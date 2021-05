ESCANDALOSA ACTUACIÓN DE LOS OBISPOS DE COSTA RICA, Y VALIENTE CARTA DE UN JOVEN DIRIGIDA A LOS MISMOS. ¡VIRALICEN!

el •

Alejandra Mesén

Corresponsal en Costa Rica

Adoración y Liberación

Monseñor Rafael Quirós, arzobispo de San José, solicitó una reunión urgente a la Presidencia de la República, con el propósito de generar un acercamiento con algunos sectores sociales y privados, que han mostrado interés en adquirir «vacunas» y distribuirlas sobre todo para la población más vulnerable, a lo que la Presidencia aceptó.

Tal encuentro se realizó el pasado lunes 24 de mayo, de manera virtual.

El arzobispo expuso la propuesta para traer más «vacunas». Espera una respuesta formal lo más pronto posible.

Por otra parte el 23 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, la Conferencia Episcopal envió un comunicado titulado «Para unirnos a la campaña <<frená la ola>> Hacelo por Costa Rica», en la cual entre otras peticiones solicitan «orar al Señor» para que pronto pueda llegar la ansiada vacuna a toda la población.

Ante la situación descrita, nace la iniciativa departe de un joven costarricense, de enviar una carta a la Conferencia Episcopal, para expresar su sentir al respecto, tratando este tema de las vacunas y otros, el cual, compartimos muchos fieles.

Les dejamos el comunicado de la Conferencia Episcopal de Costa Rica; y la valiente carta del valiente joven.

COMUNICADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COSTA RICA

CARTA DE SANTIAGO, JOVEN COSTARRICENSE, DIRIGIDA A LOS OBISPOS DE COSTA RICA

Hola a todos ahí

Quisiera primero externar mi grave preocupación por muchas situaciones que se están dando en la Iglesia estos días y quiero apuntalarlas y no es para sentirme mejor que nadie porque esto lo haré desde la caridad y no la soberbia, porque como pecador no quiero sentirme mejor que nadie , pero siempre es bueno aplaudir lo bueno, pero se debe también de denunciar lo malo

El hecho de ver a una Iglesia más preocupada por una vacuna , no sólo transgénica, sino con partes de bebés humanos abortados, es denostable, ¿Acaso no sabrá el señor Obispo que su deber es honrar a Dios y salvar las almas, servir como puente hacia una Iglesia que escuche a todos y no sólo a un gobierno comunista satánico y masón y creo que si bien Uds. no comulgan con Lefebvre, él tuvo mucha razón de decir que con el diablo no se dialoga y me preocupa que Uds. tengan una relación tan profunda, casi de amiguismo con el. ¿Porqué no se dignan a escuchar también a aquellos que no queremos Misa covidiana, que queremos Comunión en la boca y de rodillas, Misas dignas y sacerdotes comprometidos con Dios y no con el ministro? , al que Uds. casi que endiosaron y cometieron el craso error de que él se fuera a meterse a decir cómo se debe de dar la Misa, cómo si Uds. pudieran decirle a él cómo actuar, Uds. NI SIQUIERA le dijeron a él que sus medidas draconianas y ridículas iban a sumir en la pobreza a muchas personas y causarían miseria, violencia, inseguridad, impotencia, desesperanza a los pobladores. Uds. me recuerdan a los Obispos en sus castillos reales donde vivían entre pompas y sólo se ufanaban de sus investiduras, pero el caso es que necesitamos Obispos valientes que estaban con el pueblo, NO QUE LOS ECHEN A PATADAS , mientras Uds. se reúnen con el enemigo ¿A quién le sirven Uds. por Dios? Me enoja sobremanera y mi problema NO es con el Catolicismo, ni con Dios Uno y Trino, ni la Santísima Madre, mi problema son USTEDES, que son de farándula, Obispos que seguro o le sirven a la Masonería o le sirven a los hombres y sus gobiernos. Van y se entrevistan con prensa vendida a la oscuridad, rechazan a los que nos oponemos a la vacuna, a las Misas covidianas, los que nos oponemos a sacerdotes pro mascarilla, como el Padre Sergio, que dejó mucho que desear con su canción, que ya el mundo celebra, el asunto es que profana el Templo y el altar y ahí baila y celebra es las huestes de la oscuridad, en cambio sacerdotes santos como el que les dijo a Uds. cobardes (Y BIEN MERECIDO) lo vilipendian y Uds. dicen ser pro vida y pro salud , ¿Desde cuándo ser pro vida, es promover y apoyar medidas anti vida , que no sólo socava la vida humana , sino también que nos mina la misma libertad que el Mismísimo Dios nos dio?, todo por “ entre todos nos cuidamos “, ¿Cuidarnos?, de una enfermedad que mata el 0.4% de quienes infecta. Me parece completamente contradictorio que Uds. quieran suspender la Romería, que tengamos una Semana Santa virtual porque Uds. son unos lame suelas del ministro y le hacen más caso a él que a Dios y Su Protección y Providencia, y perdonen mis palabras tan fuertes, pero estoy HARTO, a como muchos laicos están hartos de ver una Iglesia mundana, podrida, laxa, cobarde, acomodada, farandulera; estamos hartos de tener que buscar Parroquias donde los sacerdotes sean santos y honren a Jesús que es centro de todo y por sobre todo de la Santa Misa, donde podamos comulgar en la boca y de rodillas, y no tener que escuchar a los padres diciéndonos tonterías tales como “ Sean buenos ciudadanos y vacúnense y cumplan los protocolos sanitarios”

Entonces para Uds. la covidia es más fuerte que Dios, según Uds. Dios en Su Santísima Presencia en la Hostia también me puede pegar la covidia, cuando incluso Su Excelencia Monseñor Schneider se ha pronunciado al respecto, diciendo que la Comunión en la boca NO CONTAGIA, porque es LÓGICO, recibimos a Jesús, no es una galleta , y me duele ver padres poniéndose alcohol en gel antes de la Consagración y ver fieles más preocupados por ver quien anda la mascarilla mal puesta para sapearlo o poniéndose alcohol en gel, como si fueran a recibir un sorbeto, para Uds. y todos sus mensajes equivocados ha sido que Dios no nos puede cuidar de esto, sólo el ministro asesino, el presidente comunista, la prensa vendida, en ellos confiemos, aaah pero en Dios , en la Santísima Madre no, porque ellos también nos pueden contagiar de covidia.

YA BASTA , quiero una Iglesia donde sea la Misa con Jesús Eucaristía de centro, donde se haga saludo de paz normal, donde no hayan bancas separadas, porque entre todes nos cuidamos, porque hasta eso seguro harán después. Señores obispos (Y se los pongo en minúscula, porque su investidura en este momento les queda muy pequeña), ya hay un Cisma en la Iglesia, obispos en Alemania que bendicen parejas del mismo sexo, porque amor es amor, por favor no sean parte Uds. De esta desgracia por favor y vuélvanse a Cristo y salven sus almas, les deseo la Misericordia de Dios para todos Uds. Pero renuncien a servirle al NWO y a la oscuridad.

Por favor dejen la cobardía y volvamos a la Iglesia fuerte, Cristo céntrica, valiente, tradicional (Y si me refiero a la Misa Tradicional) que Uds. de paso NO PUEDEN PROHIBIR y sino pues Misas nuevas dignas y no shows de talentos baratos como las del Padre Sergio que hasta video grabó de esto, no confundamos alegría con devoción y hasta el temor de Dios, el Templo de Dios no es para bailes ni jolgorio, estamos en el Calvario junto a Jesús de manera incruenta y los únicos que bailaron y celebraron en Su Crucifixión fueron los demonios.

Ya por favor escuchen a la feligresía, y no sólo al gobierno, yo de paso pues seguiré instando a la población a no vacunarse, ni creer en esta plandemia, que es obra de la oscuridad y queremos a una Iglesia Católica que sea nuestro refugio ante la Tribulación, no parte de la Tribulación, aunque bueno la Iglesia se está purificando y es cierto, la Santísima Madre lo ha dicho.

Y por último si Uds. quieren justificarse que la covidia y demás tonterías, les recuerdo que San Carlos Borromeo daba la Comunión y viáticos a los enfermos y agonizantes de la peste negra, que SI fue letal y SI fue una pandemia de verdad, pero Uds. se acobardan por esta farsa y se creen las mentiras de la prensa, y lo PEOR es que ni siquiera ellos son de fiar y Uds. fijo saben todas las porquerías en las que están metidos.

Ojalá pueda tener una respuesta y lamento las palabras tan fuertes, considero que no fueron soeces, porque a nada llegamos con insultos pero considero que decir las verdades o como se siente un laico indigno pecador como yo y muchos otros dentro de la Iglesia es pertinente.

Saludos

With great power, comes great responsability

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Categorías:CORRESPONSAL EN COSTA RICA, CORRESPONSALES