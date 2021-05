¡URGENTE! ¡BENEDICTO XVI NUNCA ABDICÓ! COMO ADORACIÓN Y LIBERACIÓN LLEVA AÑOS SOSTENIENDO… ¡ES EL PAPA!

el •

ANDREA CIONCI

Libero Quotidiano

VICENTE MONTESINOS

Adoración y Liberación

Estimados hermanos, tal y como recoge el estudio de Andrea Cionci (Libero); que compila los trabajos de años de Marco Tossati (Stilvm Cvriae), Fray Alexis Bugnolo (From Rome), Don Alessandro Minutella (Radio Domina Nostra); Don Jose Galat; Rafael Arango; Vicente Montesinos (Adoración y Liberación); y otros… «Ningún Papa renunció durante mil años, e incluso en el primer milenio esto fue una excepción». Así lo declaró Benedicto XVI en el libro-entrevista “Últimas conversaciones”, de Peter Seewald (ver captura de pantalla al final).

La afirmación es… ¿evidentemente absurda?… , dado que en el primer milenio dimitieron 6 papas y en el segundo milenio hasta 4, incluido el famoso celestino V. ¿Es que Ratzinger además de no saber bien el latín (dados los errores en la Declaratio) no sabe siquiera la historia de la Iglesia? Sabemos que no es así.

No. La referencia histórica es lógica, precisa e irrefutable: dice que «dimitió», como los papas que dimitieron de su cargo, pero no abdicaron, en particular como su tocayo Benedicto VIII, en 1012. Si tienen la bondad de leer verán lo que fue confirmado por el Prof. Francesco Mores, Profesor de Historia de la Iglesia en el Estado de Milán.

De esta declaración se deducé que el Papa Ratzinger ha dimitido, pero NUNCA ABDICÓ (además, según su Declaratio ). Y evidentemente esto nos trae al asunto que llevamos años defendiendo con muy pocos compañeros de camino: si Benedicto XVI no ha abdicado, el cónclave que eligió a Bergoglio es nulo.

El artículo que publicó hoy en Libero (papel) Andrea Cionci, fue resumido en su propia web aquí:

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/27114419/benedetto-viii-mai-abdicato-nessun-papa-dimesso.html

Y también por nuestro querido amigo y conocido experto del Vaticano Marco Tosatti, en Stilum Curiae, con un estudio en profundidad, y también una nota al margen sobre la Beata Katharina Emmerick.

A continuación les dejamos el texto de la publicación en Libero; que encontrarán adjunto y que es el resumen de la pregunta:

Encuentra las palabras inequívocas de Benedicto XVI: nunca abdicó

La figura clave del Papa Benedicto VIII de los Condes de Tusculum

«El Papa es uno solo», ha repetido Benedicto XVI durante ocho años, sin explicar nunca cuál de los dos lo es. En cuanto a su debatida dimisión, muchos se preguntan con impaciencia: «Si todavía es Papa, ¿por qué no lo dice abiertamente?».

Quizás no pueda, pero hemos identificado un texto donde Ratzinger explica que, aunque con la Declaratio de 2013 «dimitió» renunciando al «ministerium», a las funciones prácticas, a la inversa no «abdicó» del «munus» en absoluto, el titulo divino de papa. (Las palabras son importantes: renunciar es renunciar a funciones, abdicar es renunciar al título de soberano).

¿»Legalismos clericales», como dice Bergoglio? No. Este es un gran problema, que se evita cuidadosamente en el debate público, porque si un Papa vivo no abdica del munus decayendo por completo, no se puede convocar otro cónclave. Incluso desde el punto de vista teológico, el Espíritu Santo no guía la elección del Papa en un cónclave ilegítimo, ni lo asiste. Por tanto, el «Papa Francisco» nunca habría existido, solo sería un «obispo vestido de blanco», como en el Tercer Secreto de Fátima, y ​​ya no, en su línea de sucesión, sería un verdadero Papa. Por lo tanto, vale la pena atender a la pregunta.

Pero vayamos al documento: en la p. 26 de «Últimas conversaciones» (Garzanti 2016), libro-entrevista de Peter Seewald, el periodista pregunta a Benedicto XVI: «Con usted, por primera vez en la historia de la Iglesia, un pontífice en el pleno y efectivo ejercicio de sus funciones dimitió de su» oficio » . ¿Hubo un conflicto interno por la decisión? ”.

Respuesta: “No es tan simple, por supuesto. Ningún Papa ha dimitido durante mil años e incluso en el primer milenio fue una excepción: en consecuencia, hay que reflexionar mucho sobre esa decisión. Para mí, sin embargo, se volvió tan obvio que no había ningún conflicto interno doloroso ”.

Una afirmación absurda, como comúnmente imaginamos la palabra «resignación»: en los últimos mil años (1016-2016) ha habido cuatro papas que han renunciado al trono, (incluido el famoso Celestine V, en 1294) y, en el primer milenio del papado (33-1033), hubo otros seis. ¿Quizás Ratzinger no conoce bien la historia de la Iglesia?

Su frase, en cambio, tiene un sentido perfectamente coherente si entendemos que «dimitir» del ministerium -como lo hizo Ratzinger- no implica en absoluto «abdicar» del munus. En todo caso, puede ser al revés. La distinción –vagamente (y quizás intencionalmente) hipnótica – entre munus y ministerium se formalizó a nivel canónico en 1983, pero es útil para Benedicto XVI transmitir un mensaje muy claro: de hecho, no nos habla de los papas que han abdicado; pero sí de los que renunciaron como él, es decir, los que perdieron el ministerium , sin abdicar.

Todo se remonta a la «excepción» del primer milenio que menciona Ratzinger: la de Benedicto VIII, Teofilacto de los condes de Tusculum que, derrocado en 1012 por el antipapa Gregorio VI, en fuga, tuvo que renunciar al ministerium por unos meses , pero no perdió en absoluto el munus del papa, tanto que más tarde fue reinstalado en el trono por el santo emperador Enrique II . En el segundo milenio, sin embargo, ningún Papa renunció al ministerium solo, mientras que hasta cuatro papas abdicaron, renunciando al munus (y, en consecuencia, también al ministerium).

Consultado sobre la cuestión histórica, el profesor Francesco Mores, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de Milán, confirma: “ Esta diferencia existe realmente entre el primer y el segundo milenio. El cruce decisivo es la reforma «gregoriana» (de 1073). Aunque en conflicto con los poderes seculares, los papas del segundo milenio mantuvieron siempre un mínimo de ejercicio práctico de su poder (por tanto no renunciaron al ministerium ed), a diferencia de muy pocos casos en el primer milenio: Pontiano, Silverio, pero , sobre todo, Benedicto VIII «.

Benedicto XVI nos está diciendo claramente que tuvo que renunciar al ministerium como su antiguo predecesor homónimo y que ninguno de los dos ha abdicado jamás del munus . Si este no fuera el caso, ¿cómo podría Ratzinger decir que al renunciar como él, ningún Papa renunció en el segundo milenio y que en el primer milenio fue una excepción ”? No hay escapatoria.

Una confirmación adicional proviene del otro libro de entrevistas de Seewald, «Ein Leben», donde, en la p. 1204, Benedicto XVI se distancia de Celestino V, que abdicó legalmente en el segundo milenio (1294): «La situación de Celestino V era extremadamente peculiar y no podía en modo alguno invocarse como (mi) precedente».

También en Ein Leben, la palabra «abdicación» aparece ocho veces – nueve en la edición alemana («Abdankung») – y nunca se refirió a Ratzinger, sino sólo a los papas que realmente abdicaron, como Celestino, o que realmente quisieron hacerlo, como Pío XII para escapar de los nazis. Para Ratzinger, sin embargo, solo se habla de resignación («Ruecktritt»).

Por tanto, hoy no tendríamos «dos papas», sino «la mitad» de los papas: sólo Benedicto XVI, privado del poder práctico. Por eso, sigue vistiendo de blanco (incluso sin capa y fajín), se firma PP (Pontifex Pontificum), vive en el Vaticano y disfruta inexplicablemente de otras prerrogativas pontificias. ¿Hay otras explicaciones?

La cuestión no es baladí: 1.285 millones de católicos tienen derecho a saber quién es el Papa. Quizás por medio de una conferencia de prensa del Papa Benedicto, por ejemplo, o un sínodo con discusión pública entre obispos y cardenales nombrados antes de 2013, para aclarar, de una manera absolutamente transparente este asunto. Ya no se puede posponer.

