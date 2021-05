PADRE TAMAYO: «No quiero que nadie se condene»

el •

RESUMEN HOMILÍA SANTA MISA TRADICIONAL

QUINTO DOMINGO DESPUÉS DE PASCUA

PADRE TAMAYO

(Por Sylvia Zamora)

Muy queridos hermanos en el Señor, las lecturas de este domingo nos permiten descubrir la profundidad del misterio insondable de Cristo Nuestro Señor.

Este misterio que debe vivir cada católico, lo vivimos en medio del mundo pero sin pertenecer a él.

El mundo vive una crisis total de fe, esto impide que la realidad salvífica y santificante de Cristo se pueda vivir.

Hoy la Iglesia debe estar sumamente preocupada por la salvación o la condenación eterna de las almas;la causa es que no se está viviendo el misterio de Cristo tal y como Él lo ha enseñado. Ese misterio debe vivirse a través de los sacramentos.

El sacramento central, que es la «Santa Misa» debe ocupar el lugar principal en la vida de toda la Iglesia y de todo católico.

El enemigo se ha infiltrado hasta el punto que ha logrado que no se viva la Santa Misa como se debe y que se viva solo como un memorial y un recuerdo. La Iglesia se ha hecho a las costumbres mundanas y muchos sacerdotes están celebrando esa supuesta misa que solo es memoria, tal y como ellos piensan que debe celebrarse, incluyendo cosas que no se deben incluir; los ritos se celebran de forma descuidada y eso no es misa, es una celebración protestante.

Por tanto, ¿qué se les da a los fieles?

Se les da la mentira, el engaño anti eucarístico y esto está matando la Fe de la inmensa mayoría de la Iglesia. No hay verdadero sacrificio actual de Cristo nuestro Señor.

Los fieles solo llegan a la Santa Misa para pedir gracias y favores en lugar de llegar con verdadera actitud de quien se une al sacrificio de Cristo.

Todo fiel católico debe unirse al sacrificio de Cristo para ofrecerse como Hostia Santa y agradable a Dios Padre.

Otros llegan simplemente porque es obligatorio y esa forma de participar es lo que está atrayendo la justicia de Dios sobre los hombres, que se puede manifestar incluso en las calamidades que azotan a la humanidad.

Cristo dice: «Me voy pero volveré»

Y Él ha vuelto, en la verdadera santa misa tradicional que es verdadero sacrificio desde las primeras oraciones hasta el final.

Cristo regresa a las almas que viven la Santa Misa como tiene que ser. Los exhorto a que no se dejen engañar con la excusa de que no hay misa tradicional en sus lugares de residencia y estén asistiendo a misas «novus ordo» que lo que hacen es debilitar la Fe.

Si no hay lugares cerca, busquen las que se dan en los medios de comunicación, pues vienen tiempos muy duros y quien esté fuerte en la Fe, será capaz de hacer frente a todo y quien no esté fuerte, muere para toda la eternidad.

No quiero que nadie se condene, que ninguna familia se aleje del Señor, que la Iglesia continúe llenándose de pecadores, no quiero que el clero continúe llenándose de pecadores, ni que los jóvenes sacerdotes malformados engañen a los fieles.

Hermanos no soy yo, es Cristo quien quiere una iglesia Santa, la iglesia de la oblación de Cristo perpetuado en el altar y en el sagrario en la vida de los verdaderos católicos.

Seamos católicos de la oblación de Cristo y podremos ver en el tiempo y la eternidad la gloria de Dios.

Amén

