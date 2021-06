Don Enrico Bernasconi: otro sacerdote excomulgado por ser fiel a Benedicto XVI (por ANDREA CIONCI)

el •

Andrea Cionci

Libero Quotidiano

Hay sacerdotes -fieles al magisterio católico más ortodoxo- que son excomulgados , perdiendo todo , reputación, parroquia, salario, NO por haber elaborado doctrinas heréticas, ni por conducta inmoral, sino por haber declarado que el único Papa es Benedicto XVI. Curiosamente, sin embargo, no son juzgados por las autoridades eclesiásticas y nunca se les da una forma de defenderse. ¿Por qué? Qué hay que temer?

Pero quizás lo más loco de todo es que, en todo esto, ningún periódico nacional, aparte de Libero, intenta comprender el motivo del «suicidio» de estos sacerdotes, pero suavizando lo que probablemente sea el caso periodístico más extraordinario e interesante de los últimos 700 años. Sin embargo, durante décadas, los mismos medios han estado con rifles apuntados a todo lo relacionado con los hechos de la Iglesia. ¿Cómo es que las voces críticas se han desvanecido hasta ahora? Además, Francesco es una figura muy divisiva, por lo que ni siquiera se puede decir que es un indiscutible «favorito del público».

Sin embargo, aquí en «Cosas del otro mundo» seguimos cumpliendo con nuestro deber ofreciéndote la entrevista al último sacerdote excomulgado, Don Enrico Bernasconi, publicada por su colega Samuel Colombo.

Hay que recordar que el primero en ser «afortunadamente» abatido por Bergoglio fue, en 2018, Don Alessandro Minutella , dos veces teólogo, un apreciado erudito ya reseñado por el Roman Observer, autor del reciente libro «Pietro dove sei?» que incluso se vende en las librerías de Via della Conciliazione. Tras ser sometido a una masacre mediática de Rai (sábado italiano) y Mediaset (Le Iene), Don Minutella salió indemne y más vital que nunca. El suyo es un récord histórico : dos excomuniones, (una más que Lutero) por herejía y cisma, impuestas por el cardenal Beniamino Stella , de ochenta años., designado por Francisco, en 2013, Prefecto de la Congregación para el Clero. En realidad, las excomuniones -que nunca siguieron el proceso canónico regular- fueron un verdadero gol en propia meta para la iglesia bergogliana ya que ahora Don Minutella ya no tiene restricción alguna y habla muy claro todos los días desde su canal de Youtube Radio Domina Nostra , muy popular, donde reafirma – argumentando – que el único Papa es Benedicto XVI. El embargo mediático de los grandes medios sobre este cura -aunque periodísticamente muy interesante- roza el ridículo: es como si un pañuelo de papel como «¡no nombre Don Minutella, por el amor de Dios!». De hecho, solo los canales de información independientes como Vox Italia Tv lo invitan

La paradoja es que en el catecismo de Don Minutella no hay herejía, es más, en su enseñanza redescubrimos un catolicismo claro, ortodoxo, racional y fiel a la Tradición que destaca las novedades discutidas del nuevo curso bergogliano, con una tendencia de audiencia en constante crecimiento.

Claramente, si se determinara que Francisco es un antipapa, las excomuniones de estos sacerdotes serían completamente inválidas y, de hecho, enormes títulos de mérito.

Aquí, entonces, están los principales pasajes de la entrevista del Apocalipsis con Don Enrico Bernasconi , otro sacerdote que enfrentó las consecuencias de su testimonio.

P. Querido Don Enrico Bernasconi, al final ellos también te excomulgaron. Esto era de esperarse. De hecho, en la primera entrevista hablamos de esto. Le preguntamos: “¿Tienes miedo a las condenas, a las sanciones? ¿Tiene miedo de ser excomulgado? » Y él respondió: “No tengas miedo de esto. El único temor que debemos tener es ofender al Señor con el pecado, la herejía o la difusión de falsas doctrinas. Si este espíritu nos mueve, no debemos temer nada, especialmente el juicio de los hombres «. Cuéntenos cómo y cuándo sucedió todo.

R. Recuerdo bien estas palabras que escribí en mi primera entrevista para «Revelation» el 29 de abril de 2020. Después de esto, inmediatamente recibí una advertencia canónica. En esta amonestación se me dijo que sería excomulgado por cisma si no me retractaba de mis cargos públicos lo antes posible. Y así, la excomunión me fue entregada a fines de octubre, justo antes de mi cuarto aniversario de ordenación sacerdotal. Posteriormente se hizo pública la excomunión, no sé exactamente a partir de qué día.

Por mi parte, había tenido en cuenta que sería «excomulgado» por la iglesia oficial. Pero gracias a Dios, la iglesia que me excomulgó no es la Iglesia Católica como lo dijo, por ejemplo, Mons. Gruñe públicamente diciendo: «Bergoglio nunca fue el jefe de la Iglesia Católica». De hecho, es el jefe de la iglesia falsa, el cuerpo místico del anticristo, del que hablan las auténticas profecías acerca de nuestros días.

Don Alessandro Minutella fue el primer sacerdote que pagó, con «excomunión» y descrédito mediático, la defensa de la verdad católica. Por otra parte, tiene el mérito, reconocido por muchos fieles, de haberse expuesto públicamente, en primera persona y en voz alta para afirmar, de todas las formas posibles, oportunas e intrusivas -como diría San Pablo- el engaño actual y el advertir al rebaño de Dios. Sin embargo en el mundo hay varios sacerdotes, excomulgados, suspendidos a divinis o solo marginados, que públicamente, de manera más o menos explícita, afirman que el Papa sigue siendo Benedicto XVI, sin tener ningún contacto con Don Minutella. ¿Por qué? ¿No deberían decir esto también desde los púlpitos de la iglesia? ¿Por qué dicen en cambio que quien aún reconozca al Papa Benedicto como Vicario de Cristo será un seguidor de Don Minutella como ellos hicieron conmigo? ¿Por qué Don Minutella sería el único problema?

Hay una lista de clérigos, laicos, asociaciones y sitios web, que aún reconocen al Papa Benedicto XVI como Vicario. de Cristo en la tierra y, por tanto, reconocen que todavía es garante de la comunión eclesial.

Pero la lista es más larga. Conozco personalmente a otros sacerdotes y religiosos que todavía creen que Benedicto XVI es el Papa.

P. ¿Cómo se lo tomó? ¿Lo lamenta o ha enmarcado la excomunión y la ha exhibido como una medalla al valor?

R. En cuanto a mí, tengo la conciencia tranquila: estoy excomulgado frente a la iglesia falsa dirigida por tarjeta. Bergoglio y ante los hombres que pertenecen a esta estructura pero no estoy excomulgado ante Dios porque la Iglesia Católica tiene al Papa o Benedicto XVI como Vicario de Cristo en la tierra. Dejo el valor de esta excomunión al Señor: ¡es Él quien baja y es Él quien eleva! Si esta excomunión sirve para la gloria de Su Santo Nombre, profanado en todos los sentidos por la masonería eclesiástica que lidera esta nueva iglesia, ¡estaré orgulloso de ello! Si esta excomunión sirve para resaltar aún más que la nueva Iglesia Bergogliana no es la Iglesia Católica, ¡todo será para la mayor gloria de Dios! No puedo actuar en contra de mi conciencia y celebrar la Misa en unión con el «Papa» Francisco, que ni siquiera tiene la fe católica! Me mantengo fiel a mi conciencia. ¡El Señor se encargará del resto!

Solo tengo que apelar al Papa Benedicto XVI para un juicio verdadero. Si el Papa Benedicto XVI me dice personalmente que soy un cismático, porque reconozco en su persona al Vicario de Cristo en la tierra, ¡sólo entonces me convenceré! Pero el Papa Benedicto XVI nunca dijo: ¡No soy Papa!

P. ¿Pero esta iglesia de Bergoglio no pretendía ser «misericordiosa»?

A. La iglesia de Bergoglio es efectivamente la iglesia de la misericordia, pero unidireccional o según el programa ideológico que lleva a cabo: quien no se alinea con la ideología porque es fiel a la Tradición, al Magisterio auténtico y a la Palabra de Dios es perseguido. , marginados y sancionados. Por otro lado, quienes llevan a cabo todas las extravagancias posibles e imaginables, predican el relativismo moral y dogmático y hablan de la misericordia divina sin ninguna referencia a la justicia divina, recorren un largo camino. ¡Diría una misericordia que puede descubrir, en su verdadera esencia, solo a aquellos que quieren seguir siendo verdaderamente católicos!

P. ¿Qué le parece la entrevista concedida por Benedicto XVI al Corriere della Sera donde reitera que «El Papa es uno solo»?

R. Por las palabras publicadas en los periódicos, Benedicto XVI parece burlarse de sus entrevistadores: de hecho, ¡afirmó que el Papa es uno! ¡Qué gran descubrimiento a su edad! ¿Por qué el Papa Benedicto XVI no menciona el nombre de Francisco para afirmar claramente que Francisco es el único Papa? ¿Quizás el Papa Benedicto XVI quiere confundir a los católicos, el mismo que recibió de Cristo la tarea de confirmarlos en la fe? ¿Quizás será por las limitaciones que distinguen su avanzada edad? Entonces, ¿por qué dar una entrevista? ¿O no es más bien esta falsa iglesia bergogliana y todo lo que se mueve a su alrededor lo que confunde y engaña a los fieles de buena fe o inexpertos como son?

También parece bastante claro que esta entrevista fue un intento de explotar la persona del Papa, el único Papa, Benedicto XVI, para normalizar una situación que ahora es insostenible. Esa es la presencia simultánea de dos papas, que ‘parecen’ legitimarse mutuamente. Y parece bastante claro que el Papa Benedicto se encuentra en condición de prisionero en el Vaticano; él, de hecho, decidió permanecer «en el recinto de Pedro» para no dar la victoria a quienes ejercían fuerte presión para que renunciara con el objetivo de transformar para siempre la verdadera Iglesia de Cristo en un andamiaje hecho por las manos del hombre que simios a la verdadera Iglesia Católica.

La posteridad juzgará.

Para aquellos que todavía usan la razón y tienen un mínimo de fe católica, se está volviendo cada vez más claro, después de ocho años, que el Papa Benedicto XVI ha actuado estratégicamente para mantener el munus petrino con él. De hecho, el Petrine munus no se puede compartir ni transferir. El Papa que lo tiene, por mandato divino, lo mantiene siempre íntegro hasta la muerte, a menos que renuncie de manera válida, en la forma prevista por el derecho canónico, y libremente, por lo tanto sin presiones externas, de acuerdo con lo dispuesto en el can. . 332§2.

¿Es posible que un Papa de la talla de Benedicto XVI no conozca estas cosas sencillas y conserve la ‘dimensión espiritual’ del munus? ¿Es posible que el Papa, en un acto tan importante como el de la Declaratio del 11 de febrero de 2013, compusiera un texto en latín corrompido en la forma y por lo tanto inválido por la propia ley? Además, nunca es posible que nadie lo haya notado antes del 28 de febrero de 2013, día en el que parece, a la mayoría, que la renuncia del Papa Benedicto XVI se ha hecho efectiva y, al mismo tiempo, nadie ha pedido aclaración o muestra la necesidad de corregir un texto corrupto y, por lo tanto, inválido?

AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox (https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html)

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

➡️GAB: https://gab.com/ADORACIONyLIBERACION

➡️ PARLER: https://parler.com/profile/Adoracionyliberacion

➡️VK: vk.com/adoracionyliberacion

➡️ DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

➡️WEB: adoracionyliberacion.com

➡️ E-MAIL CONTACTO: info@ayl.tv

➡️ E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Apokalipsys: https://amzn.to/2OYiLH7

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Aprender Latín Eclesiástico: https://amzn.to/3r7kMhI

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Mauricio Ozaeta: Quinto Reino: https://amzn.to/3tuNPxg

– Roberto De Mattei: Concilio Vaticano II: https://amzn.to/3qGU5jB

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ

– Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v

– Marco Tosatti: Neovatican Gallery (inglés): https://amzn.to/3fTnANA

– Japón a la luz de la Evangelización (Antonio Peña): https://amzn.to/3wCdmXd

– La casa de Palma (Antonio Peña): https://amzn.to/2TEhM1h

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Categorías:BLOG ADORACIÓN Y LIBERACIÓN