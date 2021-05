ENTREVISTA A MONSEÑOR VIGANÒ: «Han transformado el covid en una religión, mejor dicho una superstición. Es irracional»

el •

Queridos hermanos de Adoración y Liberación: hemos recibido del Arzobispo Carlo Maria Viganò esta entrevista concedida a un periódico alemán, que les ofrecemos traducida al castellano para su atenta comprensión y análisis. ¡Santa lectura!

Entrevista de la Dra. Maike Hickson a S.E. el arzobispo Carlo Maria Viganò

Mea est ultio, et ego retribuam in tempore, in quo labetur pes eorum!

Juxta est dies perditionis, et adesse festinat sors eorum.

Mía es la venganza y la retribución; a su tiempo resbalará su pie; pues el día de su ruina está cerca, su destino viene volando.

Dt. 32:35

¿Qué quiere decir Gran Reinicio?

CMV: Gran Reinicio es una expresión acuñada hace algunos años por la élite masónica que domina el mundo. Se trata de una revolución mundial ideada por dicha élite para reiniciar todo el tejido social imponiendo una serie de cambios a las masas con miras a preparar el reinado del Anticristo, cambios que serían difíciles de adoptar democráticamente sin que previamente se diera una serie de catástrofes. Ideales como un mundo mejor, respeto al medio ambiente, fraternidad universal e inclusividad no son sino medios hipócritas y engañosos de llevar a cabo esa revolución disimulada bajo un manto de supuesta nobleza de intenciones que en la práctica encubren los verdaderos fines a los que apunta la élite: como ellos mismos reconocen, nada volverá a ser igual.

¿Qué personajes clave se ocultan tras el Gran Reinicio? ¿Qué se sabe de sus creencias personales?

CMV: La élite que promueve el Gran Reinicio está integrada por las principales organizaciones internacionales, desde el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab hasta la ONU, pasando por la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg, respaldadas por servidores suyos instalados en gobiernos, el mundo de las altas finanzas, empresas multinacionales y medios de difusión. El proceso se inició hace siglos, dirigido por grandes dinastías capitalistas como los Rothschild y los Rockefeller, que interfieren activamente en la política de los diversos países gracias a la incalculable riqueza que poseen.

Su carácter es esencialmente masónico, tanto en los principios que expresan como en el odio que manifiestan hacia la religión, y más todavía hacia Nuestro Señor Jesucristo. Si nos fijamos en lo que promueven los partidarios del Gran Reinicio, podemos remontarlo al trilema de la Revolución Francesa y la Masonería: libertad, igualdad y fraternidad. Cualquier católico instruido en el Magisterio de los romanos pontífices conoce la subversión infernal que subyace tras esos principios: por libertad se entiende rebelión contra la soberanía de Dios y su Sagrada Ley; la igualdad coloca a todas las personas a un mismo nivel, el ínfimo, anulando las diferencias y la individualidad de cada uno, y por encima de todo anulando la distinción fundamental entre quienes reconocen a Cristo como único Dios y Señor y quienes lo rechazan; y por último, la fraternidad aspira a establecer una sociedad en la que los hombres puedan ser hermanos sin la menor referencia a la paternidad de Dios o a la pertenencia a la familia de los redimidos por Cristo.

Es importante considerar lo siguiente: el hombre está hecho a imagen de Dios en el sentido de que en sus facultades refleja los atributos de la Santísima Trinidad: el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. El Gran Reinicio tiene por objeto invertir esta correspondencia connatural entre el hombre y su Creador, Señor y Redentor por medio de una parodia blasfema: desquiciando su memoria, distorsionando su intelecto y pervirtiendo su voluntad.

Todo cuanto se hace en nombre de la ideología mundialista se hace con este fin, velado pero no por ello menos evidente: que debemos olvidar para siempre nuestro pasado, nuestra historia, no saber ya discernir entre el bien y el mal, ni aspirar más a la virtud rechazando el vicio; al contrario, se nos impulsa a condenar el Bien como sinónimo de intolerancia y a aprobar el Mal como si fuera una liberación y redención que nos salva de la moral cristiana. Pero si se rechaza la paternidad de Dios, ya no queda paternidad ni en el orden natural, ya que la natural refleja la de Dios. De ahí la aversión teológica a la familia natural y al niño por nacer. Si Dios no murió por nosotros en la Cruz, no puede haber más sufrimiento, dolor y muerte, porque el dolor nos ayuda a entender el sentido del sacrificio y aceptarlo por amor a Aquel que derramó su Sangre por nosotros. Si Dios no es amor, ya no puede haber amor entre los hombres, sino mera fornicación y satisfacción carnal, porque si deseamos el bien ajeno tenderemos a transmitir al prójimo el don más valioso que hemos recibido: la Fe, y no podremos abandonarlo dejando que se despeñe en el abismo en nombre de un concepto pervertido de la libertad. No son ateos; no niegan la existencia de Dios; en realidad lo odian, al igual que lo odia Lucifer.

En su opinión, ¿se trata de una batalla entre el Bien y el Mal?

CMV: El Gran Reinicio es algo más que la etapa inmediatamente anterior a la instauración del reino del Anticristo; tiene todos los distintivos de una verdadera religión. Por eso adopta un lenguaje religioso, crea ceremonias y nombra sacerdotes. Salta a la vista el carácter ritual de la actual pandemia, en particular en la manera en que están dando un valor sacramental a las vacunas, hasta el punto de recurrir a sacerdotes y obispos –y aun al propio Papa– para que la promueva. Llegan al extremo de predicar que es imprescindible para salvarse, al calificar la vacunación de deber moral para todo creyente. Y al prohibir el Santo Sacrificio del Dios verdadero y la administración de los auténticos sacramentos, la nueva religión covidiana se ha impuesto con sus abluciones higiénicas y nuevos sacramentos sanitarios.

La fe de los seguidores del coronavirismo en el discurso propalado por los medios informativos es una grotesca parodia del acto de fe que se exige al católico, con la diferencia de que los dogmas de la religión sanitaria a la que se exige adhesión incondicional son totalmente irracionales, ilógicos y disparatados; no es cuestión de adherirse a una verdad que trasciende la razón, sino a un dogma que la contradice, demostrando que –como en todas las religiones falsas– la del covid se pasa de la raya y cae de lleno en la superstición. Los que creen en el covidismo se encuentran en la situación de tener que demostrar su misión a sus ministros sagrados, incluso en cosas contrarias a la ciencia médica y el sentido común, como la obligatoriedad de llevar mascarilla aunque ésta no evite el contagio; o que se imponga la vacunación aunque no produzca inmunidad; o que se prohíban tratamientos no aprobados por el sanhedrín sanitario no obstante su evidente eficacia. Y habría que añadir: cuanto más absurdas sean las normas impuestas, más se sienten miembros de esa secta por el mero hecho de obedecer.

Desconcierta ver que quienes abdican de la razón con las proclamas de los virólogos-pontífices se declaren racionales y firmes partidarios de la ciencia contra todo fideísmo dogmático. Por otra parte, cuando no se cree en Dios se termina creyendo en cualquier cosa.

En vista de que el Foro Económico Mundial apoya medidas estrictas de confinamiento con motivo del coronavirus, llegando a ensalzar los sus beneficios para que se limpie el aire, se diría que encaja perfectamente con sus planes y es un medio ideal para instaurar el Gran Reinicio. ¿Ve V.E. alguna relación entre el Foro Económico Mundial y la crisis coronavírica?

CMV: Creo que fui uno de los primeros obispos que denunciaron la relación intrínseca entre la pseudopandemia y las intenciones del Gran Reinicio. Hay una declaración muy interesante y reveladora de Pierre J. Gilbert (ver aquí) de 1995, en la que enumera las diversas medidas que vivimos actualmente con la trágica farsa del covid, desde la vacunación masiva hasta la creación de centros de detención para disidentes. Este ex masón converso reveló hace 25 años los planes de la infame secta. En aquel momento se tildó su denuncia de absurdos delirios conspiranoicos, pero hoy en día ha demostrado ser cierta con toda su cruda y terrible realidad, así como que el plan del Gran Reinicio dispuesto por los enemigos de Dios no se ciñe a los aspectos meramente económicos de los que se sirve para mantenerlo asociado al mundo de las finanzas, sino que llega a afectar la esencia misma de nuestra vida personal y la sociedad con vistas a borrar todo rastro de la Cristiandad. Detrás de todo esto anda el Maligno, que actualmente cuenta con un nutrido grupo de seguidores.

Tenemos que librarnos de una vez por todas del absurdo discurso oficial de los medios, según los cuales el covid 19 es un virus mortal que obliga a las naciones a organizarse para hacer frente a una pandemia inesperada difícil de contener.

En primer lugar, según eminentes expertos, el covid parece ser consecuencia de manipulaciones efectuadas en un laboratorio de Wuhan.

Segundo: el virus de marras, que en sí no es mortal, se puede combatir eficazmente con medicamentos ya existentes y terapias poco costosas, pero la OMS ha dado instrucciones erróneas y engañosas, proponiendo unas medidas con resultados catastróficos, impidiendo la atención a los enfermos en su casa y aumentando las complicaciones al imponer tratamientos más apropiados para un síndrome respiratorio que para uno circulatorio.

Y encima ordenó que se contabilizaran todas las muertes como ocasionadas por covid, desaconsejando las autopsias y llegando al extremo de recomendar la cremación de los cadáveres.

Basándose en esas cifras hinchadas, los medios han suscitado la alarma social, un verdadero acto terrorista contra toda la población, imponiendo cierres injustificados, tapabocas que no sirven para nada y distanciamiento social. Para detectar a los supuestos portadores, se han impuesto unas PCR totalmente inadecuadas para diagnosticar que dan resultados fácilmente falsables, como ha dado a conocer su inventor. Por último, se promueven presuntas vacunas que no es otra cosa que un suero genético, cuya ineficacia inmunitaria se reconoce y con efectos secundarios a corto plazo ampliamente demostrados; habrá que ver qué efectos colaterales tendrán a largo plazo. Vacunas que, habiendo sido creadas para combatir un virus mutante, tienen que reforzarse por fuerza debido a las variantes fantasmas del covid. Vacunas que una ciencia médica elemental desaconsejaría en medio de una pandemia por la formas de resistencia inmunológica que podría generar. En este plan criminal, la ciencia se ha convertido en esoterismo, los médicos en hechiceros y los disidentes en herejes dignos de excomunión o sujetos a tratamientos médicos obligatorios.

Los mismos errores –por ejemplo, la decisión de internar a los ancianos en centros para mayores, propagando con ello el contagio y exterminando a miles de inocentes tras haber debilitado su sistema inmunitario– se han cometido en diversos momentos y variados contextos, incluso habiendo precedentes inequívocos, y siguiendo un plan común. Está claro que hay un guión único y una dirección única y cada actor representa su papel.

En prueba de lo que vengo diciendo desde hace un año, yo añadiría que los países que no han implantado las medidas de contención y los tratamientos impuestos por la OMS son los que han registrado menos víctimas mortales; y que algunos países que no han aceptado las dictatoriales imposiciones de organismos mundiales han sufrido golpes de estado, intentos de corrupción o han sido eliminados. Me refiero por ejemplo a Bielorrusia (ver aquí) y Tanzania (ver aquí), sólo por citar los dos casos más señalados. No olvidemos tampoco que las cifras oficiales correspondientes a 2020 están en casi todas partes por debajo de la media habitual de los últimos años. Si el covid fuera una verdadera pandemia, las cifras tendrían que ser similares a las de la gripe de 1918-1920.

En resumidas cuentas, que el covid no es otra cosa que un pretexto para dar visos de legitimidad a restricciones de las libertades naturales y derechos personales fundamentales con vistas a crear una crisis económica y social que haga irreversible el Gran Reinicio. El agotamiento económico que sufren los países Europeos –sobre todo los países de tradición católica como Italia, España, Portugal, Irlanda y Polonia– los obliga a someterse a los chantajes de la Unión Europea y ser depredados por multinacionales estadounidenses, chinas, alemanas y francesas. Simultáneamente al desmantelamiento del tejido económico, se decidió concentrar los beneficios en unas pocas multinacionales como Amazon, Just Eat, Ikea y otras, algunos grandes minoristas incluidos, que han obtenido enormes beneficios del cierre de las pequeñas y medianas empresas y de los restaurantes. Y no hablemos ya de los beneficios que están obteniendo las compañías farmacéuticas, tras las cuales se ocultan fondos de inversión encabezados entre otros por Microsoft, Amazon y Facebook.

Otro sector que se ha beneficiado desmesuradamente de los confinamientos ha sido el de la pornografía: la multinacional Mindgeek ha incrementado sus ingresos contribuyendo a la corrupción de millones de jóvenes y adultos confinados en su casa por la emergencia, por medio de ofertas y suscripciones gratuitas, a consecuencia de lo cual ha aumentado enormemente la cantidad de clientes y en consecuencia los ingresos por publicidad de terceros. Tengamos en cuenta que ese portal recibe más visitas que Amazon, Twitter y Facebook (ver aquí), con 3500 millones de visitas al mes (ver aquí). Como vemos, la pandemia es una gran oportunidad para quienes fomentan el vicio entre las masas a fin de manipularlas mejor.

Concretando más, resulta que Occidente ha puesto en práctica una normativa de confinamiento que había sido empleada primero por un país totalitario como China. ¿No sería ello una prueba de hasta qué punto influye China en Occidente? ¿De qué otra forma si no se explica que en Occidente se imiten los métodos chinos?

CMV: La dictadura comunista china es sin duda uno de los protagonistas de esta trágica farsa pandémica: hay sospechas concretas de que produjo el virus, así como la certeza de que lo difundió por el mundo, prohibiendo los vuelos internos pero permitiendo los internacionales. China también está sacando provecho de esta crisis económica, gracias a la cual grupos empresariales chinos están adquiriendo infraestructuras, compañías estratégicas, hoteles y propiedades inmobiliarias de lujo, empezando por Italia. En Pekín saben que instaurar un Nuevo Orden Mundial por medio del Gran Reinicio supondrá la comunización de la ideología liberal, y la está aprovechando para expandir su poder por el mundo, gracias también a las quintas columnas que financia en varios países. Eso es ni más ni menos lo que denunció hace unos días Edward Luttwak afirmando que los ministros y subsecretarios italianos están a sueldo de China (ver aquí).

V.E. fue una de las primeras voces que se alzaron para advertir que se estaba utilizando el coronavirus con fines políticos. Recuerdo que al principio de todo, en marzo del año pasado, me dejé influir mucho por gente como el inmunólogo Richard Hattchet, que afirmaba: «Ésta es la enfermedad más espeluznante con que me he topado en toda mi trayectoria», llegando a comparar esta situación con la Segunda Guerra Mundial (minuto 11:45) y elogiar la exitosa e «increíble serie de intervenciones» por parte de los comunistas de Wuhan. Ahora me doy cuenta de que está investigando una vacuna para el virus subvencionado por la Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Sirve este ejemplo para explicar cómo hemos llegado a aceptar que nos impongan tan duras restricciones? ¿Hubo realmente una coalición de fuerzas para meternos miedo?

CMV: La Fundación Bill y Melinda Gates está entre los principales patrocinadores del virus. Por otra parte, como dije, Microsoft es el principal accionista del fondo de inversión Blackrock, que financia a Pfizer, Moderna y Astra Zeneca. No sólo eso; la mencionada fundación es uno de los principales patrocinadores de la OM, y tiene ramificaciones en muchas organizaciones internacionales de salud. Sabemos que Bill Gates ha teorizado en muchas conferencias sobre servirse de la pandemia para reducir la población mundial, así como que es dueño de la patente de sistemas de rastreo de salud en la población, así como de sistema de pago interconectado con el chip de rastreo. Llamar filántropo a Gates es como decir que a Jack el Destripador le gustaba la anatomía.

Me gustaría recordar, para confirmar el conflicto de intereses de instituciones internacionales con relación a sus patrocinadores, que Bill Gates y George Soros donaron unos 1.400.000 dólares al Consejo de Europa entre 2004 y 2013, y 690.000 entre 2006 y 2014, efectuando con ello una privatización efectiva de organismos internacionales, y lo que es peor, de los derechos humanos (ver aquí), como denunció el abogado francés Grégor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia.

Lo que se proponen Gates, Soros y otros magnates entregados a la causa mundialista es diezmar la población del mundo, esclavizar a las masas y concentrar el poder y el dinero en manos de unos pocos criminales que tienen por objetivo dominar el mundo y preparar la llegada del Anticristo. En vista de este plan infernal, valerse del virus covid-19 para imponer vacunas que hagan enfermos crónicos a miles de millones de personas es más que coherente con sus afirmaciones y con la desafortunada complicidad de dirigentes políticos y religiosos de todo el mundo, Jorge Bergoglio entre ellos, y ya sabemos que ha traicionado a los católicos chinos con el acuerdo de Pekín, entregando a los laicos y la jerarquía a la secta cismática por orden del Partido Comunista Chino a cambio de una generosa financiación.

V. E. dijo no hace mucho en una entrevista que el Secretario General de las Naciones Unidas declaró hace poco que el virus servía para eliminar el disenso. ¿Podría explicarnos algo más sobre lo que dijo el Secretario General?

CMV: La afirmación del Secretario General de la ONU lo mismo se puede entender como una acusación y una advertencia al mundo para que no eliminen a los disidentes que como un reconocimiento de las verdaderas intenciones de la élite. Podríamos decir que esa afirmación confirma algo que salta a la vista, sobre todo en lo que se refiere a la iniciativa para imponer el pasaporte de vacunación y junto con él la vacunación masiva o la discriminación para quienes se nieguen a vacunarse. No excluyo la posibilidad de que esa admisión tenga también por objeto tranquilizar a los disidentes haciéndoles creer que la ONU es ajena al plan mundialista.

MH: ¿Es posible que hayamos llegado a un punto en que las élites mundialistas empeñadas en el Gran Reinicio se hayan alineado con China a pesar del gobierno dictatorial de ésta sobre su pueblo?

CMV: La dictadura china es el paradigma de lo que le espera al mundo entero si la alianza entre liberales y comunistas queda definitivamente sellada. China demuestra que la dictadura es la única manera posible de imponer a las masas el Gran Reinicio, reproduciendo de un modo adaptado a la situación actual lo que hizo Mao con la Revolución Cultural en los años sesenta. Con todo, yo creo que en algún momento dejarán de coincidir los objetivos del Gran Reinicio y los de China, sobre todo en lo que se refiere a anular la deuda de los países con China, de la que el país asiático obtiene un cuantioso interés; de la noche a la mañana se vería privada de un poder económico sobre otras naciones que no está dispuesta a perder a menos que se le proponga otra solución igual de rentable en los planos económico y político.

MH: Ahora que hemos imitado las medidas confinatorias chinas, ¿hemos de esperar que Occidente se incline cada vez más a imitar la eliminación que lleva a cabo ese país de los disidentes políticos y religiosos, sobre todo de los católicos y los cristianos en general?

CMV: Como acabo de decir, tengo muy claro que el modelo de dictadura actualmente vigente en China tendrá que aplicarse también a los países sobre los que se impondrá el Gran Reinicio: no se tendrá en cuenta ni tolerará la disidencia civil, religiosa y política, y menos cuando pone de manifiesto con argumentos sólidos y pruebas innegables la grotesca conspiración del Nuevo Orden Mundial contra los pueblos del mundo. En Occidente y en los países libres hay ya indicios desde hace tiempo: una censura implacable de las redes sociales, la total sumisión de los medios de prensa dominantes, un dominio férreo de la vida de las personas, monitorización de desplazamientos y el llamado crédito social, que ha sido adoptado ya en China y algunos proponen que también podría servirnos a nosotros.

El crédito social asigna a cada ciudadano una calificación que tiene por objeto indicar su grado de confiabilidad para el Estado a partir de datos en poder del Gobierno y basados en los análisis de macrodatos sobre la situación económica y social de los ciudadanos. En esencia es una forma de vigilancia masiva destinada a clasificar personas y empresas, con la posibilidad de excluir de la vida social a las personas y organizaciones que no acaten las normas dictadas por el Gobierno. Se premiará o castigará a cada ciudadano según su conducta. Los castigos pueden ser prohibición de viajar en avión, de la asistencia a colegios privados, una conexión más lenta a internet, exclusión de empleos más prestigiosos, imposibilidad de hacer reservas en hoteles e incluso ser incluido en una lista negra. Si tenemos en cuenta las medidas que se están adoptando por la pandemia como el pasaporte sanitario, yo diría que el modelo chino ya va camino de ser instaurado en casi todas partes.

Por lo que respecta a la eliminación de la disidencia religiosa, es de señalar que Bergoglio ha demostrado que quiere reemplazar a la Iglesia Católica con una estructura ecuménica mundialista que no conserve más que el nombre o marca de la Esposa de Cristo. No es casualidad que hasta en los círculos católicos se deslegitimice más cada vez a quienes no están dispuestos a abandonar la Fe para someterse a la ideología dominante. Y en el frente contrario, la Santa Sede evita condenar las doctrinas heterodoxas promovidas por algunas conferencias episcopales, empezando por las de Alemania, Bélgica y Holanda. La verdad es que el fundamento ideológico de esas doctrinas –por ejemplo, la bendición de parejas de sodomitas, o el indiferentismo religioso que promueve el diálogo ecuménico– se encuentra en el magisterio bergogliano y es coherente con el método herético emprendido por el Concilio, que inició el proceso de disolución de la sociedad tradicional a partir de la revolución de Mayo del 68 en Europa y EE.UU. y, como decíamos, la Revolución Cultural China.

De cara a una posible colaboración cada vez mayor entre las élites mundialistas del Gran Reinicio y China, avanzando hacia una sociedad menos libre, ¿qué piensa de la advertencia de Nuestra Señora de Fátima de que sin la debida consagración a Rusia ésta difundirá sus errores por el mundo, siendo el principal el comunismo?

CMV: No consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María ha tenido como consecuencia la propagación del comunismo a lo largo y ancho del mundo. Actualmente vemos cómo el comunismo se ha aliado con otro enemigo jurado de la Cristiandad: el liberalismo. Esta alianza infernal aspira a la instauración del Nuevo Orden Mundial y la llegada del Anticristo. Pero no olvidemos que Nuestra Señora dijo que antes de la persecución final el mundo disfrutará de un periodo de paz. A mí me parece que el Gran Reinicio y el satánico proyecto del Nuevo Orden Mundial bajo la sinarquía masónica no ha conseguido todavía imponerse aunque nos hayamos acercado mucho. Espero y pido a Dios que la Providencia se sirva de esta falsa pandemia para hacernos ver el mundo distópico que nos espera si no nos volvemos a Dios, si nos empeñamos en ofenderle e incumplir sus mandamientos y si rechazamos la divina realeza de Nuestro Señor prefiriendo vivir sometidos a la tiranía del Mal. Muchos que hasta ayer estaban convencidos de la bondad del proyecto mundialista y de que éste era compatible con la Fe comienzan a entender lo antihumano y anticristiano que es. Es posible que no todo esté perdido si logramos comprender que no puede haber paz si no reconoce a Jesucristo como Rey: pax Christi in regno Christi. Quienes creen que pueden construir una sociedad de prosperidad y paz sin echar el cimiento que es la roca de Nuestro Señor terminarán como los que quisieron levantar la Torre de Babel para desafiar a Dios. Dextera tua, Domine, magnificata est in fortitudine: dextera tua, Domine, percussit inimicum: Tu diestra, Yahvé, es admirable por su poder; tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. (Ex. 15:6).

¿Qué podemos hacer los católicos para poner coto a tan espeluznante proceso por todo el mundo y restablecer las libertades constitucionales que nos han usurpado y restringido en nombre de la crisis sanitaria?

CMV: La vulneración de las libertades constitucionales no es sino una de las diversas facetas del problema. Primero se infringió la Ley de Dios, y en nombre de ello se califica de derechos a cosas como el aborto, la eutanasia, la sodomía y las peores perversiones, cuando no son otra cosa que un desafío a la Majestad de Dios. Que no se nos borre que Deus non irridetur: Dios no se deja burlar (Gál. 6.7). Con Dios no se juega, y menos todavía se lo desafía. Sólo hay una forma de detener esta carrera infernal hacia el abismo: cambiar de vida mediante una conversión radical; evangelizar de palabra y con el ejemplo a los que no creen; implorar al Señor que la Jerarquía de la Iglesia vuelva a dar testimonio de Cristo y no sea esclava del mundo; e invocar a la Santísima Virgen pidiéndole que nos conceda un pontífice santo y temeroso de Dios que se desempeñe como un nuevo profeta en la Nínive de este mundo moderno advirtiendo a los poderosos de la Tierra como sabía hacerlo Juan Pablo II en cuestiones fundamentales como el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural o la familia.

Basta de creer que podemos prescindir de Dios, de creer que es suficiente con seguir cualquier religión para salvarnos, o que el Dios Uno y Trino que senos reveló y sacrificó a su Hijo Unigénito para salvarnos se puede poner al mismo nivel que ídolos falsos y mentirosos, como la maldita Pachamama.

Procuremos por el contrario que Cristo reine supremo en nuestros corazones, y a consecuencia de ello en nuestras familias para que pueda reinar también en la sociedad. Si sabemos ser la sal de la Tierra (Mt. 5,13) para reinstaurar el reino de Nuestro Señor en la Tierra, la sociedad no podrá menos que salir ganando. Y si por el contrario nos ajustamos al plan infernal del Gran Reinicio en aras de una imposible hermandad entre el Bien y el Mal, estaremos destinados irremediablemente a la condenación ser pisoteados por los hombres (íbid.) junto con los enemigos de Dios.

+Carlos Maria Viganò, arzobispo

9 de abril de 2021

Feria VI infra Octavam Paschae

