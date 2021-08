EL PATRIARCADO CATÓLICO BIZANTINO RESPONDE A BERGOGLIO EN RELACIÓN LA OBLIGATORIA VACUNACIÓN PARA REUNIRSE CON ÉL EN ESLOVAQUIA

el •

Estimados amigos: El Patriarcado Católico Bizantino nos remite su respuesta al anuncio de la vacunación como condición para reunirse con Bergoglio durante su visita a Eslovaquia. Los católicos eslovacos se convertirán en ratones de laboratorio para experimentos con vacunas peligrosas. También nos adjunta una llamada dirigida a los católicos eslovacos sobre la próxima visita del pseudo Papa al Santuario Nacional en Šaštín. ¡Santa Lectura!

Obispos del Patriarcado Católico Bizantino

BCP: La condición para reunirse con el pseudo Papa Francisco: convertirse en una rata de laboratorio

Cita de los medios de comunicación: «Solo las personas completamente vacunadas podrán participar en el programa durante la visita del Papa Francisco y su encuentro con él en septiembre».

Respuesta: ¿Por qué la Conferencia Episcopal Eslovaca no pidió al Gobierno eslovaco que rechazara la visita de Bergoglio durante la coronapsicosis? ¿Por qué no le pidieron a Bergoglio que cancelara su visita por exponer a los creyentes a la presión del estado para vacunarse con una vacuna experimental?

¡Qué tontería organizar una visita sin sentido y, con el pretexto de dar la bienvenida al llamado Santo Padre, obligar a los católicos a convertirse en ratas de laboratorio! Los expertos mundiales llaman a la vacuna de ARNm un experimento prohibido en humanos. El Código de Nuremberg ya ha condenado este crimen. Se sabe que esta vacuna no solo cambia el genoma humano, sino que también pertenece al proceso de astillado, que Dios advierte contra hablar del lago de fuego. ¡Y esta llamada vacuna se ha convertido en una condición para el encuentro con el llamado Santo Padre! Quien quiera encontrarse con Bergoglio es un auto asesino que ha perdido la cabeza y el juicio.

¡Bergoglio ha dicho de esta vacuna genocida que debe ser para todos! No hace caso de las alarmantes advertencias de los expertos ni de las estadísticas sobre muertes y graves repercusiones en la salud. Los científicos llaman a la vacunación actual un crimen contra la humanidad que nunca se ha cometido en tal escala. ¿Pero quién es entonces Bergoglio? ¿No prueba esto que es un criminal masivo de lesa humanidad?

Desde el principio, los científicos han advertido contra la vacuna, diciendo que cambiar el genoma convertirá a toda la raza humana en organismos genéticamente modificados. Es de facto un exterminio gradual de la humanidad. ¡Es una rebelión y un crimen contra Dios el Creador! Bergoglio promueve con vehemencia esta rebelión. El hecho de que estas vacunas contengan tejido arrancado de niños por nacer es una manifestación del satanismo, que también promueve el llamado Santo Padre. Todos los que quieran reunirse con él deben recibir primero esta marca satanizadora, para que puedan dar ciegamente más pasos en el camino descendente hacia el infierno. ¡Este es el objetivo de la llamada visita del Santo Padre a Eslovaquia! Es un golpe al corazón de Nuestra Señora de los Dolores, porque quien debe venir con una advertencia urgente contra la vacunación actual viene como un agente de muerte.

Cita de los medios de comunicación: «El Ministro de Salud de la República Eslovaca y el Presidente de la Conferencia de Obispos de la República Eslovaca, Stanislav Zvolenský, lo han acordado».

Respuesta: ¿Quién es el arzobispo Zvolenský y a quién sirve? Ciertamente no es un siervo de Jesucristo, ciertamente no se preocupa por defender las verdades de la fe y la moral católicas, y ciertamente no le preocupa la salvación de las almas inmortales. Por el contrario, está trabajando activamente en la satanización de Eslovaquia y está abusando del cargo eclesiástico. Al parecer, compite con el Abp Bober por un sombrero de cardenal de Bergoglio, no pagando con treinta monedas de plata, sino con la promoción de la vacunación y con la destrucción de la Iglesia y la nación eslovaca. Ya sea con o sin sombrero, ambos son candidatos al infierno porque se han apartado de Cristo y se han convertido en Judas traidores.

BCP: El Santuario Nacional de Šaštín será profanado por el archhereje Bergoglio

En la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, patrona de Eslovaquia, el Santuario Nacional de Šaštín está a punto de ser profanado por un gesto de unidad con un hereje público y apóstata Francis Bergoglio. ¡Esto tendrá un impacto en toda la nación eslovaca! En el pasado, Šaštín era una fuente de bendición de Dios, que se asocia con el arrepentimiento y la fe verdadera. Bergoglio trae una fe falsa, legalización de la inmoralidad y maldición.

Se puede esperar que este principal promotor de la sodomía abrace y bese afectuosamente a los obispos eslovacos y demás presentes, como es su costumbre. Este apóstata celebrará la Santa Misa fuera de la Basílica. Su liturgia es inválida debido a su traición a Cristo y las herejías que promueve. Obispos, sacerdotes y creyentes deben darse cuenta de que asistir a la Misa del inválido Bergoglio es un gesto público de reconocer a Bergoglio como un Papa válido, ¡aunque no lo sea! Los participantes abrazan automáticamente su agenda blasfema y apóstata, que conduce a la destrucción eterna. Bergoglio promueve públicamente la idolatría, la sodomía y la vacunación genocida, que se está convirtiendo en chipización. Aquellos que están en unión con él están así en unión con su agenda anticristica, y traen una maldición sobre ellos mismos, sobre la Iglesia en Eslovaquia y sobre toda la nación. Ellos serán responsables de esto ante el tribunal de Dios.

¿Es la jerarquía de la Iglesia tan ciega o se niega a ver la realidad espiritual y física? Con un gesto de unidad con Bergoglio, organiza un golpe espiritual en Eslovaquia y abre la puerta a la infección espiritual de la apostasía que está propagando Bergoglio. Los católicos se volverán completamente incapaces de discernir las cosas y, bajo la falsa autoridad del llamado Santo Padre, la muerte espiritual se convertirá en la norma. Esto también abre la puerta a la muerte física mediante la vacunación genocida. Bergoglio no conduce a los creyentes al Reino de Dios, sino al Nuevo Orden Mundial de Satanización de las Naciones. Su principal herramienta hoy en día es el chip de vacunación. El objetivo es hacer que las personas sean biorobots o una especie de médium de los demonios, privados de su propia voluntad y de la más mínima libertad. La visita de Bergoglio trae una maldición a Eslovaquia. El país queda así indefenso en la lucha espiritual, privado de la bendición y la protección de Dios.

Que los obispos eslovacos, checos, polacos y húngaros den el último paso de salvación y boicoteen la visita del apóstata Bergoglio a Eslovaquia. ¡Que se nieguen a asistir a la reunión con él! ¡Que los sacerdotes sigan su ejemplo!

La Palabra de Dios advierte contra un jabalí que ha arrancado una viña. Un ejemplo análogo de la historia (siglo IX): en la isla de Lesbos, antes de que un hereje usurpara la sede episcopal, Dios envió una señal de advertencia en la catedral de la capital de Mitilene: un gran cerdo entró corriendo en la catedral y se sentó en la sede episcopal. Nadie podría expulsarlo. Al final, lo lograron después de mucho esfuerzo. Poco después, la silla episcopal fue ocupada por un hereje. Los documentos históricos prueban que era un hombre de modales porcinos que llevaba una vida porcina. El ejemplo de los cerdos en la isla de Lesbos en el primer milenio se aplica por analogía a la ocupación de Bergoglio de la silla papal en el Vaticano en 2013, y este año a la profanación del Santuario Nacional en Šaštín. Pero había otra señal en Šaštín. Un gran árbol cayó recientemente sobre la estatua de Nuestra Señora de los Siete Dolores fuera de la Basílica y la rompió. Esto está sucediendo espiritualmente con el Santuario Nacional en Šaštín y con la nación eslovaca a través de la visita de Bergoglio.

¿Se arrepentirán los obispos, sacerdotes y creyentes? ¿Comenzarán a llamar a la verdad verdad, a la mentira mentira, herejía herejía, inmoralidad inmoralidad y al apóstata apóstata? ¿O la ceguera espiritual ya ha llegado a tal grado que han perdido por completo su discernimiento espiritual y han cambiado la gloria de su Dios por la fealdad del ídolo de la Pachamama, por la abominación de la sodomía y por el suicidio por vacunación?

Queridos católicos eslovacos, ¡no dejéis que os pase la maldición que trae Francis Bergoglio! Reza al menos una hora al día y boicotea la visita de un traidor de Cristo: ¡Bergoglio!

AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox (https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html)

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

➡️ FACEBOOK: https://www.facebook.com/adoracionliberacion/

➡️ TWITER: https://twitter.com/adoralibera

➡️ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adoracionliberacion/

➡️ DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

➡️WEB: adoracionyliberacion.com

➡️ E-MAIL CONTACTO: info@ayl.tv

➡️ E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Jorge Alverto Vásquez: San Agustín y el final apocalíptico del milenio: https://amzn.to/3ko8U9X

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Apokalipsys: https://amzn.to/2OYiLH7

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Aprender Latín Eclesiástico: https://amzn.to/3r7kMhI

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Mauricio Ozaeta: Quinto Reino: https://amzn.to/3tuNPxg

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ

– Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v

– Marco Tosatti: Neovatican Gallery (inglés): https://amzn.to/3fTnANA

– Japón a la luz de la Evangelización (Antonio Peña): https://amzn.to/3wCdmXd

– La casa de Palma (Antonio Peña): https://amzn.to/2TEhM1h

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Categorías:BLOG ADORACIÓN Y LIBERACIÓN