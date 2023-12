PIDAMOS AL SAGRADO CORAZÓN POR LA RESTAURACIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA. Por Victoria Castañeda

Victoria Castañeda Corresponsal AyL Venezuela

Después del Papa, el Clero y las Órdenes Religiosas, adonde el infierno dirige con más ahínco sus ataques es a la sociedad doméstica. Lograr que desaparezca Jesucristo de la familia, he aquí el blanco de sus deseos. Y ¡Ay Dios, como se va logrando en muchas partes este espantoso deseo de Satanás! Apenas se encuentra ya en algunos pueblos la familia verdaderamente cristiana. Ciertos padres y madres de hoy parecen haber desterrado la Religión de su hogar, según tienen olvidadas allí todas las prácticas de ella. Apenas se reza; y en la familia, apenas se oye en ella el nombre de Dios. Toda la importancia se da al interés, a la vanidad, al lujo exagerado, a las culpables diversiones.

¡Oh, Sagrado Corazón de Jesús! Haceos cargo también de esta necesidad y acudid a remediarla. Haced vuestras otra vez estas casas, de donde parece haberos lanzado el demonio, vuestro enemigo. Volved a reinar, oh Señor, en nuestros hogares, como en otros templos consagrados a Vos. Unid a vuestro Divino Corazón los corazones de los padres y de los hijos, que hoy tienen miserablemente divididos la disipación y el egoísmo.

¡Oh, Sagrado Corazón! Os pedimos hoy más fervorosamente por esta necesidad, una de las más tristes de nuestros días,

Medítese unos minutos.

¡Cuán distinta sería la faz del mundo si volviese a reinar en la familia cristiana el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Cuál fuera la prudencia de los padres, cuál el respeto de los hijos, cuál la fidelidad de los esposos, cuál el amor de los hermanos! Cada casa cristiana sería un vino trasunto de la Sagrada Familia de Nazaret.

Hoy no reina en muchas de ellas Dios; pero reinan, en cambio, el egoísmo, la desconfianza, la relajación de los vínculos más sagrados. ¡Oh, Corazón de Jesús! ¿Es esta la familia cristiana como Vos la queréis? ¡Ah no! Es como la quiere el demonio, enemigo de vuestro nombre y de nuestras almas. Quitadle, pues oh divino Jesús, este señorío a Satanás; recobradlo Vos, para no perderlo ya nunca. Sed Vos en la familia el centro de unión, norma de conducta; den los padres buen ejemplo y sano consejo; muestren los hijos obediencia y docilidad; esmérense todos en el cumplimiento de vuestra Ley y en el respeto a vuestra Iglesia.

¡Oh, Señor! Sed Vos el verdadero Padre de familias acá en la tierra, para que juntas formen un día con Vos la dichosísima familia del Cielo.

Amén.

