busquemos el camino que Jesús nos enseña, el camino de la cruz, pues nos salva en la cruz, en un presente perenne y eterno, victimado en el altar.

Eucaristía no es sólo es misterio de presencia, la eucaristía es misterio de cruz y victimación y quién no acepte a Jesús victimado, está perdido y encontrará al falso Jesús, el que presenta la falsa iglesia que se deja invadir por el espíritu del mundo.

Pero la Iglesia que sigue a la cruz de Cristo ,encuentra al Cristo verdadero que sigue crucificado en el altar a través del misterio de la hostia consagrada.

San Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 14 dice:

» En cuanto a mí jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quién el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo»

No nos dejemos llevar por el mundo, porque no me he dejado llevar por el mundo conozco a Cristo.

Yo mismo conozco a Cristo por la fuerza misma de Cristo a quién recibo en cada Misa y tengo su fuerza para por medio de ella rechazará el mundo.

!!Nadie me quitará la alegría que tengo en Cristo!!

Por esto los invito a ustedes a que rechacen al espíritu del mundo, los placeres, las falsas facilidades que ofrece y busquen a Cristo crucificado, no lo busquen en una «cruz vacía» cruz vacía que se da en los dolores, las dificultades que tiene cualquier persona o cualquier ser humano apartado de Cristo.

Hay muchos católicos que se quejan de los problemas y las contrariedades y por eso ya se creen salvados ,pues no es así, nada te salva si no te unes realmente a Cristo a través de una profunda y continua vivencia de Cristo en el sacrificio de la Santa Misa.

Para lo cual ,necesitas estar en gracia y recibir con frecuencia la confesión ,ser perdonado de todos los pecados para participar con un verdadero fruto de cruz en la Santa Misa, así todo lo que experimentes en tu vida unido a Cristo en la Santa Misa produzca frutos de vida eterna.

Centrémonos en Jesús ,que cada uno de ustedes se centra en Jesús crucificado y victimado eucaristía qué es oblación y de esa manera también la Iglesia se irá sembrando en Jesús Eucaristía.

No le exijamos a la iglesia que esté centrada en Cristo si nosotros no lo estamos, busquemos a Cristo en la confesión en la Santa Misa y fortalezcamos esa experiencia viva de Cristo en la oración matinal de todos los días, que Cristo sea el centro de la oración, no las dificultades que tenemos ni los problemas, » Que el centro sea Cristo»ayer hoy y siempre, Cristo crucificado Rey y Señor de nuestras vidas de la Iglesia y del mundo entero.

Amén

Rvdo Padre Tamayo

Categorías:Director Espiritual - Padre Tamayo