La Infamia Refinada. Por Juan Cicconi

Lo que en el mundo se ve, y una vez visto se etiqueta como repugnante e infame, puede ser muy terrible. Pero todo ello no es nada comparado a lo refinado que, de manera refinada, se hace pasar por lo opuesto a la infamia.

Tomemos un ejemplo de esto que decimos.

Bergoglio es un hombre extraño para el cristianismo, sin embargo se reviste de cristianismo a fin de hacer aparecer el cristianismo como cristiano. Vive en un completo drama y tormento, consiguientemente nunca es sí mismo, lo que solamente se puede ser delante de Dios. Entonces ¿qué es él?, es el insignificante, es lo que lo demás hacen de él y lo que él se hace a sí mismo al ser solo para los demás. Cada vez se aferra más y más con mayor vigor a su nada en la medida en que vanamente intenta llegar a ser algo en el mundo. Así vive en la tierra y en el infierno, pues no es hombre y no puede hacerse cristiano.

Por eso el cristianismo se ha transformado en una ilusión, porque se vive “cristianamente” en una mentira, y al no ser reconocido se le hace el mayor daño posible, puesto que le ocasiona una dificultad nueva y más grande: la de ser mal entendido. Pero esto no se ve; los contemporáneos no ven más que el entusiasmo abnegado, valiente y noble del refinado hipócrita Bergoglio.

Solo hay una manera de relacionarse con la verdad revelada: tener fe y que uno tiene fe puede probarse de un solo modo: estar dispuesto a sufrir por esa fe; y el grado de la fe que uno tiene puede probarse solo por el grado de voluntad que uno tenga de sufrir por esa fe.

El cristianismo llegó al mundo, servido por testigos dispuestos incondicionalmente a sufrirlo todo por su fe y que en verdad tuvieron que sufrir, dar su vida y su sangre por la fe. El coraje de su fe causa tal impresión en el género humano que este saca la siguiente conclusión: aquello que puede entusiasmar al hombre para darlo todo y arriesgar su vida y su sangre debe ser la verdad.

El cristianismo del Nuevo Testamento es algo infinitamente elevado y es una gracia infinita para un hombre sufrir y ser sacrificado, pues es la única manera en que Dios puede amar a un hombre y ser amado por un hombre. Es una gracia infinita que Dios lo quiera y lo permita. (1) Ahí esta el Hijo de Dios.

Poco importa entonces que por precaución y para eliminar todo lo profano, se haya puesto como condición necesaria el ser sacrificado.

Y también casi repugnante, sofocante, nauseabundo, revulsivo ¡que ser amado por Dios y atreverse a amarlo tenga que ir necia y bestialmente unido a sacar provecho!

Nota:

1-Solo veamos las diez persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, murieron dos millones de personas, y falta la última.

Bibliografía consultada: El Evangelio de Jesucristo – P. L. Castellani

