FALSO PAPA: MAGISTERIO PERPETUO DE PAPAS Y SANTOS DE LA IGLESIA CATÓLICA 

LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS, LA PALABRA Y LA LEY DE DIOS DE SUS SANTOS EVANGELIOS, LA TRADICIÓN, EL MAGISTERIO INFALIBLE BIMILENARIO DE LA IGLESIA Y EL DEPÓSITO DE LA FE CATÓLICA SON VINCULANTES ANTE DIOS Y LAS ALMAS

-PAPA PAULO IV (1476-1559):

¿PUEDE UN HEREJE SER UN PAPA VÁLIDO DE LA IGLESIA CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ROMANA?

NO. La Bula ‘Cum ex apostolatus officio’ del Papa Paulo IV enseña que: si alguien era un hereje antes de la elección Papal, no puede ser un Papa válido, aun si es elegido en forma unánime por los Cardenales. Cánon 188. 4 (1917 Código de Ley Canónica) enseña que: si un clérigo (Papa, Obispo, etc.) se vuelve un hereje, pierde su oficio sin alguna declaración por ley operacional. San Roberto Bellarmino, San Antonio, San Francisco de Sales, San Alfonso Ligorio, y muchos otros teólogos, todos enseñan que un hereje no puede ser Papa: “Sin embargo, si Dios llegara a permitir que un Papa se convirtiese en hereje notorio, dejaría por tal hecho de ser Papa, y la silla de Pedro estaría vacante”. (San Alfonsus Ligorio, Doctor de la Iglesia: Verita bella Fede. Pt. III, Ch.VIII, 9-10).

-SAN VICENTE FERRER (1350-1419), O.P. :

“Es muy peligroso para el alma cristiana adherirse como a papa al que no lo es; el falso papa es como “un dios extranjero en este mundo, un ídolo, una estatua, una imagen ficticia de Cristo”. La responsabilidad es mayor para el que tiene autoridad o ciencia, pero alcanza a todo cristiano”.

-SANTO TOMÁS CAYETANO (1469-1534), O.P., TEÓLOGO y CARDENAL:

“Adherirse a un falso obispo de Roma es estar fuera de la comunión con la Iglesia”.

Señala que el famoso axioma “Ubi Petrus, ibi Ecclesia” (“Donde está Pedro está la Iglesia”) es válido sólo cuando actúa y se comporta como un Papa, porque Pedro está sujeto a los deberes de la Oficio, de otra manera, tampoco ni la Iglesia está en él, ni él está en la Iglesia.

-SAN CIPRIANO (200-258), OBISPO, MÁRTIR. PADRE DE LA IGLESIA CATÓLICA:

“Quien se adhiere a un falso papa o antipapa se adhiere a un falso cristo”.

-SAN ROBERTO BELARMINO (1542-1621), OBISPO, CARDENAL. DOCTOR DE LA IGLESIA CATÓLICA, S.J. :

«Tal como es lícito resistir al Pontífice que agrede el cuerpo, también es lícito resistir a quien agrede las almas o quien altera el orden civil, o, sobre todo, a quien intenta destruir la Iglesia. Digo que es lícito resistirlo, no haciendo lo que él ordena y evitando que se ejecute».

-SAN FRANCISCO DE SALES (1567-1622), OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA CATÓLICA:

“Ahora bien, cuando el Papa es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia …”.

-SANTO TOMÁS DE AQUINO (1225-1274), O.P., DOCTOR DE LA IGLESIA CATÓLICA:

Santo Tomás de Aquino comentando el credo en el artículo 1, dice:

“Asimismo, todos aquellos que obedecen a los reyes más que a Dios o en aquellas cosas que no deben obedecer, lo constituyen dioses suyos”.

¿CUÁNDO LA DESOBEDIENCIA SE CONVIERTE EN UN DEBER Y EN UNA VIRTUD?:

-S.S. LEÓN XIII (1810-1903), SANTO PAPA, GRANDE DE LA IGLESIA CATÓLICA:

“Una sola razón tienen los hombres para no obedecer, y es cuando se les pide algo que repugne abiertamente al derecho natural o divino; pues todas aquellas cosas en que se viola la ley natural o la voluntad de Dios es una iniquidad tanto el mandarlas como el hacerlas en cumplimiento de lo mandado…(hay que) a ejemplo de los Apóstoles responder animosamente: “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).”

[S.S. LEÓN XIII, Encíclica ‘Diuturnum’].

-SANTO TOMÁS DE AQUINO (1225-1274), O.P., DOCTOR DE LA IGLESIA CATÓLICA:

“La virtud de la obediencia está sujeta al sistema de justicia. Si no hay justicia como virtud cardinal que gobierna la obediencia, la obediencia ya no es una virtud, sino que se convierte en sometimiento”.

-SAN BERNARDO DE CLARAVAL (1090-1153), O. Cist., DOCTOR DE LA IGLESIA CATÓLICA:

“EL QUE, POR OBEDIENCIA, SE SOMETE AL MAL, ESTÁ ADHERIDO A LA REBELIÓN CONTRA DIOS Y NO A LA SUMISIÓN DEBIDA A ÉL”.

Categorías:BLOG ADORACIÓN Y LIBERACIÓN, SANTOS