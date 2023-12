Activistas del Silencio. Por F. L. Mirones

Por Fernando López Mirones

Apreciados aulladores:

Como verán ustedes, en este canal NO nos hacemos eco de los mensajes que el sistema trata de introducir en la sociedad.

Ya les expliqué que no hablar de ciertas cosas contribuye a que no existan en nuestras mentes.

Les invito a que hagan lo mismo en sus compartidos, comentarios y conversaciones, recuerden que nos EVALÚAN constantemente a través de palabras clave que detectan emociones, y las oyen en nuestros móviles solo con estar a su lado, es decir, siempre.

No mencionar para nada ciertas palabras es el más efectivo acto de disidencia que usted puede hacer. Ni siquiera acompañado de un “quieren que”, o “mira lo que dicen”, “o nos quieren engañar con…”

Lo que no se INVOCA ni se menciona, sale de nuestra realidad.

Quisiera convencerles de la enorme importancia de esto, mucho mayor de lo que sospechan.

Recuerden expresiones como “se habla de…”, “está en la calle…”, “la gente habla de…”, “la polémica está en…”, etc.

Si no hablas de ello, no existe.

Trillones de conversaciones son examinadas cada segundo por enormes cerebros electrónicos en busca de la información que ansían: ¡SE LO CREEN!

Sea activista del silencio, no les ayude a difundir sus mentiras, miedos y campañas de propaganda.

¡Ignórelos!

Un aullido.

PÁSATE POR LA TIENDA AYL

PINCHANDO EN LA IMAGEN

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION : pedidosoracion@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!